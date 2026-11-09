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Στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup, αναφέρθηκε ο πρόεδρος, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Ερωτηθείς για τη σημερινή συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Μαρκ Ρούτε, γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα, διότι δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών μας και των δημόσιων δαπανών συνολικά.

Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες για δημόσιες δαπάνες. Ως εκ τούτου, η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προτεραιότητα για το Eurogroup. Υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής για τις εθνικές δαπάνες, μια πολιτική που επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ορισμένα κράτη είχαν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά, ενώ άλλα όχι. Ωστόσο, πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Επομένως, η συνολική συζήτηση θα επικεντρωθεί περισσότερο στις δευτερογενείς επιπτώσεις, στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινές προμήθειες. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες».

Σε ερώτηση για το εάν αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο πρόεδρος του Eurogroup διευκρίνισε ότι η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί στα οφέλη του κοινού συντονισμού και των κοινών προμηθειών. Όπως είπε, «σήμερα συζητάμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτόν τον κοινό συντονισμό και τις κοινές προμήθειες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες.

Γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Ακριβώς λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που δέχονται συνολικά οι προϋπολογισμοί μας, αλλά και εξαιτίας των ευρύτερων αλλαγών στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπως ανέφερα, λειτουργούμε πλέον σε μια εποχή ακριβότερου κεφαλαίου, υψηλού πληθωρισμού και αυξημένων αναγκών για δημόσιες δαπάνες. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Περισσότερα με λιγότερα μέσα, αυτό είναι το σύνθημά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κ. Πιερρακάκη:

Για τις αμυντικές δαπάνες:

«Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχόμαστε στο Eurogroup τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δίνουμε προτεραιότητα στην Άμυνα, καθώς προέχει η ποιότητα των προϋπολογισμών και των συνολικών δαπανών. Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξανόμενο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες δαπανών. Το Eurogroup έχει θέσει ως προτεραιότητα την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών και, υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα και στις αμυντικές δαπάνες. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ορισμένα δε από αυτά, έχουν ήδη διαθέσει σημαντικούς πόρους, ενώ άλλα όχι.

Αντιλαμβανόμαστε, όμως, ότι πλέον χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Συνεπώς, η σημερινή συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στα ευρύτερα οφέλη που μπορούν να προκύψουν (spillover effects), στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες για κοινές προμήθειες. Λέξεις-κλειδιά εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και η αξιοποίηση των συνεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από τον κοινό συντονισμό. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές προμήθειες, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε ευρώ που δαπανούμε για την Άμυνα. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους, ακριβώς λόγω των αυξανόμενων πιέσεων που αντιμετωπίζουν συνολικά οι προϋπολογισμοί μας, αλλά και των ευρύτερων αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, βρισκόμαστε σε μια εποχή υψηλότερου κόστους κεφαλαίου, αυξημένου πληθωρισμού και μεγαλύτερων αναγκών για δαπάνες. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ταυτόχρονα σε πολλές προκλήσεις.

Να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό είναι το σύνθημά μας».

Για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

«Πρόκειται περισσότερο για μια ενημερωτική συζήτηση παρά για ένα ζήτημα επί του οποίου θα ληφθεί σήμερα κάποια απόφαση.

Όπως γνωρίζετε, η προθεσμία που είχαμε ορίσει έληξε την Παρασκευή. Έχουμε λάβει δύο εξαιρετικές υποψηφιότητες: εκείνη του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος από την Ισπανία και εκείνη του Κλάας Κνοτ από την Ολλανδία. Σήμερα, οι Υπουργοί των δύο χωρών θα παρουσιάσουν τους υποψηφίους και, στη διάρκεια της ημέρας, θα συναντηθώ με τον Αντόνιο Κόστα προκειμένου να συζητήσουμε τη διαδικασία. Στο παρελθόν, η διαδικασία αυτή καθοδηγούνταν από τους ηγέτες των κρατών-μελών, καθώς πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που βασίζεται στη συναίνεση.

Γνωρίζουμε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα για την επιλογή. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί παραδοσιακά, η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε επίπεδο ηγετών. Επομένως, στο Eurogroup θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, αλλά σήμερα πρόκειται πρωτίστως για μια ενημέρωση και μια συζήτηση. Αναφέρθηκα στην προθεσμία που έχει θέσει η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ. Στόχος μας είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια η Συνθήκη προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία στο άρθρο 283. Παραδοσιακά, για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπονται διαδοχικά στάδια, με σύσταση, διαβουλεύσεις με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τελική απόφαση. Δεδομένου ότι η αρχική σύσταση του Συμβουλίου προέρχεται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, προηγείται φυσικά και συζήτηση στο Eurogroup.

Μια τέτοια συζήτηση πραγματοποιούμε σήμερα. Ωστόσο, όπως ανέφερα, ιστορικά πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που καθοδηγείται από τους ηγέτες. Αυτό έχει συμβεί σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν και αναμένουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και τώρα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε τρεις κενές θέσεις προς πλήρωση, κάτι που είναι αρκετά πρωτοφανές.

Στο παρελθόν, συζητούσαμε μεμονωμένα για τη θέση του Προέδρου της ΕΚΤ. Το γεγονός ότι αυτή τη φορά υπάρχουν τρεις θέσεις προς πλήρωση ταυτόχρονα έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις, ακόμη και στον δημοσιογραφικό κόσμο, για το ενδεχόμενο μιας συνολικής συμφωνίας που θα αφορά και τις τρεις. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο να διευκόλυνε τη διαδικασία. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για απόφαση που θα ληφθεί σε επίπεδο ηγετών».