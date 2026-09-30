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Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον Alpha, τονίζοντας ότι από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών.

«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι οι πολίτες «δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια» και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου.

Όπως σημείωσε, από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί συνολικά 1 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης.

«Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο»

Αναφερόμενος στο ελληνικό αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι αυτό δεν αφορά την επιβολή νέου φόρου, αλλά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

«Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης.

Ο υπουργός παρέπεμψε και σε προηγούμενες ελληνικές διεκδικήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, η Ελλάδα διεκδίκησε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία τόσο για τις αμυντικές δαπάνες όσο και για την ενέργεια, αιτήματα που, όπως είπε, έγιναν δεκτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Θα πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες ακόμη περισσότερο», αν πάμε στα χειρότερα σενάρια, σημείωσε.

Γιατί τώρα οι 120 δόσεις

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στη διεύρυνση της ρύθμισης στις 120 δόσεις, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει και η στρατηγική σου».

Υποστήριξε ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σειρά εργαλείων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ακατάσχετο.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στους συνεπείς οφειλέτες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, περιγράφοντας τη νέα ρύθμιση ως ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεσή τους.

Όπως ανέφερε, ο πολίτης που έχει συσσωρεύσει χρέη και ζητά βοήθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Θέλει ένα κράτος που του δίνει το χέρι, όχι που του κουνάει το δάχτυλο».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, στόχος είναι η κυβέρνηση να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. «Η δουλειά μας είναι να είμαστε νοικοκύρηδες», ανέφερε.

Servicers: Κανόνες, λογοδοσία και συνέπειες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο νέο πλαίσιο για τους servicers, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο διάστημα, παράλληλα με τα εργαλεία που είχαν ήδη θεσπιστεί για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η κυβέρνηση κατέγραφε και τα παράπονα των πολιτών για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Όπως τόνισε, με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα υπάρχουν λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες, με στόχο να κλείσουν τα περιθώρια καταστρατήγησης του πλαισίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Πολιτεία και οι αρμόδιοι εποπτικοί μηχανισμοί θα ελέγχουν την εφαρμογή των νέων κανόνων από τους servicers.

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