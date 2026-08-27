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Με σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και αιχμή το ζήτημα της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζομένους, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) παρεμβαίνει ενόψει της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι σειρά δεσμεύσεων που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια για τη στήριξη του κλάδου παραμένουν χωρίς εφαρμογή.

Η Ομοσπονδία, σε ανακοίνωσή της, παραθέτει ένα χρονολόγιο επαφών και κυβερνητικών δεσμεύσεων από το 2021 μέχρι σήμερα, εστιάζοντας κυρίως στο αίτημα για αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης ανεργίας των εποχικών. Κάνει λόγο για επτά δεσμεύσεις που, σύμφωνα με την ίδια, δεν υλοποιήθηκαν, ενώ προαναγγέλλει συνέχιση των κινητοποιήσεων και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και του ΕΚΘ στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΕΕΤ

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και πιο συγκεκριμένα την παγκόσμια ημέρα τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για συνάντηση μαζί μας για να λυθεί το πρόβλημα με την χρονική ισχύ του ταμείου ανεργίας των εποχικά εργαζομένων!

Μαντέψτε………..

Ψέμα Νο1, Σχεδόν 6 χρόνια μετά και η συνάντηση ουδέποτε έγινε!

Ακολούθησαν δυο συναντήσεις με τον τότε υπουργό εργασίας κ. Γεωργιάδη όπου στην πρώτη συνάντηση υπήρχε η δέσμευση πως μόλις η Χώρα αποκτούσε σε λίγους μήνες την επενδυτική βαθμίδα θα έλυνε το πρόβλημα με την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων!

Μαντέψτε……….

Ψέμα Νο2, Παρόλο που η Χώρα μας απέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ουδέποτε δόθηκε λύση στο θέμα που καίει χιλιάδες εργαζόμενους και που αποτελεί τον κύριο λόγο που εγκαταλείπουν μαζικά τον κλάδο!

Ακολούθησαν τρεις συναντήσεις με την σημερινή υπουργό εργασίας κα. Κεραμέως και δηλώσεις της στον Κυριακάτικο τύπο μετά την πρώτη μας συνάντηση πως ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η αδικία με τους εποχικά εργαζόμενους και πως η πρόταση μας για μετατροπή του ταμείου ανεργίας σε αναλογικό σε χριζόμενο με τα ένσημα που συγκεντρώνουμε είναι μια δίκαιη λύση!

Μαντέψτε…………..

Ψέμα Νο3, Ουδέποτε έγινε δέκτη η πρόταση μας!

Ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση με την υπουργό εργασίας όπου μας ανακοίνωσε πως έχει αναθέσει στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την διενέργεια μιας μελέτης για τις επιπτώσεις στην οικονομία από μια τυχόν αύξηση της χρονικής ισχύς του ταμείου ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων!

Μαντέψτε………….

Ψέμα Νο4, Ουδέποτε είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης που έκανε 2 χρόνια να ολοκληρωθεί!

Η τρίτη συνάντηση έγινε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου εργασίας Μηλαπίδη όπου

Μαντέψτε……………

Ψέμα Νο5, Η κυβέρνηση πρέπει να επανακαθορίσει τι σημαίνει εποχικότητα ώστε να προχωρήσει σε αλλαγές στο ταμείο ανεργίας των εποχικά εργαζομένων!

Φυσικά στο διάστημα αυτό έγιναν και άλλες παρεμβάσεις σε κυβερνητικούς παράγοντες και δηλώσεις ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ όπου εξήγγειλε την συμμετοχή των εργοδοτών στην επαναφορά της χρονικής ισχύς του ταμείου ανεργίας στα προ μνημονίου επίπεδα και φυσικά,

Μαντέψτε………….

Ψέμα Νο 6, Ουδέποτε νομοθετήθηκε κάτι τέτοιο!

Ακολούθησε η αιφνιδιαστική διαμαρτυρία μας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και η αρχική σύλληψη μας μετατράπηκε σε συνάντηση με τον κ. Σκέρτσο ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα έδινε λύση στο επίμαχο θέμα,

Μαντέψτε………….

Ψέμα Νο 7, Ουδέποτε είχαμε απάντηση από μεριά της κυβέρνησης!

Μετά λοιπόν την αναλυτική εξιστόρηση των γεγονότων γίνεται σαφές πως οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο μας ΔΕΘα πάρουν τίποτα απ όσα θα πει η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη, άλλωστε πόσα ψέματα να ειπωθούν πια.

Την απάντηση θα την δώσουμε μέσα από αγώνες για να βελτιώσουμε τους όρους αμοιβής και εργασίας στον κλάδο μας.

Δεν θα αφήσουμε να διαλυθεί ο τελευταίος κλάδος που γνωρίζει άνθιση στην Χώρα μας.

Περιμένουμε με ανυπομονησία στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς τους κυβερνητικούς βουλευτές να επισκεφτούν τα σωματεία μας μιας και πλησιάζουν εκλογές για να πάρουν τις απαντήσεις μας!

Η ΠΟΕΕΤ δεσμεύεται στην συνέχιση του αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας, άλλα και για αξιοπρεπή επιβίωση των εργαζομένων!

ΥΓ 1 Επειδή τα ψέματα της τωρινής κυβέρνησης με αυτά της προηγούμενης είναι παρόμοια, υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης από τους εργαζόμενους του κλάδου και για τους δυο!

ΥΓ 2 Όπως διαπιστώσατε δεν υπάρχει πουθενά αναφορά μας στον κ. Χατζηδάκη και στην κα. Μιχαηλίδου γιατί πολύ απλά ουδέποτε δέχτηκαν να μας συναντήσουν!

Η ΠΟΕΕΤ συμμετέχει στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ και του ΕΚΘ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

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