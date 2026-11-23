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Με προβλέψεις για φορολογικά έσοδα που εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 77,952 δισ. ευρώ, έναντι 76,137 δισ. ευρώ το 2026, κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή ο νέος κρατικός προϋπολογισμός. Πριν καν συζητηθεί και εξεταστεί πώς προκύπτουν 1,8 δισ. επιπλέον φόροι, τα μεγέθη μπορεί να αλλάζει η περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής, σε επίπεδα Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του εχθές, εστίασε στην αποκλιμάκωση του κενού ΦΠΑ, το οποίο τοποθέτησε για πρώτη φορά κάτω από το 10%. Βάσει των προκαταρκτικών εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024, μειώθηκε περίπου στο 9%, από 24% που ήταν το 2019.

Η αναφορά έχει διπλή σημασία: καθώς η εκτίμηση της ΕΕ αφορά απολογιστικά το 2024 (δηλαδή το παρελθόν) ενισχύει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι για τα υπερπλεονάσματα που έδωσαν και δίνουν χώρο για παροχές, δεν ευθύνεται απλώς η ακρίβεια και η άνοδος τιμών και ΦΠΑ, ούτε μόνο η υπερδιπλάσια έναντι της Ευρωζώνης ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά, αποδεδειγμένα, οφείλεται καθοριστικά και στη δραστική μείωση της φοροδιαφυγής: μια μείωση 15 μονάδων στις απώλειες φόρων λόγω φοροδιαφυγής μέσα σε μια πενταετία (2019-2024) φέρνει στα κρατικά ταμεία «μετρημένα» 15 ευρώ περισσότερο ΦΠΑ που μέχρι τότε το κράτος ποτέ δεν τα εισέπραττε, αν και οι καταναλωτές τον πλήρωναν.

Μείωση ρεκόρ

Το κενό ΦΠΑ —η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα που θα εισέπραττε το Δημόσιο με πλήρη εφαρμογή των κανόνων και στα όσα τελικά εισπράττει— αποτυπώνει τον βαθμό συμμόρφωσης και τις απώλειες από απόκρυψη πωλήσεων, ανακριβείς δηλώσεις, πτωχεύσεις ή ανεξόφλητες βεβαιωμένες οφειλές.

Η υποχώρησή του από το 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024 (μετά την πτώση από το 29% το 2017 στο 11,4% το 2023) φέρνει τη χώρα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η βελτίωση αυτή συνδέεται με την ψηφιοποίηση και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω myDATA, τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, που περιορίζουν τα περιθώρια απόκρυψης τζίρου και βελτιώνουν τους όρους υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

Ωστόσο είναι κρίσιμο στοιχείο γιατί δείχνει αν ένας φόρος εισπράττεται ή όχι, ή κατά πόσον και σε ποιον βαθμό αποφέρει έσοδα. Για παράδειγμα, αν ο ΦΠΑ ήταν παντού στην Ελλάδα 24% αλλά το κενό ΦΠΑ ήταν ακριβώς 10%, τότε αντί να εισπράττει 24 ευρώ ΦΠΑ για κάθε 100 ευρώ συναλλαγών, το κράτος εισπράττει 21,6 ευρώ. Αντιθέτως, αν το κενό ΦΠΑ ήταν κολλημένο στο 29% που ήταν το 2019, τότε από αντί 24 ευρώ θα είσπραττε μόλις 17. Στο παράδειγμα αυτό, χάνει μεν και πάλι 2,4 ευρώ για κάθε 100 ευρώ συναλλαγών, αλλά δεν χάνει 7 που έχανε στο κοντινό παρελθόν.

Και μόνο η αποκάλυψη κυκλωμάτων που δρούσαν με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, δείχνει ότι ο περιορισμός του κενού ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι η μάχη με τη φοροδιαφυγή και το χτες τελείωσε. Αντιθέτως υπάρχουν περιθώρια και για άλλα επιπλέον πρόσθετα έσοδα που -και σήμερα ακόμη- κάνουν φτερά.

Η επίδοση του 2024 μάλιστα, μπορεί να θεωρηθεί νέα αφετηρία και πρόκριμα για την τάση μείωσης της φοροδιαφυγής στο σήμερα. Καθώς πολλά νέα μέτρα ψηφιακών διασταυρώσεων και ελέγχους συνεχίζονται και επεκτείνονται ακόμα και τρία χρόνια μετά, το κενό ΦΠΑ (VAT gap) φαίνεται ότι θα υποχωρεί το 2027 σε … ευρωπαϊκά «μονοψήφια» ποσοστά, κοντά στο 5%-6% ενδεχομένως μόλις!

Τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια τέτοια εξέλιξη; Περισσότερη γκρίνια και αντιδράσεις από φοροδιαφεύγοντες, αλλά περισσότερα έσοδα για το κράτος και χώρο για νέες ελαφρύνσεις και παροχές για όλους τους υπόλοιπους.

Η άσκηση είναι απλή και λογική: με τα ως τώρα δεδομένα εισπράξεων φόρων, για το 2027 αναμένεται μια άνοδος περίπου 1,8 δισ. ευρώ ή 2,4%. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος της πρόσθετης αύξησης δεν προέρχεται από τον ΦΠΑ σε ονομαστικούς όρους, αλλά από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,534 δισ. ευρώ (στα 28,974 δισ. ευρώ από 27,440 δισ. ευρώ το 2026), καλύπτοντας περίπου το 85% της συνολικής ανόδου των φορολογικών εσόδων.

Αν το κενό ΦΠΑ έχει πέσει όμως κάτω από το 10%, αλλάζει η φορολογική βάση και τι αναμένεται να εισπραχθεί! Αν ο ΦΠΑ δεν χάνεται αλλά εισπράττεται, θα προσθέτει έσοδα που αλλιώς θα χάνονταν. Αν προκύψουν τα έσοδα όμως αυτά, όπως υπολογίζει η Κομισιόν, με Ανάπτυξη 2,3% το 2027, τα έσοδα ΦΠΑ θα βγουν ψηλότερα. Και αυτό σημαίνει χώρο για παροχές.

Ποια έσοδα «σηκώνουν» τον δημοσιονομικό χώρο και ποια υποχωρούν

Αναλύοντας στα στοιχεία του Προϋπολογισμού πού ακριβώς κατευθύνεται ο «χώρος» των εσόδων το 2027, προκύπτουν καθαρές διακυμάνσεις ανά κατηγορία φόρου:

· Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: αυξάνεται κατά 617 εκατ. ευρώ (στα 17,036 δισ. ευρώ από 16,419 δισ. ευρώ το 2026). Παρά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών για τρίτεκνους, νέους , επαγγελματίες και αγρότες, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση εισοδημάτων (μισθών, συντάξεων, επιδομάτων βάσει κατώτατου μισθού κλπ) διευρύνουν τη φορολογική βάση φέρνοντας επιπλέον έσοδα.

· Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: προβλέπεται άνοδος 801 εκατ. ευρώ (στα 9,352 δισ. ευρώ από 8,551 δισ. ευρώ το 2026), αντανακλώντας την εκτίμηση για υψηλότερη εταιρική κερδοφορία της χρήσης 2026 που αποτυπώνεται στις δηλώσεις του επόμενου έτους.

· Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών & ΦΠΑ: οι εισπράξεις από φόρουςς επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέβουν κατά 357 εκατ. ευρώ (στα 42,909 δισ. ευρώ από 42,552 δισ. ευρώ). Ο ΦΠΑ υπολογίζεται σε 31,047 δισ. ευρώ (περίπου το 40% όλων των φορολογικών εσόδων) έναντι 31,065 δισ. ευρώ το 2026 (μείωση 18 εκατ. ευρώ ονομαστικά). Ωστόσο , χωρίς έκτακτες αιτίες και επιδράσεις που υπήρχαν εφέτος -όπως ο ΦΠΑ στη σύμβαση παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και μεταβολές από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης- εκτιμάται ότι τα συγκρίσιμα φορολογικά έσοδα ΦΠΑ θα αυξηθούν κατά 1,199 δισ. ευρώ, ενώ οι ΕΦΚ αυξάνονται κατά 136 εκατ. ευρώ (στα 7,345 δισ. ευρώ).

· Εισαγωγές, τέλη και λοιποί φόροι: εισπράξεις από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών ανεβαίνουν κατά 72 εκατ. ευρώ (στα 528 δισ. ευρώ), συνδεόμενοι με τον δασμό των 3 ευρώ ανά είδος για δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες για ολόκληρο το έτος, ενώ οι λοιποί τρέχοντες φόροι (κυρίως τέλη κυκλοφορίας) αυξάνονται στα 2,273 δισ. ευρώ (από 2,220 δισ. ευρώ) και οι φόροι κεφαλαίου μένουν σταθεροί στα 270 εκατ. ευρώ.

· Ακίνητη περιουσία και λοιποί φόροι παραγωγής: οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας (κυρίως ΕΝΦΙΑ) μειώνονται στα 2,365 δισ. ευρώ (από 2,414 δισ. ευρώ), λόγω απαλλαγών κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (και έως 2.200 σε Δυτική Μακεδονία και επιλεγμένες παραμεθόριες περιοχές), ενώ οι λοιποί φόροι παραγωγής υποχωρούν κατά 155 εκατ. ευρώ (στα 632 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.