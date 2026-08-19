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Τα σχεδόν ιστορικά υψηλά αποθέματα τροφίμων, η τεχνολογική πρόοδος και η ανάδειξη μεγάλων εξαγωγικών δυνάμεων όπως η Βραζιλία και η Ρωσία έχουν καταστήσει το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων περισσότερο ανθεκτικό απέναντι στο φετινό «σούπερ» Ελ Νίνιο σε σύγκριση με αντίστοιχα ακραία φαινόμενα του παρελθόντος. Η παγκόσμια αγροτική παραγωγή αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την κατανάλωση και τον πληθυσμό ήδη από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και αναλυτές.

Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στις ποικιλίες καλλιεργειών με υψηλότερες αποδόσεις, στην ευρύτερη χρήση λιπασμάτων, καθώς και στις βελτιώσεις στην άρδευση και την προστασία των καλλιεργειών. Ως αποτέλεσμα, έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις βασικών αγροτικών προϊόντων όπως το ρύζι, το σιτάρι, το καλαμπόκι και η σόγια.

«Ακόμη και σε συνθήκες ξηρασίας, η καλύτερη διαχείριση της άρδευσης και η πρόοδος της γεωπονικής επιστήμης σημαίνουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε εμπορεύσιμες αποδόσεις», δήλωσε ο Άντριου Γουάιτλο, της αυστραλιανής εταιρείας γεωργικών συμβούλων Episode 3.

«Ο πιθανός αντίκτυπος στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων και στις τιμές παραμένει, αλλά η καλύτερη προετοιμασία μας σημαίνει ότι οι διαταραχές είναι πολύ λιγότερο σοβαρές από ό,τι θα ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες».

Το Ελ Νίνιο ενισχύεται

Η ξηρασία που προκαλεί το Ελ Νίνιο έχει ήδη διαταράξει τις καλλιέργειες σε μεγάλες περιοχές της Ασίας, μεταξύ των οποίων η Ινδία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Αυστραλία, ενώ οι ελλείψεις λιπασμάτων και ντίζελ που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν προσθέτουν νέους κινδύνους για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανεπαρκή περίοδο μουσώνων, ενώ οι προοπτικές για ξηρότερες καιρικές συνθήκες απειλούν τις βασικές σιτοπαραγωγικές περιοχές της Αυστραλίας. Παράλληλα, καλλιέργειες σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένων της Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης, πλήττονται από την έλλειψη υγρασίας.

Οι προοπτικές ενδέχεται να επιδεινωθούν, καθώς το ήδη ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται να ενταθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο και στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με τον Κρις Χάιντ, μετεωρολόγο στις ΗΠΑ της εταιρείας δορυφορικών δεδομένων και εικόνων SkyFi.

«Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ, ή ακόμη και για το ισχυρότερο που έχει γνωρίσει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες επιπτώσεις της ξηρασίας δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί».

Το Ελ Νίνιο, το οποίο συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, προκαλεί συνήθως ξηρότερες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Ασίας και αυξημένες βροχοπτώσεις στην αμερικανική ήπειρο.

Κατά τις περιόδους 1997-1998 και 2015-2016, ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο προκάλεσαν σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή βασικών αγροτικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ελλείψεις τροφίμων και πληθωρισμό και επιβαρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Οι τιμές της ζάχαρης και του φοινικέλαιου αυξήθηκαν τότε, καθώς η ξηρασία περιόρισε την παραγωγή σε Βραζιλία, Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία και Ταϊλάνδη, ενώ η μειωμένη προσφορά ρυζιού ώθησε παραγωγούς της Νοτιοανατολικής Ασίας να περιορίσουν τις εξαγωγές.

Η ξηρασία περιόρισε επίσης τις εξαγωγές σιταριού της Αυστραλίας και ανάγκασε χώρες της νότιας Αφρικής να αυξήσουν τις εισαγωγές καλαμποκιού.

Αποθέματα κοντά σε ιστορικά υψηλά

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα σχεδόν ιστορικά υψηλά αποθέματα σιτηρών, οι ανθεκτικοί στην ξηρασία σπόροι, οι καλύτερες μετεωρολογικές προβλέψεις, η γεωργία ακριβείας, τα προηγμένα συστήματα άρδευσης και η εμφάνιση νέων μεγάλων εξαγωγικών δυνάμεων αναμένεται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των επιπτώσεων.

Στην Ινδία, μία από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής αγροτικών προϊόντων, οι σπορές έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές εντός προγραμματισμού, παρά τη σημαντική αρχική καθυστέρηση. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την ωρίμανση και τον σχηματισμό των σιτηρών, σύμφωνα με τον Ασουίνι Μπανσόντ, αντιπρόεδρο έρευνας εμπορευμάτων της Phillip Capital India στη Βομβάη.

Η Ινδία, η οποία αντιπροσωπεύει το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών ρυζιού, διαθέτει τόσο μεγάλες ποσότητες του προϊόντος ώστε εξαντλεί τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους. Τα αποθέματά της αντιστοιχούν σε περισσότερο από έναν ολόκληρο χρόνο των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών.

Σχεδόν το ήμισυ των άφθονων παγκόσμιων αποθεμάτων σιταριού βρίσκεται στην Κίνα, τη μεγαλύτερη παραγωγό και καταναλώτρια του συγκεκριμένου σιτηρού παγκοσμίως. Το απόθεμα αυτό αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της ζήτησης για εισαγωγές σε περίπτωση που η ξηρασία πλήξει την παραγωγή της Αυστραλίας.

Τα παγκόσμια αποθέματα φοινικέλαιου βρίσκονται επίσης κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αν και το επιθετικό πρόγραμμα βιοντίζελ της Ινδονησίας αναμένεται να τα περιορίσει τους επόμενους μήνες. Το φοινικέλαιο αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των παγκόσμιων εξαγωγών βρώσιμων ελαίων.

Ρωσία και Βραζιλία αλλάζουν τον χάρτη των εξαγωγών

Η εμφάνιση νέων εξαγωγικών κόμβων, οι οποίοι πριν από μερικές δεκαετίες είχαν ελάχιστη παρουσία στις διεθνείς αγορές, έχει προσθέσει σημαντικές ποσότητες στην παγκόσμια προσφορά.

Η Βραζιλία, για παράδειγμα, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο προμηθευτή σόγιας παγκοσμίως, με τις εξαγωγές της να έχουν αυξηθεί περισσότερο από 13 φορές σε σχέση με την περίοδο 1997-1998.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές σιταριού της Ρωσίας εκτινάχθηκαν στους 48 εκατ. τόνους πέρυσι, από περίπου 1 εκατ. τόνους το 1997-1998.

Οι ερευνητές έχουν επίσης αναπτύξει υβρίδια καλαμποκιού ανθεκτικά στην ξηρασία, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην Αφρική και την αμερικανική ήπειρο από το 2015, βοηθώντας τους αγρότες να διατηρούν τις αποδόσεις τους σε περιόδους ξηρασίας και ακανόνιστων βροχοπτώσεων.

Ποικιλίες σιταριού ανθεκτικές στη ζέστη και την ξηρασία έχουν επίσης κερδίσει έδαφος στην Ινδία και την Αυστραλία, όπου οι εξελίξεις στη γενετική βελτίωση των φυτών έχουν αυξήσει την ανθεκτικότητα στο υδατικό και θερμικό στρες, μειώνοντας τον κίνδυνο απότομων απωλειών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, ποικιλίες ρυζιού μικρότερης διάρκειας καλλιεργητικού κύκλου βοηθούν τους αγρότες να αντιμετωπίζουν τις ολοένα και πιο ασταθείς βροχοπτώσεις των μουσώνων.

Από τους δορυφόρους στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι αγρότες διαθέτουν πλέον μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία που ουσιαστικά δεν υπήρχαν κατά το Ελ Νίνιο του 1997-1998.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών, οι εποχικές κλιματικές προβλέψεις, οι χάρτες υψηλής ανάλυσης για την υγρασία του εδάφους και η εφαρμογή λιπασμάτων με καθοδήγηση GPS, επιτρέποντας στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές.

«Οι κυβερνήσεις διαθέτουν πολύ καλύτερη πληροφόρηση από ό,τι στο παρελθόν και μπορούν να προετοιμάζονται νωρίτερα», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο. «Οι δυνατότητες πρόβλεψης και η διαφάνεια της αγοράς έχουν βελτιωθεί».

Παράλληλα, οι αγρότες στρέφονται μαζικά σε συμβουλευτικές πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες συνδυάζουν μετεωρολογικές προβλέψεις, δεδομένα εδάφους και πληροφορίες για τις καλλιέργειες, παρέχοντας έγκαιρες συστάσεις για τις ημερομηνίες σποράς, την άρδευση, τη χρήση λιπασμάτων και την αντιμετώπιση των παρασίτων.

Ο παράγοντας Ορμούζ και ο πόλεμος στο Ιράν

Παρά τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας περιορίζουν την αισιοδοξία, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ιδιαίτερα δεδομένης της μειωμένης χρήσης γεωργικών εισροών που έχει προκαλέσει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και των υψηλότερων τιμών των λιπασμάτων», δήλωσε ο Μάξιμο Τορέρο.

Πριν από τον αποκλεισμό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ο αποκλεισμός της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού έχει προκαλέσει διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων και λιπασμάτων, δημιουργώντας έναν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή, την ώρα που το «σούπερ» Ελ Νίνιο ενισχύεται.

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