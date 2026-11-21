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Νέα δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο αναμένεται να αποκτήσουν χιλιάδες νοικοκυριά μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο περιλαμβάνεται στις στεγαστικές παρεμβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, που κατατέθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στη Βουλή.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικούς πόρους 2 δισ. ευρώ και προβλέπει σημαντική διεύρυνση των ηλικιακών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2».

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το ανώτατο ηλικιακό όριο, που αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, επιτρέποντας σε περισσότερους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.

Παράλληλα, η μέγιστη επιτρεπόμενη αξία της κατοικίας αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ύψος του δανείου ανεβαίνει από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με την έναρξη των αιτήσεων να τοποθετείται στις αρχές του 2027 σύμφωνα με την οικονομική εξειδίκευση της κυβέρνησης. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είχε αναφέρει ως πιθανό χρόνο έναρξης τον Δεκέμβριο του 2026.

Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει ακόμη ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Τι αλλάζει σε σχέση με το «Σπίτι μου 2»

Οι βασικές αλλαγές αφορούν τέσσερις παραμέτρους: την ηλικία, την αξία της κατοικίας, το ύψος της χρηματοδότησης και το οικογενειακό εισόδημα.

Κριτήριο Σπίτι μου 2 Σπίτι μου 3 Ανώτατη ηλικία 50 έτη 55 έτη Μέγιστη αξία ακινήτου 250.000 € 300.000 € Ανώτατο δάνειο 190.000 € 230.000 € Μέγιστη χρηματοδότηση 90% της αξίας Έως 90% της αξίας Προσαύξηση εισοδηματικού ορίου ζευγαριού ανά παιδί 5.000 € 7.000 €

Τα όρια του νέου κύκλου έχουν παρουσιαστεί στον κυβερνητικό σχεδιασμό, ενώ οι πλήρεις όροι συμμετοχής θα καθοριστούν με την εφαρμοστική απόφαση.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Σημαντική διεύρυνση προβλέπεται για τις οικογένειες με παιδιά.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εξειδίκευση, το βασικό εισοδηματικό όριο για τα ζευγάρια παραμένει στις 35.000 ευρώ, αλλά η προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται από 5.000 σε 7.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα μπορεί, βάσει του σχεδιασμού, να έχει ετήσιο εισόδημα έως 49.000 ευρώ, αντί 45.000 ευρώ που προβλεπόταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για τους άγαμους, οι δημοσιευμένες πληροφορίες για τον νέο κύκλο αναφέρουν ανώτατο εισοδηματικό όριο 25.000 ευρώ.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση Ανώτατο ετήσιο εισόδημα Άγαμος 25.000 € Ζευγάρι χωρίς παιδιά 35.000 € Ζευγάρι με ένα παιδί 42.000 € Ζευγάρι με δύο παιδιά 49.000 € Ζευγάρι με τρία παιδιά 56.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί 39.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά 46.000 € Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά 53.000 €

Οι παραπάνω υπολογισμοί ακολουθούν τα ανακοινωμένα βασικά ποσά και τις προσαυξήσεις. Τα τελικά εισοδηματικά κριτήρια, ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος και οι ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα επιβεβαιωθούν με τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Πόσα ίδια χρήματα χρειάζεται ένας αγοραστής

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα για τους ενδιαφερόμενους είναι πόσα δικά τους χρήματα θα πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να αποκτήσουν κατοικία.

Ο σχεδιασμός προβλέπει χρηματοδότηση έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, με ανώτατο ποσό δανείου τις 230.000 ευρώ.

Συνεπώς, το τελικό όριο χρηματοδότησης καθορίζεται από δύο περιορισμούς: το 90% της αξίας και το πλαφόν των 230.000 ευρώ.

Για παράδειγμα:

Αξία κατοικίας Μέγιστο δάνειο Ελάχιστα ίδια κεφάλαια 150.000 € 135.000 € 15.000 € 180.000 € 162.000 € 18.000 € 200.000 € 180.000 € 20.000 € 250.000 € 225.000 € 25.000 € 280.000 € 230.000 € 50.000 € 300.000 € 230.000 € 70.000 €

Τα παραδείγματα προϋποθέτουν ότι η τράπεζα αποδέχεται την αντίστοιχη αξία του ακινήτου και εγκρίνει τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση.

Στα ίδια κεφάλαια δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα, τεχνικοί και νομικοί έλεγχοι, έξοδα εγγραφής εξασφαλίσεων και άλλες δαπάνες αγοράς.

Επομένως, ένας αγοραστής που ενδιαφέρεται για κατοικία αξίας 300.000 ευρώ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 70.000 ευρώ από δικούς του πόρους για το τίμημα, ακόμη και αν εξασφαλίσει το ανώτατο δάνειο του προγράμματος.

Πόση θα μπορούσε να είναι η μηνιαία δόση

Το τελικό κόστος των δανείων θα εξαρτηθεί από τους όρους χρηματοδότησης, το επιτόκιο και τη διάρκεια αποπληρωμής που θα ανακοινωθούν.

Για να υπάρχει μια πρώτη εικόνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα υποθετικό παράδειγμα με συνολικό ετήσιο επιτόκιο 3% και διάρκεια 25 ετών.

Με τις παραδοχές αυτές, οι μηνιαίες δόσεις διαμορφώνονται περίπου ως εξής:

Ύψος δανείου Ενδεικτική μηνιαία δόση 100.000 € 474 € 150.000 € 711 € 180.000 € 854 € 200.000 € 948 € 230.000 € 1.091 €

Οι υπολογισμοί είναι αποκλειστικά ενδεικτικοί και δεν αποτελούν προσφορά του προγράμματος «Σπίτι μου 3». Το επιτόκιο 3% χρησιμοποιείται μόνο ως μαθηματικό παράδειγμα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ως τελικό επιτόκιο της νέας δράσης. Δεν περιλαμβάνονται πρόσθετα τραπεζικά και ασφαλιστικά έξοδα.

Η πραγματική δόση μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τη σύνθεση της χρηματοδότησης και τους όρους που θα εφαρμόσουν οι συμμετέχουσες τράπεζες.

Ποια ακίνητα θα μπορούν να αγοραστούν

Η αύξηση της επιτρεπόμενης αξίας στις 300.000 ευρώ διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση του επιτρεπόμενου εμβαδού για πολυμελείς οικογένειες.

Σε σχέση με το όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων του προηγούμενου προγράμματος, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει επιπλέον 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Επομένως, οικογένεια με πέντε παιδιά θα μπορεί να εξετάσει κατοικία έως 160 τετραγωνικών μέτρων, ενώ με έξι παιδιά το όριο αυξάνεται στα 170 τετραγωνικά.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για τα ακίνητα, όπως τα χαρακτηριστικά κατασκευής, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι τεχνικές απαιτήσεις, θα εξειδικευθούν στην τελική πρόσκληση.

Πώς χρηματοδοτείται το πρόγραμμα

Το «Σπίτι μου 3» θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με τη συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συνολική χρηματοδότηση των 2 δισ. ευρώ προέρχεται από τρεις πηγές:

500 εκατ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

500 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

1 δισ. ευρώ από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα.

Η συνδυασμένη χρηματοδότηση αποσκοπεί στη διάθεση στεγαστικών δανείων με χαμηλότερο κόστος από τα συμβατικά προϊόντα της αγοράς.

Ωστόσο, το γεγονός ότι κάποιος πληροί τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια δεν συνεπάγεται αυτόματη έγκριση δανείου.

Θα πρέπει να πληρούνται και οι τραπεζικές προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται

Παρότι δεν έχει ακόμη ανοίξει η διαδικασία των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν το ετήσιο εισόδημά τους όπως αποτυπώνεται στη φορολογική δήλωση, να έχουν σαφή εικόνα των υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων και να υπολογίσουν το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που μπορούν να διαθέσουν.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας τους, καθώς το πρόγραμμα αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας και αναμένεται να προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα όσων διαθέτουν άλλα ακίνητα.

Οι οριστικοί όροι θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το «Σπίτι μου 3» διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης στη στεγαστική χρηματοδότηση, αλλά το πραγματικό όφελος για κάθε αγοραστή θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή της κατοικίας, το ύψος του δανείου, το επιτόκιο και τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει.