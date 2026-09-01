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Περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε η ελληνική μεταποίηση τον Αύγουστο, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να καταγράφει την ισχυρότερη επέκταση από τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η ενίσχυση της ζήτησης οδήγησε σε ταχύτερη αύξηση των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με το Trading Economics, ο δείκτης S&P Global Greece Manufacturing PMI αυξήθηκε οριακά στις 54,4 μονάδες τον Αύγουστο από 54,3 τον Ιούλιο, παραμένοντας αισθητά πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η επίδοση σηματοδοτεί ισχυρότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα και αποτελεί την καλύτερη καταγραφή των τελευταίων πέντε μηνών.

Επιταχύνθηκαν οι νέες παραγγελίες

Κύρια πηγή στήριξης αποτέλεσε η ενίσχυση της ζήτησης. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, καθώς οι επιχειρήσεις ανέφεραν ισχυρότερο ενδιαφέρον από τους πελάτες.

Θετική ήταν και η εικόνα από το εξωτερικό, με τις νέες εξαγωγικές παραγγελίες να αυξάνονται για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στον κλάδο.

Η μεγαλύτερη εισροή νέων εργασιών οδήγησε τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση του προσωπικού τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο.

Η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο του 2025, ενώ παράλληλα επιταχύνθηκαν και οι αγορές εισροών από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Προβλήματα στην παραγωγή από τις ελλείψεις

Παρά την ισχυρότερη ζήτηση, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο.

Οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες και οι επίμονες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες περιόρισαν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγή τους με αντίστοιχο ρυθμό.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη διαφορετική εικόνα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς: οι παραγγελίες επιταχύνονται, αλλά οι δυσκολίες στην προμήθεια υλικών εξακολουθούν να λειτουργούν ως «φρένο» στην παραγωγική δραστηριότητα.

Ακριβότερη ενέργεια και πρώτες ύλες

Πιέσεις καταγράφηκαν και στο μέτωπο του κόστους.

Ο πληθωρισμός των τιμών εισροών επιταχύνθηκε, λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση προήλθε από προϊόντα που συνδέονται με το πετρέλαιο, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Αντίθετα, ο ρυθμός με τον οποίο οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Η εξέλιξη δείχνει ότι, παρά την αυξανόμενη πίεση στο κόστος παραγωγής, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε πιο συγκρατημένες αυξήσεις των τελικών τιμών.

Στο υψηλότερο από το 2024 η αισιοδοξία

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το μήνυμα από τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, καθώς οι μεταποιητικές εταιρείες εμφανίζονται αισιόδοξες για την πορεία της ζήτησης.

Οι προσδοκίες στηρίζονται στην προοπτική περαιτέρω αύξησης των παραγγελιών, στην προσέλκυση νέων πελατών και σε επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Η εικόνα του Αυγούστου αποτυπώνει έτσι έναν μεταποιητικό κλάδο που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ισχυρό ρυθμό, με τη ζήτηση, τις προσλήψεις και τις επιχειρηματικές προσδοκίες να ενισχύονται, την ώρα που ενεργειακό κόστος, ελλείψεις υλικών και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν οι βασικές πηγές πίεσης.

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