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Έλλειμμα 15.880 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 24.138 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 47.614 εκατ. ευρώ, από 42.327 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 64.283 εκατ. ευρώ, από 62.936 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

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