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Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) ανήλθε σε 1.752 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021, έναντι 1.702 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.569 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν σε 236 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021, έναντι 228 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 278 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 13,5% έναντι 13,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,7% το β’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 730 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021, έναντι 726 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 736 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 41,6%, έναντι 42,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 46,9% το β’ τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 435 εκατ. ευρώ από 407 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 326 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 24,8% από 23,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 20,8% το β’ τρίμηνο του 2020.

Τέλος, η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 302 εκατ. ευρώ από 292 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 187 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 17,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έναντι 11,9% το β’ τρίμηνο του 2020.

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