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Περισσότερα από 3,5 τρισ. δολάρια επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να οδηγηθούν σε απομείωση έως το 2030, καθώς η επενδυτική έκρηξη στον κλάδο κινδυνεύει να ξεπεράσει τα έσοδα που απαιτούνται για να δικαιολογηθεί το τεράστιο κόστος, σύμφωνα με ανάλυση της Gartner.

Οι ιδιοκτήτες data centers τεχνητής νοημοσύνης θα χρειαστούν σωρευτικά έσοδα ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων έως το 2030 προκειμένου να καλύψουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, το κόστος χρηματοδότησης και να εξασφαλίσουν απόδοση 12% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Ωστόσο, η Gartner εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις και καταναλωτές δεν θα ξεπεράσουν τα 3,6 τρισ. δολάρια την ίδια περίοδο. Πρόκειται για λιγότερο από το ήμισυ των εσόδων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι επενδύσεις και να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση.

Το χάσμα των $4,9 τρισ.

Η απόσταση μεταξύ των επενδυτικών αναγκών και των προβλεπόμενων εσόδων διευρύνεται, δημιουργώντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο λόγω της ταχύτητας με την οποία απαξιώνεται ο εξοπλισμός υπολογιστικής ισχύος. Τα συστήματα και οι υποδομές που εγκαθίστανται σήμερα κινδυνεύουν να καταστούν τεχνολογικά ξεπερασμένα προτού προλάβουν να αποδώσουν επαρκείς αποδόσεις στους επενδυτές.

Με βάση τις εκτιμήσεις, προκύπτει ένα έλλειμμα εσόδων περίπου 4,9 τρισ. δολαρίων σε σχέση με το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επενδύσεων και την επίτευξη απόδοσης 12%.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τους neoclouds

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εξειδικευμένους παρόχους υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, γνωστούς ως neoclouds, όπως η CoreWeave και η Nebius Group.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών των εταιρειών εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ σε σχέση με τους διαφοροποιημένους hyperscalers, όπως η Microsoft, η Alphabet και η Amazon.

Οι μεγάλοι πάροχοι cloud έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Αντίθετα, οι neoclouds έχουν μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ.

Η Gartner εκτιμά, μάλιστα, ότι οι πιέσεις στο κόστος και η περιορισμένη διαφοροποίηση θα οδηγήσουν πάνω από το 80% των neocloud providers να σταματήσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα έως το 2030.

Η μάχη για το «full-stack»

Πολλοί από τους εξειδικευμένους παρόχους επιχειρούν να κινηθούν πέρα από την απλή παροχή υπολογιστικής ισχύος και να αναπτύξουν λογισμικό και υπηρεσίες υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, αντίστοιχες με εκείνες των μεγάλων εταιρειών cloud.

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και η Gartner εκτιμά ότι μόνο λίγοι θα καταφέρουν να πετύχουν.

«Όλοι θέλουν να είναι full-stack. Δεν μπορούν όλοι να είναι», σημειώνει ο Will Sommer, senior director analyst της Gartner, επισημαίνοντας ότι από κάθε δολάριο που δαπανάται για υπολογιστική ισχύ μόνο ένα μέρος καταλήγει στους ιδιοκτήτες της ίδιας της υποδομής.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο για τις εταιρείες που έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην κατασκευή υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η ζήτηση, τα έσοδα και η τεχνολογική διάρκεια ζωής του εξοπλισμού θα πρέπει να συμβαδίσουν με τον ρυθμό των επενδύσεων.

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