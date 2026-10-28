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Έναν ρομποτικό σωματοφύλακα που παραπέμπει περισσότερο σε κινηματογραφική παραγωγή επιστημονικής φαντασίας παρά σε μια συνηθισμένη τεχνολογική κατασκευή παρουσίασε η κινεζική Unitree, αποκαλύπτοντας το νέο ανθρωποειδές μοντέλο H2-X Kung Fu Legend Guardian. Με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον θρυλικό «Robocop», το ρομπότ προβάλλεται ως μια προηγμένη λύση προσωπικής προστασίας, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σωματική ισχύ, ταχύτητα και κινήσεις αυτοάμυνας.

Από τις πολεμικές τέχνες στην ανύψωση αυτοκινήτου

Στο βίντεο επίδειξης που δημοσιοποίησε η εταιρεία, το H2-X παρουσιάζει τις κινητικές του δυνατότητες μέσα από μια σειρά σκηνοθετημένων δοκιμασιών. Εκτελεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια τεχνικές πολεμικών τεχνών και ανάποδες τούμπες, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ευελιξίας και συντονισμού των κινήσεών του.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης εντυπωσιακές δοκιμές δύναμης. Το ανθρωποειδές ρομπότ καταφέρνει να χτυπήσει με ισχύ την πόρτα ενός αυτοκινήτου, ενώ σε μια ακόμη χαρακτηριστική σκηνή ανασηκώνει το μπροστινό μέρος οχήματος, προκειμένου να απεγκλωβίσει μια κούκλα δοκιμών.

Με αυτές τις επιδείξεις, η Unitree επιχειρεί να αναδείξει τις δυνατότητες του νέου της δημιουργήματος σε σενάρια σωματικής προστασίας και παροχής βοήθειας, παρουσιάζοντας ένα ανθρωποειδές ρομπότ που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τις συμβατικές εφαρμογές της ρομποτικής.