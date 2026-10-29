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Ένας άνθρωπος, λίγη τεχνητή νοημοσύνη και μια ολόκληρη συλλογή εφαρμογών που φιλοδοξούν να ανταγωνιστούν ορισμένα από τα πιο γνωστά προγράμματα στον κόσμο.

Ο Μπράντον Τόμας, ιδρυτής του στούντιο ArtCraft με έδρα την Ατλάντα των ΗΠΑ, έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας μια σειρά από εργαλεία ανοιχτού κώδικα που λειτουργούν ως δωρεάν εναλλακτικές λύσεις σε δημοφιλείς εφαρμογές της Microsoft, της Adobe και άλλων εταιρειών λογισμικού.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι για την ανάπτυξή τους αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αποδεικνύοντας πόσο μπορεί να επιταχυνθεί η δημιουργία λογισμικού με τα σύγχρονα εργαλεία AI.

Σύμφωνα με το γαλλικό τεχνολογικό μέσο Les Numériques, ο Τόμας είχε ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον από τις αρχές Οκτωβρίου με τα PhotoCraft, LightCraft και FilmCraft, εφαρμογές που παραπέμπουν στο Photoshop, στο Lightroom και στο Premiere Pro.

Στη συνέχεια παρουσίασε ακόμη επτά δωρεάν εναλλακτικές εφαρμογές για προγράμματα της Adobe, επεκτείνοντας το εγχείρημα σε μια ολοκληρωμένη συλλογή εργαλείων.

Για την ανάπτυξη των πρώτων εφαρμογών αξιοποίησε τη γλώσσα προγραμματισμού Rust, σε συνδυασμό με το Claude της Anthropic.

Από το Photoshop μέχρι το Excel – Οι 12 εφαρμογές του ArtCraft

Η επίσημη σελίδα του ArtCraft παρουσιάζει 12 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, οι οποίες επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα καθημερινών και επαγγελματικών αναγκών.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται:

PhotoCraft: Επεξεργασία εικόνων, εναλλακτική του Adobe Photoshop.

Επεξεργασία εικόνων, εναλλακτική του Adobe Photoshop. VectorCraft: Δημιουργία διανυσματικών γραφικών, αντίστοιχο του Adobe Illustrator.

Δημιουργία διανυσματικών γραφικών, αντίστοιχο του Adobe Illustrator. FilmCraft: Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο, αντίστοιχο του Premiere Pro.

Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο, αντίστοιχο του Premiere Pro. LightCraft: Επεξεργασία φωτογραφιών, με λειτουργίες αντίστοιχες του Lightroom.

Επεξεργασία φωτογραφιών, με λειτουργίες αντίστοιχες του Lightroom. PdfCraft: Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων PDF, εναλλακτική του Acrobat.

Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων PDF, εναλλακτική του Acrobat. EffectCraft: Δημιουργία οπτικών εφέ και motion graphics, αντίστοιχο του After Effects.

Δημιουργία οπτικών εφέ και motion graphics, αντίστοιχο του After Effects. DesignCraft: Σελιδοποίηση και σχεδιασμός εντύπων, αντίστοιχο του InDesign.

Σελιδοποίηση και σχεδιασμός εντύπων, αντίστοιχο του InDesign. WordCraft: Επεξεργασία κειμένου, εναλλακτική του Microsoft Word.

Επεξεργασία κειμένου, εναλλακτική του Microsoft Word. SoundCraft: Ηχογράφηση, επεξεργασία και μίξη ήχου, αντίστοιχο του Pro Tools.

Ηχογράφηση, επεξεργασία και μίξη ήχου, αντίστοιχο του Pro Tools. DeckCraft: Δημιουργία παρουσιάσεων, εναλλακτική του PowerPoint.

Δημιουργία παρουσιάσεων, εναλλακτική του PowerPoint. CADCraft: Σχεδίαση CAD, αντίστοιχο του AutoCAD.

Σχεδίαση CAD, αντίστοιχο του AutoCAD. GridCraft: Διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, εναλλακτική του Excel.

Όλες οι εφαρμογές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, με το PdfCraft να έχει φτάσει σε έκδοση άλφα.

Δωρεάν, χωρίς συνδρομές και λογαριασμό

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το εγχείρημα είναι ότι οι εφαρμογές σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν χωρίς συνδρομές, δημιουργία λογαριασμού ή συλλογή δεδομένων τηλεμετρίας.

Παράλληλα, υποστηρίζονται διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, macOS, Linux και FreeBSD, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα χρήσης μέσα από πρόγραμμα περιήγησης.

Η εγκατάσταση και η ενημέρωση των εφαρμογών πραγματοποιούνται μέσω ενός ενιαίου εργαλείου εκκίνησης, του λεγόμενου launcher.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφαρμογές γραφείου, καθώς τα WordCraft, GridCraft και DeckCraft υποστηρίζουν αρχεία συμβατά με τα αντίστοιχα προγράμματα του Microsoft Office.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να εργαστεί με γνωστούς τύπους αρχείων, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιεί τα προγράμματα της Microsoft.

Πόσο κοντά βρίσκονται στα αυθεντικά Word, Excel και PowerPoint;

Παρά τις φιλοδοξίες του δημιουργού τους, οι εφαρμογές του ArtCraft απέχουν ακόμη από το να αποτελέσουν πλήρεις αντικαταστάτες των εμπορικών προγραμμάτων.

Οι εκτιμήσεις για την κάλυψη των λειτουργιών τους δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.

Το GridCraft, που βρίσκεται σε προ-άλφα στάδιο, υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου το 65% των αναγκών των έμπειρων χρηστών του Excel.

Το WordCraft φτάνει σε αντιστοιχία 62% με τις δυνατότητες του Word, ενώ το DeckCraft καλύπτει το 79% των λειτουργιών του PowerPoint.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτελούν ενδείξεις της προόδου των εφαρμογών και όχι απόδειξη ότι προσφέρουν ήδη την ίδια λειτουργικότητα ή αξιοπιστία με τα γνωστά εμπορικά προϊόντα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας ανεξάρτητος προγραμματιστής επιχειρεί να αναπτύξει τόσα διαφορετικά εργαλεία με τη βοήθεια της AI αναδεικνύει τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού.

«Φίλε, ξέρω να γράφω κώδικα» – Η απάντηση στους επικριτές

Η πρωτοβουλία του Μπράντον Τόμας δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις.

Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι στηρίζεται στο λεγόμενο «vibe coding», μια μέθοδο προγραμματισμού στην οποία ο δημιουργός περιγράφει με φυσική γλώσσα τις λειτουργίες που θέλει να υλοποιήσει και ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει να γράψει τον απαραίτητο κώδικα.

Ο ίδιος έδωσε μια χαρακτηριστική απάντηση μέσω ανάρτησής του στο X στις 9 Οκτωβρίου.

«Φίλε, ξέρω να γράφω κώδικα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη του επιτρέπει να εργάζεται με παραγωγικότητα που θυμίζει ολόκληρη εταιρεία.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει και το ευρύτερο ερώτημα που γεννά η ταχεία εξέλιξη της AI: Μπορεί ένας μόνο προγραμματιστής, έχοντας στη διάθεσή του ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσει εφαρμογές που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες ανάπτυξης;

Το ArtCraft βρίσκεται ακόμη μακριά από το να απειλήσει άμεσα τους καθιερωμένους παίκτες της αγοράς. Ωστόσο, η συλλογή των 12 εφαρμογών δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα εμπόδια στη δημιουργία νέων προϊόντων λογισμικού, ακόμη και όταν πίσω από αυτά δεν βρίσκεται ένας τεχνολογικός κολοσσός.