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Κανόνες για την πρόσβαση των data centers στο δίκτυο ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να προλάβει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από επενδυτικά σχέδια που ενδέχεται να παραμείνουν στα χαρτιά.

Η αύξηση των αιτημάτων προς τους διαχειριστές ενεργοποιεί τον σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου, με βασικό ζητούμενο να διαχωρίζονται οι πραγματικές επενδύσεις από κινήσεις που αποβλέπουν στην κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου χωρίς σαφή προοπτική υλοποίησης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ, η σχετική νομοθετική παρέμβαση επιδιώκεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι επιμέρους όροι βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, ωστόσο η κεντρική κατεύθυνση έχει προσδιοριστεί: η πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να υπηρετεί έργα που μπορούν να προχωρήσουν, περιορίζοντας τη δυνατότητα κερδοσκοπικής δέσμευσης ισχύος.

Το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο συνοψίζεται στη φράση «χρειαζόμαστε πραγματικά έργα, όχι σπέκουλα». Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι κανόνες για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και στη συνέχεια να εγκριθούν τα αιτήματα που δεσμεύουν μεγάλο μέρος της διαθέσιμης δυναμικότητάς του. Στόχος είναι να αποφευχθούν δεσμεύσεις που θα είναι δύσκολο να ανατραπούν εκ των υστέρων.

Το δίδαγμα των ΑΠΕ

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκεται ο κίνδυνος να επαναληφθούν φαινόμενα δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου που έχουν απασχολήσει την αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην περίπτωση των data centers, το ΥΠΕΝ θέλει να προλάβει μια αντίστοιχη εξέλιξη, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις με σημαντικές ανάγκες ηλεκτροδότησης.

Σήμερα, ο όγκος των αιτημάτων που κατατίθενται στους διαχειριστές είναι ήδη μεγάλος. Η ενδεχόμενη σύνδεση του συνόλου αυτών των έργων θα δημιουργούσε σοβαρές απαιτήσεις για το δίκτυο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη οργάνωση της διαδικασίας πρόσβασης.

Το ζήτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αφορά και το κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια ή σε αιτήματα που κατοχυρώνουν θέση στο δίκτυο, αναζητώντας σε δεύτερο χρόνο επενδυτή και περιεχόμενο.

Αυτόν τον διαχωρισμό καλείται να υπηρετήσει η νέα παρέμβαση. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί τα συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται τα αιτήματα ούτε οι υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο μικροσκόπιο τα ευρωπαϊκά μοντέλα

Για τη διαμόρφωση των κανόνων, το υπουργείο εξετάζει μελέτες και πρακτικές άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν ανάλογη αύξηση του ενδιαφέροντος για κέντρα δεδομένων. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ελληνικού συστήματος.

Ενδεικτική είναι η αναφορά αρμόδιων πηγών στην ισπανική προσέγγιση, την οποία περιγράφουν ως ιδιαίτερα αυστηρή ως προς τη σύνδεση της κατανάλωσης με την παραγωγή ενέργειας. Όπως εξηγούν, η απαίτηση δεν περιορίζεται στην ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενός PPA, αλλά επεκτείνεται και στον χρονικό συσχετισμό της παραγωγής με την κατανάλωση.

Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια τέτοια απαίτηση, εκτιμώντας ότι ο ταυτοχρονισμός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος και ακριβός.

Πλαίσιο με ορίζοντα ετών

Η επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι οι νέοι κανόνες να μπορούν να διαχειριστούν και το ενδιαφέρον των επόμενων ετών. Για τον λόγο αυτό, οι ίδιες πηγές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη μια άκαμπτη προσέγγιση που θα προκαθόριζε περιοριστικά τις περιοχές ανάπτυξης των data centers, επισημαίνοντας τον δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς.

Η δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για την εξειδίκευση του σχεδιασμού και την καταγραφή των θέσεων των ενδιαφερομένων. Για τους επενδυτές, το κρίσιμο στοιχείο θα είναι οι όροι με τους οποίους θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρική υποδομή. Για το υπουργείο, το στοίχημα είναι ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος να κατευθύνεται σε επενδύσεις με πραγματική προοπτική υλοποίησης.

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