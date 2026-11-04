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Περισσότερα ραντεβού, αλλά λιγότερος ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη στις εφαρμογές γνωριμιών. Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για τη Γενιά Ζ (Gen Z), η οποία, παρά την εξοικείωσή της με την τεχνολογία, εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στα ψηφιακά εργαλεία που υπόσχονται να διευκολύνουν την αναζήτηση συντρόφου.

Τα νέα δεδομένα δημιουργούν ένα παράδοξο για τις εταιρείες του κλάδου. Την ώρα που οι νεότεροι χρήστες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις γνωριμίες και σταδιακά αυξάνουν την προθυμία τους να πληρώσουν για συνδρομητικές υπηρεσίες, δεν φαίνεται να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό των εταιρειών για τις δυνατότητες της AI.

Η τάση αυτή θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες ανάκαμψης μεγάλων πλατφορμών, όπως το Tinder και το Bumble, που επενδύουν σε νέες λειτουργίες προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες και να αναστρέψουν την πτώση των εσόδων τους.

Περισσότεροι νέοι βγαίνουν ραντεβού

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Bloomberg, το 34% των νέων ηλικίας 16 έως 28 ετών δηλώνει ότι είναι ελεύθερο και βγαίνει ραντεβού, έναντι 23% την προηγούμενη χρονιά.

Η σημαντική αυτή αύξηση υποδηλώνει ότι η Gen Z γίνεται σταδιακά πιο ενεργή στον κόσμο των γνωριμιών, καθώς τα νεότερα μέλη της μεγαλώνουν και οι προτεραιότητές τους γύρω από τις προσωπικές σχέσεις αλλάζουν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται η προθυμία των νέων να διαθέσουν χρήματα για συνδρομές σε εφαρμογές γνωριμιών.

Ωστόσο, η Gen Z παραμένει περισσότερο ευαίσθητη στις τιμές σε σύγκριση με τους millennials, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις για τις εταιρείες που επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από συνδρομητικά πακέτα και πρόσθετες υπηρεσίες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σταδιακή ωρίμανση της συγκεκριμένης γενιάς και η αλλαγή των προτεραιοτήτων της ενδέχεται να διευρύνουν την αγορά των εφαρμογών γνωριμιών τα επόμενα χρόνια.

Γιατί η Gen Z δεν εμπιστεύεται εύκολα την τεχνητή νοημοσύνη

Παρότι πρόκειται για μια γενιά που έχει μεγαλώσει με τα smartphones και τις ψηφιακές πλατφόρμες, η στάση της απέναντι στη χρήση της AI στις προσωπικές γνωριμίες παραμένει επιφυλακτική.

Το εύρημα επιβεβαιώνει προηγούμενη έκθεση της Bloomberg Intelligence, η οποία είχε καταγράψει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη Gen Z και στους millennials.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, λίγο περισσότεροι από τους μισούς χρήστες της Gen Z αισθάνονταν άνετα να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη απαντήσεων και τη συμμετοχή σε διαδικτυακές συνομιλίες.

Αντίθετα, στους millennials το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 70%.

Η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες, καθώς αρκετές από τις νέες λειτουργίες που αναπτύσσουν βασίζονται ακριβώς στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

Οι νεότεροι, ωστόσο, δεν εμφανίζονται εξίσου πρόθυμοι να αναθέσουν στην τεχνολογία τη διαχείριση μιας τόσο προσωπικής διαδικασίας.

Tinder και Bumble αναζητούν τρόπους να κερδίσουν ξανά τους χρήστες

Η μεταβαλλόμενη συμπεριφορά της Gen Z έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τη βιομηχανία των εφαρμογών γνωριμιών.

Μεγάλες εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν μείωση των εσόδων τους μέσα στο 2026, ενώ οι ευρύτερες προσπάθειες ανάκαμψης δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πλατφόρμες όπως το Tinder και το Bumble επιχειρούν να ανανεώσουν την εμπειρία των χρηστών, παρουσιάζοντας νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Μία από τις κατευθύνσεις που εξετάζουν είναι η ενίσχυση των γνωριμιών εκτός διαδικτύου, μέσα από εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, οι οποίες δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να συναντηθούν χωρίς η επικοινωνία τους να περιορίζεται στην οθόνη.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας των εταιρειών να περιορίσουν τη γενικότερη μείωση του αριθμού των χρηστών και να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους περισσότερο ελκυστικές.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των νέων λειτουργιών παραμένει αβέβαιη, ιδιαίτερα όταν αυτές βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το ερώτημα για τα προφίλ που δημιουργούνται με AI

Ένα ακόμη εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στις εφαρμογές γνωριμιών σχετίζεται με την ίδια τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ.

Σημαντικό ποσοστό χρηστών θεωρεί ήδη εύκολη τη συμπλήρωση ενός προφίλ, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη για πρόσθετη τεχνολογική υποστήριξη.

Οι εταιρείες αναπτύσσουν εργαλεία AI που βοηθούν στην επιλογή φωτογραφιών, στη σύνταξη περιγραφών και στη συμπλήρωση πληροφοριών του προφίλ.

Ωστόσο, εάν οι χρήστες θεωρούν ότι μπορούν να ολοκληρώσουν αυτές τις διαδικασίες χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ενδέχεται να μην έχουν ισχυρό κίνητρο να χρησιμοποιήσουν τις νέες δυνατότητες.

Για τις πλατφόρμες γνωριμιών, επομένως, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων. Το σημαντικότερο είναι να διαπιστώσουν ποιες λειτουργίες ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Η Gen Z μπορεί να αποτελεί μια ολοένα σημαντικότερη αγορά για τον κλάδο, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη αποδοχή της τεχνητής νοημοσύνης στις προσωπικές σχέσεις.