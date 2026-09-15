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Η Gen Z χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη πιο ενεργά από τις άλλες γενιές. Σχεδόν οι μισοί χρησιμοποιούν την AI κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις έχουν ήδη αρχίσει να αλληλεπιδρούν μαζί της όπως θα έκαναν με έναν φίλο, σύμφωνα με νέα έρευνα* που διεξήγαγε το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky σε 7.200 συμμετέχοντες παγκοσμίως.

Για πολλούς Zoomers, η AI αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες της Gen Z (47%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την AI καθημερινά ή μέρα παρά μέρα, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Μεταξύ αυτών, το 56% τη χρησιμοποιεί για αναζήτηση πληροφοριών, το 49% για διάβασμα, το 47% για έμπνευση και το 39% για την εργασία του.

Ωστόσο, η Gen Z δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο ως πρακτικό εργαλείο. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες (27%) δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν με την AI όπως θα έκαναν με έναν φίλο, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στις άλλες γενιές. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει μια αναδυόμενη αλλαγή στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης: από μια τεχνολογία στην οποία οι άνθρωποι απευθύνονται για συγκεκριμένες εργασίες, σε μια τεχνολογία στην οποία μπορεί επίσης να στρέφονται για συζήτηση, συναισθηματική υποστήριξη ή συντροφιά.

Η χρήση της AI για προσωπικά ζητήματα αναδεικνύει το πόσο φυσικά έχουν ενταχθεί τα εργαλεία συνομιλίας τεχνητής νοημοσύνης στις ψηφιακές συνήθειες της Gen Z. Σύμφωνα με την έρευνα, το 28% των ερωτηθέντων της Gen Z χρησιμοποιεί την AI για να συζητήσει προσωπικά ζητήματα που θα προτιμούσε να μην μοιραστεί με άλλους ανθρώπους.

Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να δημιουργεί την αίσθηση ότι η AI αποτελεί έναν προσωπικό και υποστηρικτικό συνομιλητή, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει μια ανθρώπινη σχέση. Οι απαντήσεις που παρέχει μπορεί να είναι ανακριβείς ή ακατάλληλες, ενώ οι χρήστες ενδέχεται να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες πιο εύκολα απ’ ό,τι θα έκαναν σε μια συνηθισμένη διαδικτυακή υπηρεσία.

Η αυξημένη χρήση δεν σημαίνει πάντα και ασφαλή χρήση της AI

Παρά την έντονη παρουσία της Gen Z στο διαδίκτυο και την εξοικείωσή της με την τεχνολογία, πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να υποτιμούν τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Μόλις το 42% λαμβάνει συστηματικά μέτρα προστασίας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες AI. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διασταύρωση των πληροφοριών με άλλες αξιόπιστες πηγές και η αποφυγή κοινοποίησης εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων. Οι υπόλοιποι χρήστες είτε εφαρμόζουν τέτοια μέτρα μόνο περιστασιακά (52%) είτε δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο για την προστασία τους από τους σχετικούς κινδύνους (6%).

Το χάσμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η AI γίνεται ολοένα και περισσότερο μέρος της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της διαδικασίας λήψης προσωπικών αποφάσεων. Οι ανακριβείς πληροφορίες που παράγει ένα σύστημα AI μπορεί να επηρεάσουν ακαδημαϊκές εργασίες ή καθημερινές αποφάσεις, ενώ τα δεδομένα που κοινοποιούνται σε μια συνομιλία μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά έγγραφα, κωδικούς πρόσβασης, οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες που αφορούν την υγεία ή ιδιωτικά μηνύματα. Όσο πιο προσωπική γίνεται η αλληλεπίδραση, τόσο σημαντικότερο είναι οι χρήστες να θυμούνται ότι κάθε πληροφορία που εισάγεται σε μια υπηρεσία AI θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εξαρχής ως μη εμπιστευτική.

Η εξοικείωση με την AI πρέπει να συμβαδίζει με ασφαλείς πρακτικές χρήσης

Για ασφαλέστερη χρήση της AI, οι χρήστες θα πρέπει να επαληθεύουν τις σημαντικές πληροφορίες και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε μία απάντηση που παράγεται από ένα σύστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εκπαιδευτικά, οικονομικά, νομικά, ιατρικά ή άλλα ευαίσθητα ζητήματα, όπου μια ανακριβής πληροφορία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν την κοινοποίηση κωδικών πρόσβασης, στοιχείων πληρωμών, εγγράφων ταυτοποίησης, ιδιωτικής αλληλογραφίας και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών σε υπηρεσίες AI. Πριν από τη χρήση μιας νέας υπηρεσίας, είναι σημαντικό να κατανοούν ποια δεδομένα συλλέγει και πώς αυτά ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή να αποθηκεύονται.

Μια ολοκληρωμένη λύση ασφαλείας, όπως το Kaspersky Premium, μπορεί να συμβάλει στην προστασία των συσκευών από επιθέσεις phishing, κακόβουλο λογισμικό και ψεύτικους ιστότοπους που μιμούνται νόμιμες υπηρεσίες AI ή προωθούν ανύπαρκτα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας καθώς οι χρήστες εξερευνούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα «Cyberhygiene» της Kaspersky Academy βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τους συνηθέστερους ψηφιακούς κινδύνους και να υιοθετήσουν πρακτικές συνήθειες για την προστασία των λογαριασμών, των συσκευών και των προσωπικών τους πληροφοριών. Οι δεξιότητες αυτές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα εργαλεία AI ενσωματώνονται στον τρόπο με τον οποίο μελετάμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε καθημερινά.

Ειδικά για τη Gen Z, η Kaspersky έχει λανσάρει ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι με την ονομασία «Case 404». Σε αυτή την περιπέτεια με πρωταγωνιστές κυβερνο-ντετέκτιβ, οι παίκτες καλούνται να εξιχνιάσουν φανταστικές υποθέσεις εμπνευσμένες από πραγματικές ψηφιακές απειλές, μαθαίνοντας να εντοπίζουν απάτες, απόπειρες phishing και πιο εξελιγμένες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Μέσα από το «Case 404», η Kaspersky δεν περιορίζεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά βοηθά τους παίκτες να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παραμένουν ασφαλείς, ενώ συνεχίζουν να ασχολούνται με όσα αγαπούν.

«Η Gen Z εξοικειώνεται με τις νέες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από τις άλλες γενιές και ήδη βρίσκει νέους τρόπους να ενσωματώνει την τεχνολογία στη μελέτη, την επικοινωνία και την καθημερινή της ζωή. Το γεγονός ότι ορισμένοι νέοι χρησιμοποιούν πλέον την AI ως φίλο δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η σχέση μεταξύ των χρηστών και της τεχνολογίας», δήλωσε ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center.

«Ωστόσο, μια συνομιλία που μοιάζει προσωπική δεν θα πρέπει να συγχέεται με μια ιδιωτική ή απολύτως αξιόπιστη συνομιλία. Η αυτοπεποίθηση και η περιέργεια των νεότερων χρηστών θα πρέπει να συνοδεύονται από πρακτικές όπως η επαλήθευση των πληροφοριών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων που λαμβάνουν».

*Η έρευνα διεξήχθη από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026. Σε αυτήν έλαβαν μέρος 7.200 συμμετέχοντες από 18 χώρες (Βραζιλία, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ).

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