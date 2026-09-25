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Η Lady Gaga επιστρατεύεται για να βοηθήσει την Ιαπωνία να αντιμετωπίσει τη διαχρονική έλλειψη εργατικού δυναμικού, όχι από τη σκηνή αλλά πίσω από τον πάγκο ενός καταστήματος ψιλικών.

Η παγκόσμια ποπ σταρ εμφανίζεται σε νέο διαφημιστικό βίντεο πρόσληψης της FamilyMart, όπου γεμίζει ράφια με σνακ, καθαρίζει δάπεδα και εξυπηρετεί πελάτες στο ταμείο, υποδυόμενη μια εργαζόμενη σε κατάστημα της αλυσίδας.

Η καμπάνια αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ιαπωνικής εταιρείας να προσελκύσει περισσότερους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζουν την προσωπικότητά τους στον χώρο εργασίας.

Αλλαγή κουλτούρας στα ιαπωνικά konbini

Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργαζομένους από το εξωτερικό προκειμένου να καλύψουν τα μεγάλα κενά που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού.

Τα καταστήματα ψιλικών, γνωστά στην Ιαπωνία ως konbini, διατηρούσαν μέχρι σήμερα πιο αυστηρούς κανόνες σχετικά με την εμφάνιση των εργαζομένων, γεγονός που σύμφωνα με την αγορά μπορούσε να αποθαρρύνει νεότερους υποψηφίους.

Η FamilyMart, η οποία ανταγωνίζεται τις αλυσίδες 7-Eleven και Lawson, επιχειρεί πλέον να αλλάξει αυτή την εικόνα, χαλαρώνοντας τους κανόνες στον χώρο εργασίας.

Η εταιρεία επιτρέπει διαφορετικά χρώματα μαλλιών και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να προσαρμόζουν την εμφάνιση της στολής τους ανάλογα με το προσωπικό τους στυλ και τις πεποιθήσεις τους.

Στόχος, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι να μπορούν εργαζόμενοι «διαφορετικών προελεύσεων, ηλικιών και εθνικοτήτων» να εργάζονται με μεγαλύτερη άνεση και δημιουργικότητα.

Η Gaga με πλατφόρμες και στολή FamilyMart

Στο διάρκειας 30 δευτερολέπτων διαφημιστικό σποτ, η Lady Gaga εμφανίζεται με τις χαρακτηριστικές ριγέ κάλτσες της FamilyMart, τις οποίες συνδυάζει με λευκές ψηλοτάκουνες πλατφόρμες και μαύρο δερμάτινο φόρεμα.

Στο τέλος του βίντεο η τραγουδίστρια πλησιάζει την κάμερα και ρωτά στα ιαπωνικά:

«Θέλετε να δουλέψετε στη FamilyMart;»

Με τη συμμετοχή της, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει μια απλή αγγελία εργασίας σε ένα πολιτιστικό μήνυμα: ότι η εργασία σε ένα κατάστημα λιανικής μπορεί να χωρά διαφορετικές προσωπικότητες και στυλ.

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