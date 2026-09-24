Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Morgan Stanley συνιστά να στραφούν οι επενδυτές προς τις αγορές της Ιαπωνίας και της Ευρώπης για επενδυτικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των τραπεζών και της άμυνας.

Αν και υπάρχει η εντύπωση ότι αυτές οι χρηματιστηριακές αγορές υστερούν σε σχέση με τις ΗΠΑ, επειδή τα κέρδη συχνά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για τις τιμές, αυτό αλλάζει, δήλωσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley, Άντριου Σλίμον, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

«Βλέπουμε πολλές εταιρείες που αρχίζουν να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη και αυτό, πιστεύω, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά έχει αποδώσει καλά φέτος», τόνισε ο Σλίμον.

«Στην Ευρώπη ο τομέας της άμυνας είναι ένας κλάδος, αλλά δεν είναι ο μόνος. Κοιτάξτε τις τράπεζες· έχουν αποδώσει πολύ, πολύ καλά», προσέθεσε.

Οι μετοχές ανταποκρίνονται στην υποκείμενη ανάπτυξη που αποκαλύπτεται από τις αναθεωρήσεις των κερδών των εταιρειών.

Αυτή ήταν «η βασική διαφορά μεταξύ του 2026 και των προηγούμενων ετών», υπογράμμισε ο Σλίμον. «Πιστεύω ότι η αγορά θα απογειωθεί πραγματικά καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η εικόνα των κερδών είναι ισχυρή», σημείωσε.

Όσον αφορά τις αγορές των ΗΠΑ, ενώ ορισμένοι μπορεί να ανησυχούν για το περιορισμένο εύρος – όπου μια μικρή χούφτα μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης ωθεί τον δείκτη προς τα πάνω, ενώ οι περισσότερες άλλες μετοχές υστερούν ή υποχωρούν – αυτό δεν είναι απαραίτητα πάντα κακό για τις μετοχές, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σημείωσε ότι όταν η Fed αύξησε τα επιτόκια πρόσφατα, η αγορά βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με αυτό του Μαΐου. «Έτσι, η αγορά ουσιαστικά παρέμεινε στάσιμη εδώ και λίγο καιρό, και παρ’ όλα αυτά οι αναθεωρήσεις των κερδών συνεχίζουν να αυξάνονται. Γι’ αυτό, λοιπόν, παραμένω αισιόδοξος», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

SoftBank: Η επένδυση στην OpenAI φουσκώνει το χρέος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των αγορών (γραφήματα)

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ από 8 ευρωπαϊκές χώρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ