Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το γήρας μπορεί να είναι οδυνηρό. Είναι αναπόφευκτο να αντιμετωπίσουμε κάποια μορφή φθοράς που σχετίζεται με την ηλικία, όπως αρθρώσεις που τρίζουν, φραγμένες αρτηρίες ή απώλεια όρασης.

Οι δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley, μεταξύ των οποίων οι Τζεφ Μπέζος, Πίτερ Τιλ, Γιούρι Μίλνερ και Σαμ Άλτμαν, που θέλουν να αποφύγουν όλα αυτά τα προβλήματα και να επαναπρογραμματίσουν τα κύτταρά τους ώστε να επανέλθουν σε μια πιο νεανική κατάσταση, έχουν επενδύσει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πιο καυτή τάση στην επιστήμη της μακροζωίας: τον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό.

Η τεχνική αυτή έχει αναζωογονήσει πολλά ποντίκια και πιθήκους, αλλά δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ σε ανθρώπους — μέχρι φέτος. Η πρώτη κλινική δοκιμή του κυτταρικού επαναπρογραμματισμού σε ανθρώπους βρίσκεται σε εξέλιξη στη Life Biosciences, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν μια πρωτοποριακή θεραπεία αναζωογόνησης για το γλαύκωμα, μια οφθαλμική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης.

Η Life Biosciences δημοσίευσε τα πρώτα δεδομένα. Μέχρι στιγμής, τρεις ασθενείς έλαβαν την πειραματική θεραπεία: μια ενδοφθάλμια ένεση, σε συνδυασμό με οκτώ εβδομάδες καθημερινής χορήγησης φαρμάκων που ενεργοποιούν τους παράγοντες αναζωογόνησης μέσα στα κύτταρά τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι κανένας από τους ασθενείς δεν ανέφερε σημαντικές παρενέργειες και ότι η θεραπεία «είχε καλή ανοχή».

Ο στόχος της θεραπείας είναι ουσιαστικά να γυρίσει πίσω το χρόνο σε κυτταρικό επίπεδο, κάνοντας τα γηρασμένα μάτια να ξαναγίνουν νεανικά μέσω της παροχής γενετικών οδηγιών προγραμματισμού, παρόμοιων με αυτές που αναζωογονούν τα βλαστοκύτταρα και τα έμβρυα.

Υπάρχουν κάποια πρώιμα σημάδια ότι η τεχνική ενδέχεται να λειτουργεί. Δύο από τους τρεις ασθενείς παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της όρασης σε μια τυπική οφθαλμολογική εξέταση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το νέο φάρμακο ενδέχεται να αποκαθιστά την όραση ή, τουλάχιστον, να τη βελτιώνει.

Ο Δρ. Τζέιμς Τσάι, πρόεδρος του New York Eye and Ear Infirmary του Mount Sinai, δήλωσε στο Business Insider ότι τα νέα είναι «ενθουσιώδη», αλλά πολύ προκαταρκτικά. Ο Τσάι, ειδικός στο γλαύκωμα που δεν συμμετείχε σε αυτή τη δοκιμή, τόνισε πως είναι πιθανό η θεραπεία να μην αναγέννησε πλήρως τον βολβό του ματιού, αλλά απλώς να βελτίωσε τα υπάρχοντα ηλεκτρικά σήματα σε ασθενείς που εξακολουθούσαν να έχουν κάποια όραση.

Με βάση τα θετικά αποτελέσματα, μια ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης της ασφάλειάς της ενέκρινε τριπλασιασμό της δόσης για την επόμενη ομάδα ασθενών της μελέτης, κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Εάν η αρχική δοκιμή αυτής της τεχνολογίας από την Life Biosciences αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε στη συνέχεια να εφαρμοστεί και σε άλλες ασθένειες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ρινγκέλ, επισημαίνει τις επιτυχημένες δοκιμές σε ζώα σχετικά με τον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό για διάφορες παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως η αρθρίτιδα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η λιπώδης ηπατοπάθεια, ακόμη και εγκεφαλικές παθήσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.

Η Life Biosciences είναι η πρώτη εταιρεία που δοκιμάζει αυτή την τεχνική μακροζωίας σε ανθρώπους, αλλά αρκετές νεοφυείς εταιρείες βιοτεχνολογίας της Silicon Valley ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη στη συνέχεια. Η Altos Labs, που υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος, προσέλαβε πέρυσι την ειδική σε κλινικές δοκιμές Τζόαν Μάνικ, διορίζοντάς την ως επικεφαλής της ανάπτυξης προϊόντων.

Στη συνέχεια, υπάρχει η New Limit, η οποία πρόσφατα συγκέντρωσε 435 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία του Founders Fund του Πίτερ Τιλ. Τέλος, υπάρχει και η Retro Biosciences, που υποστηρίζεται από τον Σαμ Άλτμαν.

Διαβάστε ακόμη

Morningstar DBRS: Το sell off στα ομόλογα δεν σημαίνει γενικευμένη επιδείνωση – Τι δείχνει για την Ελλάδα

ΤτΕ: Τριπλή αύξηση επιτοκίων προβλέπει η αγορά – Ποιες οι επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Σαουδική Αραβία: Χωρίς σύστημα προειδοποίησης το αεροδρόμιο του Ριάντ πριν από τις φονικές επιθέσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ