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Μπορεί δύο άνθρωποι να αναζητούν την ίδια στιγμή ακριβώς το ίδιο προϊόν, στο ίδιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά να βλέπουν διαφορετική τιμή στην οθόνη τους; Η απάντηση είναι πως αυτό είναι πλέον τεχνικά εφικτό, καθώς οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πίσω από μια φαινομενικά απλή περιήγηση στο κινητό τηλέφωνο μπορεί να λειτουργεί ένας σύνθετος μηχανισμός ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, αγοραστικές προτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές συνήθειες, επιτρέποντας σε μια επιχείρηση να προσαρμόζει τις προσφορές της ανάλογα με τον χρήστη.

Έτσι, δεν αποκλείεται εσείς και ένας φίλος σας να βλέπετε δύο διαφορετικές τιμές για το ίδιο ακριβώς προϊόν, παρότι επισκέπτεστε την ίδια πλατφόρμα.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στις ηλεκτρονικές αγορές, οι καταναλωτές καλούνται να προσαρμόσουν και οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν προϊόντα και αξιολογούν τις προσφορές.

Πριν η αγορά μετατραπεί σε μια διαρκή αντιπαράθεση ανάμεσα στους καταναλωτές και τα αυτοματοποιημένα συστήματα τιμολόγησης, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τις περιττές χρεώσεις και να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Μην περιορίζεστε στη σύγκριση διαφορετικών καταστημάτων

Για πολλά χρόνια, η βασική συμβουλή για οικονομικότερες αγορές ήταν απλή: αναζητήστε το προϊόν που σας ενδιαφέρει σε περισσότερα καταστήματα και επιλέξτε εκείνο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σήμερα, ωστόσο, αυτή η πρακτική ενδέχεται να μην είναι αρκετή.

Η σύγκριση τιμών δεν πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ διαφορετικών τρόπων αγοράς από την ίδια επιχείρηση.

Ένα προϊόν μπορεί να προσφέρεται σε διαφορετική τιμή στο φυσικό κατάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή της εταιρείας.

Αντίστοιχα, αξίζει να εξετάσετε εάν η τιμή αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε το ίδιο προϊόν από ένα iPhone, ένα κινητό Android και έναν φορητό υπολογιστή, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν εμφανίζονται διαφορετικές προσφορές.

Μια ακόμη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσετε το προϊόν και να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με τις τιμές που εντοπίζετε μόνοι σας.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης να δοκιμάζετε την ανώνυμη περιήγηση ή τη χρήση ενός ιδιωτικού δικτύου (VPN), ώστε να ελέγχετε εάν η τιμή διαφοροποιείται όταν περιορίζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα.

Αυτές οι μέθοδοι δεν εγγυώνται ότι θα εμφανιστεί χαμηλότερη τιμή. Μπορούν, ωστόσο, να προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες σύγκρισης.

Μπορεί η διαδικασία να απαιτεί περισσότερο χρόνο και υπομονή, αλλά δίνει στον καταναλωτή περισσότερες ευκαιρίες να διαπιστώσει αν πράγματι αγοράζει στην πιο συμφέρουσα τιμή, ακόμη και όταν πρόκειται για το ίδιο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Κάντε το δικό σας πείραμα πριν αγοράσετε

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να εκτιμήσουν το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας καταναλωτής για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Γιατί, λοιπόν, να μην πραγματοποιήσετε κι εσείς ένα αντίστοιχο πείραμα;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι αργίες και οι διακοπές.

Πριν ολοκληρώσετε την κράτηση, ζητήστε από έναν φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας να αναζητήσει τα ίδια ακριβώς εισιτήρια, την ίδια χρονική στιγμή.

Συγκρίνετε τις τιμές που εμφανίζονται στις δύο συσκευές, καθώς και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που συνοδεύουν την αγορά.

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η τελική τιμή δεν είναι ίδια για όλους, ακόμη και όταν η αναζήτηση αφορά την ίδια πτήση, τις ίδιες ημερομηνίες και την ίδια υπηρεσία.

Η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ηλεκτρονικές αγορές, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν πιο προσεκτικά τις προσφορές πριν προχωρήσουν στην πληρωμή.

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να ασκήσουν πίεση στις εταιρείες

Η αντιμετώπιση των αδιαφανών πρακτικών τιμολόγησης δεν περιορίζεται στην αναζήτηση της χαμηλότερης τιμής.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανάδειξη περιπτώσεων όπου παρατηρούνται σημαντικές και ανεξήγητες διαφοροποιήσεις στο κόστος αγοράς.

Εάν, για παράδειγμα, εντοπίσετε τέσσερις διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν της ίδιας επιχείρησης σε τέσσερις διαφορετικές πλατφόρμες, μπορείτε να καταγράψετε και να δημοσιοποιήσετε τη διαφορά.

Η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς τις εταιρείες, ιδιαίτερα όταν οι τελευταίες ανησυχούν ότι ενδέχεται να χάσουν πελάτες ή μερίδιο αγοράς.

Παράλληλα, εφόσον θεωρείτε ότι αντιμετωπίζετε μια προβληματική ή αθέμιτη πρακτική, είναι σημαντικό να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς προστασίας των καταναλωτών, καταγράφοντας την εμπειρία σας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν επίσης έναν τρόπο να γνωστοποιούνται τέτοιες περιπτώσεις και να ενισχύεται η δημόσια συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια των τιμών.

Στηρίξτε τις επιχειρήσεις που επιλέγουν διαφανή τιμολόγηση

Εκτός από την ανάδειξη πρακτικών που δημιουργούν ερωτήματα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιβραβεύουν και τις επιχειρήσεις που ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση.

Για παράδειγμα, μπορούν να προβάλλουν μια μικρή επιχείρηση που επιλέγει σταθερές και διαφανείς τιμές, χωρίς να εφαρμόζει αλγοριθμικά συστήματα εξατομικευμένης τιμολόγησης.

Η στήριξη τέτοιων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την προσεκτική σύγκριση προσφορών και τη δημοσιοποίηση αδικαιολόγητων διαφορών, μπορεί να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών απέναντι στις νέες πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ολοένα περισσότερο την αγοραστική εμπειρία, η ενημέρωση, η σύγκριση και η ενεργή στάση των καταναλωτών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.