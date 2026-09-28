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Το βράδυ της 6ης Απριλίου, ένα ασυνήθιστο αίτημα άρχισε να διαδίδεται από την Ουάσινγκτον προς μερικά από τους πιο ισχυρά στελέχη της Wall Street. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ήθελε να τους δει το πρωί της επόμενης μέρας.

Οι επικεφαλής της Bank of America, της Citigroup, της Goldman Sachs, της Morgan Stanley και της Wells Fargo βρίσκονταν ήδη στην Ουάσινγκτον για μια συνήθη συνάντηση του Financial Services Forum. Όμως, καθώς οι τραπεζίτες ολοκλήρωναν τη μέρα τους με δείπνο και ποτά, η κατάσταση άλλαξε γρήγορα.

Ο Μπέσεντ είχε μάθει ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic είχε αναπτύξει ένα νέο μοντέλο, το «Mythos», το οποίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα σε εγκεκριμένους χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η Anthropic είχε ενημερώσει την κυβέρνηση σχετικά με το προηγμένο μοντέλο, το οποίο ήταν ικανό να εντοπίζει κενά στην ψηφιακή υποδομή με αστραπιαία ταχύτητα — μια ικανότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αμυντικούς σκοπούς στα σωστά χέρια, ή να προκαλέσει καταστροφή στα λάθος χέρια.

Ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση κρίσης. Στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, οι υπουργοί συναντήθηκαν με τον κορυφαίο επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης για να κατανοήσουν τις δυνατότητες του Mythos και να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες τους. Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συγκάλεσε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με μερικά από τα σημαντικότερα στελέχη της τεχνολογίας της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και οι κύριοι ανταγωνιστές του.

Ο Βανς μετέφερε ότι η κυβέρνηση επιθυμούσε μια συνεργασία για την αντιμετώπιση της πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα υποστήριζε την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία με τα ζητήματα ασφάλειας.

Αυτή η δέσμευση σηματοδότησε μια στροφή για έναν πρόεδρο που είχε επιστρέψει στο αξίωμα ποντάροντας στη συνεχή επέκταση του αμερικανικού τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Τις επόμενες εβδομάδες, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει βαθιά ανησυχητικά ερωτήματα σε μία από τις πιο σφοδρές πολιτικές μάχες της προεδρίας Τραμπ. Πότε τα μοντέλα που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν επαρκή δημόσιο κίνδυνο ώστε να πρέπει να περιοριστούν; Πώς καθορίζεται αν αυτά τα συστήματα είναι αρκετά ασφαλή για να τεθούν σε λειτουργία; Και σε ποιο σημείο του μηχανισμού μιας ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα πρέπει να βρίσκεται αυτή η εξουσία;

Σύμφωνα με το Business Insider, η πρώτη σημαντική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με μια εταιρεία ΤΝ έλαβε χώρα τον Ιανουάριο, όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε απεριόριστη πρόσβαση στο μοντέλο ΤΝ της Anthropic, το «Claude». Αφού η Anthropic υποστήριξε ότι η τεχνολογία της δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλήρως αυτόνομα όπλα ή μαζική εσωτερική παρακολούθηση, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την εταιρεία ως κίνδυνο για την ασφάλεια, ενώ ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τις σχέσεις τους μαζί της, επιβαρύνοντας τις σχέσεις της εταιρείας με το σύνολο της κυβέρνησης.

Παρά ταύτα, μία εβδομάδα μετά την άφιξη του «Mythos», ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Αμοντέι σε συνάντηση. Από τη σκοπιά της εταιρείας, αυτό σηματοδότησε μια νέα εποχή: το νέο μοντέλο είχε αναζωπυρώσει την ανάγκη συνεργασίας με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα βασιζόταν στην τεχνολογία της Anthropic για να ενισχύσει τις δικές της άμυνες. Η Anthropic δήλωσε ότι ήθελε να προετοιμάσει τους υπεύθυνους για το επόμενο κύμα ισχυρών απειλών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και δημιούργησε τη νέα έκδοση του προγράμματος ΑΙ της, το Fable.

Mετά από πυρετώδεις, πολύμηνες διεργασίες, διαπραγματεύσεις και αντιδράσεις, ακριβώς τη στιγμή που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέτρεψε τελικά στο Fable να κυκλοφορήσει, ο κύριος επιχειρηματικός ανταγωνιστής της Anthropic ετοιμαζόταν να λανσάρει ένα δικό του νέο μοντέλο.

Η OpenAI προχώρησε με υπερβολική προσοχή. Υπέβαλε το ChatGPT-5.6 —ένα πιο προηγμένο μοντέλο, το οποίο όμως δεν αναμενόταν να προκαλέσει τόσο αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο όσο ένα μοντέλο ειδικά για τον κυβερνοχώρο. Ο Σαμ Άλτμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, συμφώνησε επίσης με ένα αίτημα του Λευκού Οίκου να κυκλοφορήσει πρώτα το μοντέλο σε μια μικρή ομάδα αξιόπιστων συνεργατών, παρότι χαρακτήρισε τη ρύθμιση αυτή ως ανέφικτη.

Εκ τούτου, πολλοί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και απομάκρυνση από την αυταρχική ρύθμιση που ξαφνικά είχαν αρχίσει να συνδέουν με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η προθεσμία του Αυγούστου για τη δημοσίευση από τον Λευκό Οίκο ενός πλαισίου ελέγχου ασφάλειας πέρασε χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση. Μόνο οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ενημερώθηκαν για τις νέες εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη δημοσίευση μοντέλων. Ο Λευκός Οίκος συμφώνησε να συμμορφωθεί με ένα αίτημα βάσει του FOIA, ώστε να δημοσιοποιηθούν έως τις 30 Οκτωβρίου τα έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα, αλλά δεν είναι σαφές πόσα στοιχεία θα αποκαλυφθούν.

Καθώς το καλοκαίρι περνούσε, ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής συνέχισε να ξεπερνά την ικανότητα της κυβέρνησης να συμβαδίσει, με σχεδόν κάθε τεχνολογική καινοτομία να αποτελεί αφορμή για νέα προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της. Πράκτορες της OpenAI εξαπάτησαν εν αγνοία τους τους αξιολογητές και παραβίασαν μια δημοφιλή πλατφόρμα προγραμματιστών, το Hugging Face, για να περάσουν με άριστα μια δοκιμασία. Ο υπάλληλος της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος είχε εργαστεί και στην OpenAI, παραιτήθηκε με μια αμεσή προειδοποίηση ότι οι εταιρείες «τρέχουν προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και παίζουν με τις ζωές μας».

Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν τη δημόσια έκκληση του Αμοντέι το περασμένο Σαββατοκύριακο να «επιβραδύνουμε την πορεία προς τα όρια», η οποία υποστηρίχθηκε από ορισμένους από τους κύριους ανταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένων του Άλτμαν και του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceXAI, Έλον Μασκ.

Την εβδομάδα που ακολούθησε, ορισμένα ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου έχουν πια παραλύσει από αντικρουόμενους φόβους: ότι η υπερβολικά αργή δράση για τη ρύθμιση του κλάδου θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα ευάλωτη σε μια κυβερνοεπίθεση που θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ή σε κάποια άλλη καταστροφή, και ότι η υπερβολικά επιθετική δράση θα μπορούσε να επιβραδύνει την αμερικανική καινοτομία και να δώσει πλεονέκτημα στην Κίνα.

Άλλοι έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τις ανησυχίες για καταστροφή λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τες είτε ως τέχνασμα μάρκετινγκ είτε ως κομματική εκλογική στρατηγική — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τις ανησυχίες αυτές «ΑΠΑΤΗ».

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