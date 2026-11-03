Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην ενίσχυση της σειράς των μικρών tablets επενδύει η Apple, συνδυάζοντας σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις με υψηλότερη τιμή πώλησης. Το νέο iPad mini αποκτά για πρώτη φορά οθόνη OLED 8,5 ιντσών και πιστοποίηση αντοχής στο νερό και τη σκόνη, ενώ ο ισχυρότερος επεξεργαστής του αναβαθμίζει τις δυνατότητες της συσκευής, ιδιαίτερα στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία παρουσίασε τη Δευτέρα το ανασχεδιασμένο μοντέλο, με τιμή εκκίνησης τα 699 δολάρια, έναντι 599 δολαρίων για την προηγούμενη γενιά. Η αύξηση των 100 δολαρίων συνοδεύεται από αλλαγές στην οθόνη, στην επεξεργαστική ισχύ και στον σχεδιασμό.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες προσθήκες βρίσκεται το νέο ηχητικό σύστημα, με ηχεία τοποθετημένα κάτω από την οθόνη. Η διαφορετική διάταξη αποτελεί μέρος του ανανεωμένου σχεδιασμού, ενώ η πιστοποίηση IP67 καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο το πρώτο iPad με επίσημα καθορισμένο επίπεδο προστασίας από την εισχώρηση νερού και σκόνης.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στη στρατηγική της Apple για τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, καθώς επιδιώκει να προσφέρει ισχυρότερες επιδόσεις ακόμη και στις πιο συμπαγείς συσκευές του χαρτοφυλακίου της.

Επεξεργαστής A20 Pro και νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Στο εσωτερικό του νέου iPad mini βρίσκεται ο A20 Pro, ο οποίος αντικαθιστά τον A17 Pro της προηγούμενης έκδοσης.

Η Apple επέλεξε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις του επεξεργαστή, ανάλογα με την έκδοση της συσκευής.

Τα μοντέλα με αποθηκευτικό χώρο 128 GB και 256 GB διαθέτουν επεξεργαστή με πέντε πυρήνες CPU, ενώ η ακριβότερη έκδοση εξοπλίζεται με έξι πυρήνες CPU.

Και οι δύο παραλλαγές περιλαμβάνουν επτά πυρήνες επεξεργασίας γραφικών (GPU), με στόχο την υποστήριξη απαιτητικότερων εφαρμογών και βελτιωμένων γραφικών επιδόσεων.

Η κορυφαία διαμόρφωση διαφοροποιείται περαιτέρω χάρη στο διπλό Neural Engine των 16 πυρήνων, το οποίο προορίζεται για την ενίσχυση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιλογή αυτή ενισχύει τις δυνατότητες επεξεργασίας AI στη συσκευή, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο διαφοροποίησης ανάμεσα στις βασικές και στις ακριβότερες εκδόσεις.

Τιμές έως 1.099 δολάρια και πρώτη εμφάνιση του chip C2

Το ανανεωμένο tablet θα διατίθεται με δύο επιλογές οθόνης: τη συμβατική και τη nano-texture, η οποία προσφέρει ματ επιφάνεια.

Οι διαθέσιμες χωρητικότητες ξεκινούν από τα 128 GB και φτάνουν έως τα 512 GB, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης.

Η έκδοση με 512 GB και ματ οθόνη φτάνει σε τιμή τα 1.099 δολάρια, τοποθετώντας την κορυφαία παραλλαγή του μικρού tablet σε σημαντικά υψηλότερη κατηγορία τιμής από το βασικό μοντέλο.

Η Apple επέλεξε δύο χρωματικές εκδόσεις, τις «midnight» και «starlight».

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μοντέλα με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καθώς ενσωματώνουν το C2, ένα chip που έχει αναπτύξει η ίδια η Apple.

Πρόκειται για την πρώτη χρήση του συγκεκριμένου chip σε iPad, ενισχύοντας την παρουσία τεχνολογιών εσωτερικής ανάπτυξης και στην κατηγορία των tablets.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν την Τετάρτη, ενώ η εμπορική διάθεση του νέου iPad mini έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Νέο iMac, MacBook Pro με M6 και η πρώτη οθόνη αφής

Η παρουσίαση του iPad mini αποτελεί την έναρξη μιας σειράς ανακοινώσεων της Apple στα τέλη Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια της εβδομάδας, η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει νέο iMac και MacBook Pro 14 ιντσών, εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή M6.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του πρώτου MacBook Pro με οθόνη αφής, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη σειρά των φορητών υπολογιστών της εταιρείας.

Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση στο Λος Άντζελες, όπου δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από κοντά τις νέες συσκευές.

Οι ανακοινώσεις αυτές ολοκληρώνουν μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Apple.

Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή, η εταιρεία είχε παρουσιάσει το iPhone Duo, το πρώτο της πτυσσόμενο smartphone, επεκτείνοντας την παρουσία της σε μια ακόμη κατηγορία συσκευών.

Με το νέο iPad mini, τους επερχόμενους υπολογιστές Mac και το πτυσσόμενο iPhone, η Apple διευρύνει τις επιλογές της σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών και χαρακτηριστικών.

Η στρατηγική αυτή συνδυάζει ισχυρότερους επεξεργαστές, νέες τεχνολογίες οθόνης και περισσότερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τις νέες γενιές συσκευών της.