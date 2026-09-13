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Η Apple περνά σε νέα εποχή με τη φετινή σειρά iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της εταιρείας, το iPhone Duo, με τις τιμές στην ελληνική αγορά να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η νέα γενιά ξεκινά από τα 1.499 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση του αναδιπλούμενου iPhone αγγίζει τα 3.949 ευρώ, καθιστώντας το το ακριβότερο smartphone που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η Apple στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία αλλάζει τη στρατηγική της, καθώς δεν παρουσιάζει φέτος ένα βασικό iPhone 18 ή iPhone 18 Plus. Τα πιο προσιτά μοντέλα αναμένεται να ακολουθήσουν σε επόμενη φάση, μαζί με το iPhone 18e και πιθανώς ένα νέο iPhone 17 Air.

Οι νέες τιμές των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max

Η σειρά iPhone 18 Pro αποκτά πλέον μεγαλύτερη χωρητικότητα, καθώς η βασική έκδοση ξεκινά από τα 256GB, ενώ για πρώτη φορά προστίθεται επιλογή αποθηκευτικού χώρου 2TB.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, οι αυξήσεις τιμών είναι αισθητές, ιδιαίτερα στις εκδόσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Το iPhone 18 Pro 256GB διατίθεται στα 1.499 ευρώ, ενώ η έκδοση των 512GB φτάνει τα 1.759 ευρώ. Η επιλογή του 1TB ανεβάζει την τιμή στα 2.279 ευρώ, ενώ η νέα κορυφαία έκδοση 2TB κοστίζει 3.059 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το iPhone 18 Pro Max, το οποίο ξεκινά από τα 1.659 ευρώ στην έκδοση των 256GB. Το μοντέλο των 512GB κοστίζει 1.919 ευρώ, η έκδοση του 1TB ανέρχεται στα 2.449 ευρώ, ενώ η κορυφαία διαμόρφωση των 2TB φτάνει τα 3.229 ευρώ.

Οι αυξήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα φτάνουν έως και αρκετές εκατοντάδες ευρώ, κυρίως στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Το iPhone Duo φέρνει νέο ρεκόρ τιμής

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη νέα σειρά συγκεντρώνει το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της Apple.

Η συσκευή τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, με τιμή που ξεπερνά ακόμη και τα ακριβότερα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς. Στην Ελλάδα, η βασική έκδοση ξεκινά από τα 2.399 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 2TB φτάνει τα 3.949 ευρώ.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις διαμορφώνονται ως εξής:

iPhone Duo 256GB: 2.399 ευρώ

2.399 ευρώ iPhone Duo 512GB: 2.649 ευρώ

2.649 ευρώ iPhone Duo 1TB: 3.169 ευρώ

3.169 ευρώ iPhone Duo 2TB: 3.949 ευρώ

Με τη συγκεκριμένη τιμολόγηση, η Apple επιχειρεί να τοποθετήσει το αναδιπλούμενο iPhone στην κατηγορία των συσκευών πολυτελείας, ανταγωνιζόμενη μοντέλα υψηλής κατηγορίας άλλων κατασκευαστών.

Πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι για τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα μπορούν να πραγματοποιήσουν προπαραγγελίες από τις 12 Σεπτεμβρίου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Η διάθεση των νέων συσκευών στα καταστήματα και οι πρώτες παραδόσεις ξεκινούν στις 18 Σεπτεμβρίου.

Για το iPhone Duo, η διαδικασία θα ξεκινήσει αργότερα. Οι προπαραγγελίες ανοίγουν στις 16 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία στην αγορά προγραμματίζεται για τις 23 Οκτωβρίου.

Η νέα γενιά iPhone σηματοδοτεί έτσι μια σημαντική αλλαγή για την Apple, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού με την είσοδο στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών όσο και σε επίπεδο τιμολόγησης, με τα κορυφαία μοντέλα να πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα τιμών προϊόντων πολυτελείας.

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