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Η Apple αλλάζει σελίδα, καθώς ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ, ο οποίος ολοκληρώνει μια ιστορική 15ετή θητεία στην κορυφή της εταιρείας.

Ο νέος CEO καλείται να οδηγήσει την Apple σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων: από την ανάγκη να καλύψει το χαμένο έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη, έως τη διαχείριση της βαθιάς εξάρτησης της εταιρείας από την Κίνα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων από την Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει το Euronews, η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον άνθρωπο που έχτισε την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Apple στον μηχανικό που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του hardware που έφερε την εταιρεία στην κορυφή.

Από το hardware στο τιμόνι της Apple

Ο Τζον Τέρνους, 51 ετών, εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού της Apple το 2001 και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της εταιρείας.

Ως ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής hardware, αναφερόταν απευθείας στον Τιμ Κουκ και είχε την ευθύνη για τις ομάδες μηχανικών πίσω από ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων της Apple, συμπεριλαμβανομένων των iPhone, τα οποία αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων της εταιρείας.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του θα έρθει μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς στις 9 Σεπτεμβρίου η Apple πραγματοποιεί την ετήσια παρουσίαση του iPhone, όπου αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone.

«Ο Τιμ Κουκ αφήνει την εταιρεία σε εξαιρετική κατάσταση», σημειώνει ο Νταν Άιβς, εταίρος και ανώτερο στέλεχος της Yorkville Ives & Co. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, το μεγάλο στοίχημα για τον νέο CEO είναι να «ανοίξει το κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης».

Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Apple έχει βρεθεί πίσω από ανταγωνιστές της στον τομέα της AI, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται στον βασικό άξονα του τεχνολογικού ανταγωνισμού.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούσαν ότι ο Κρεγκ Φεντερίγκι, επικεφαλής λογισμικού της Apple, θα ήταν πιο φυσική επιλογή για μια εταιρεία που προσπαθεί να επιταχύνει στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η αναλύτρια της Creative Strategies Καρολίνα Μιλανέζι εκτιμά ότι αυτή η προσέγγιση παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές υιοθετούν την τεχνολογία.

«Οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν πρώτα τις συσκευές και αυτό θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι η αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς ισχυρό hardware.

Ο Τέρνους διαθέτει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και πριν ενταχθεί στην Apple εργάστηκε ως μηχανικός στη Virtual Research Systems.

Στο εσωτερικό της εταιρείας θεωρείται ο άνθρωπος που ενίσχυσε την ανθεκτικότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της Apple, ενώ συνέβαλε και σε σχεδιαστικές επιλογές που περιόρισαν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συσκευών.

Η μεγάλη πρόκληση: Κίνα και γεωπολιτική

Το δυσκολότερο κομμάτι της νέας εποχής για τον Τέρνους πιθανότατα θα είναι ο γεωπολιτικός ρόλος που διαχειρίστηκε με επιτυχία ο Κουκ.

Η Apple διαθέτει μία από τις πιο σύνθετες εφοδιαστικές αλυσίδες στον κόσμο, με εκατοντάδες προμηθευτές και γραμμές παραγωγής που αναπτύχθηκαν επί δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει προσπαθήσει να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, μεταφέροντας μέρος της παραγωγής στην Ινδία και στο Βιετνάμ.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση προχωρά αργά, καθώς η Κίνα παραμένει όχι μόνο βασικός παραγωγικός κόμβος αλλά και μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τα προϊόντα της Apple.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Apple να κατασκευάζει iPhone σε αμερικανικό έδαφος, απειλώντας με δασμούς τις συσκευές που παράγονται εκτός ΗΠΑ.

Ο Κουκ κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου, διατηρώντας απευθείας σχέση τόσο με τον Λευκό Οίκο όσο και με το Πεκίνο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Αυτή η διπλωματική ισορροπία αποτελεί πλέον μια νέα πρόκληση για τον Τέρνους.

«Γνωρίζει το Apple Park και το hardware εξαιρετικά καλά», σχολιάζει ο Άιβς. «Όμως στη διεθνή σκηνή θα χρειαστεί πιθανότατα να μάθει μέσα από την πράξη».

Ο Κουκ παραμένει στο παρασκήνιο

Παρά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, ο Τιμ Κουκ δεν εγκαταλείπει την Apple.

Αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι ο ρόλος του θα περιλαμβάνει και επαφές με κυβερνήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

Η επιλογή αυτή θεωρείται στρατηγική, καθώς απαλλάσσει τον Τέρνους από ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του ρόλου του CEO, το οποίο ο Κουκ είχε αναλάβει προσωπικά επί χρόνια.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία έρχεται με το νέο iPhone

Η παρουσίαση της 9ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει την πρώτη δημόσια δοκιμασία της νέας εποχής στην Apple.

Ένα αναδιπλούμενο iPhone θα αποτελούσε τη σημαντικότερη σχεδιαστική αλλαγή της εταιρείας εδώ και χρόνια και θα φέρει τον Τέρνους στο επίκεντρο της δημοσιότητας μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της ηγεσίας.

«Είναι μια στιγμή που δημιουργήθηκε για εκείνον», σχολιάζει η Μιλανέζι.

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