Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πόσο αποτελεσματικό είναι τελικά το όριο φόρτισης στο 80% για τη διατήρηση της υγείας της μπαταρίας ενός iPhone; Μια δοκιμή διάρκειας τριών ετών, με τρεις διαφορετικές γενιές συσκευών της Apple, δίνει ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αλλά και νέα ερωτήματα για το κατά πόσο αξίζει να θυσιάζει κανείς μέρος της καθημερινής αυτονομίας του κινητού του.

Εδώ και τρία χρόνια, συντάκτης του MacRumors εφαρμόζει συστηματικά την ίδια πρακτική: περιορίζει τη φόρτιση του iPhone στο 80%, αντί να αφήνει την μπαταρία να φτάνει στο 100%. Το πείραμα ξεκίνησε με το iPhone 15 Pro Max, συνεχίστηκε με το iPhone 16 Pro Max και επεκτάθηκε στο iPhone 17 Pro Max, επιτρέποντας τη σύγκριση της φθοράς της μπαταρίας σε βάθος χρόνου.

Τα τελευταία αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Έπειτα από 12 μήνες χρήσης και 277 κύκλους φόρτισης, το iPhone 17 Pro Max διατηρεί το 97% της αρχικής χωρητικότητας της μπαταρίας του.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ο συντάκτης από τότε που άρχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όριο φόρτισης. Για σύγκριση, το iPhone 16 Pro Max είχε διατηρήσει το 94% της χωρητικότητάς του έπειτα από έναν χρόνο, ενώ το ίδιο ποσοστό είχε καταγραφεί και στο iPhone 15 Pro Max το 2024.

Τι άλλαξε στη φόρτιση του iPhone 17 Pro Max

Η βασική στρατηγική παρέμεινε η ίδια: η μπαταρία δεν φορτιζόταν πάνω από το 80%, ενώ ο χρήστης προσπαθούσε να αποφεύγει και την πτώση της στάθμης κάτω από το 20%.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς προστέθηκε μία ακόμη συνήθεια. Η φόρτιση μέσω καλωδίου USB-C προτιμήθηκε έναντι της ασύρματης φόρτισης μέσω Qi2 ή MagSafe.

Το κατά πόσο αυτή η αλλαγή συνέβαλε στη μικρότερη φθορά της μπαταρίας παραμένει ασαφές. Η ενσύρματη φόρτιση μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζει την παραγωγή θερμότητας σε σύγκριση με την ασύρματη, όμως τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας.

Ένας ακόμη πιθανός λόγος για την καλύτερη επίδοση είναι το αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης του iPhone 17 Pro Max.

Η Apple επέλεξε κατασκευή από αλουμίνιο και ενσωμάτωσε σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών (vapor chamber), το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμότητας.

Σύμφωνα με την εμπειρία του συντάκτη, το iPhone 17 Pro Max παρέμενε λιγότερο χρόνο σε υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στη διατήρηση της υγείας της μπαταρίας, δεδομένου ότι η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη επιταχύνει τη χημική γήρανση των μπαταριών ιόντων λιθίου.

Τα αποτελέσματα της τριετούς δοκιμής

Παρότι τα παλαιότερα iPhone δεν χρησιμοποιούνται πλέον ως βασικές συσκευές, εξακολουθούν να λειτουργούν καθημερινά για δοκιμές, με ενεργοποιημένο το όριο φόρτισης στο 80%.

Έτσι, είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης της μπαταρίας τους ακόμη και δύο ή τρία χρόνια μετά την αρχική χρήση.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Μοντέλο iPhone Διάρκεια χρήσης Υγεία μπαταρίας Κύκλοι φόρτισης iPhone 15 Pro Max 36 μήνες 88% 369 iPhone 16 Pro Max 24 μήνες 93% 343 iPhone 17 Pro Max 12 μήνες 97% 277

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά των δύο παλαιότερων μοντέλων.

Το iPhone 16 Pro Max έχασε μόλις μία ποσοστιαία μονάδα χωρητικότητας μεταξύ 2025 και 2026, υποχωρώντας από το 94% στο 93%. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποίησε μόλις 44 επιπλέον κύκλους φόρτισης.

Αντίστοιχα, το iPhone 15 Pro Max διατήρησε αμετάβλητη την ένδειξη χωρητικότητας στο 88%, προσθέτοντας μόλις 17 κύκλους φόρτισης μέσα σε έναν χρόνο.

Βεβαίως, οι χαμηλοί αριθμοί πρόσθετων κύκλων δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες συσκευές χρησιμοποιήθηκαν λιγότερο εντατικά, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η μεγαλύτερη μπαταρία κάνει πιο εύκολο το όριο του 80%

Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα του περιορισμού φόρτισης είναι ότι ο χρήστης στερείται εξαρχής το 20% της διαθέσιμης χωρητικότητας της μπαταρίας.

Στα παλαιότερα iPhone, αυτό μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα αισθητό τις ημέρες με αυξημένη χρήση.

Στην περίπτωση του iPhone 17 Pro Max, ωστόσο, η μεγαλύτερη μπαταρία και οι βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης έκαναν τον συγκεκριμένο περιορισμό πιο εύκολα διαχειρίσιμο.

Ο συντάκτης αναφέρει ότι σπάνια αντιμετώπισε πρόβλημα αυτονομίας, αν και συνέχισε να έχει σχεδόν πάντα μαζί του ένα φορητό power bank.

Ιδιαίτερα πρακτικές αποδείχθηκαν οι εξωτερικές μπαταρίες με ενσωματωμένο καλώδιο USB-C, καθώς και εκείνες που στερεώνονται μαγνητικά στη συσκευή αλλά πραγματοποιούν τη φόρτιση μέσω καλωδίου.

Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται η ευκολία μεταφοράς και η ταχύτητα της ενσύρματης φόρτισης.

Αξίζει τελικά να περιορίζουμε τη φόρτιση στο 80%;

Παρά το θετικό αποτέλεσμα του iPhone 17 Pro Max, το βασικό ερώτημα παραμένει: Αξίζει να θυσιάζει κανείς το 20% της καθημερινής αυτονομίας για να περιορίσει τη μακροχρόνια φθορά της μπαταρίας;

Η εμπειρία από τα iPhone 15 Pro Max και 16 Pro Max δεν έδωσε στον συντάκτη μια ξεκάθαρα θετική απάντηση.

Και στις δύο περιπτώσεις, η διατήρηση της χωρητικότητας δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή ώστε να δικαιολογεί αναμφισβήτητα τον καθημερινό περιορισμό.

Το 97% του iPhone 17 Pro Max αποτελεί σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη πρακτική προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με συσκευές που φορτίζονται κανονικά έως το 100%.

Άλλωστε, πρόκειται για παρατήρηση σε περιορισμένο αριθμό συσκευών και όχι για ελεγχόμενη επιστημονική δοκιμή. Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η ένταση χρήσης, ο αριθμός των κύκλων και οι διαφορές μεταξύ των ίδιων των μπαταριών μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ποια ρύθμιση φόρτισης είναι η καλύτερη επιλογή

Για όσους δεν θέλουν να περιορίσουν σημαντικά την αυτονομία του iPhone τους, η λειτουργία «Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας» αποτελεί μια πιο ευέλικτη λύση.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα της Apple μειώνει τον χρόνο κατά τον οποίο η μπαταρία παραμένει πλήρως φορτισμένη, προσαρμόζοντας τη διαδικασία στις καθημερινές συνήθειες του χρήστη.

Μια δεύτερη επιλογή είναι η ενεργοποίηση του ορίου στο 80% και η προσωρινή αύξησή του στο 100% τις ημέρες που απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία.

Επιπλέον, η Apple προσφέρει ενδιάμεσες επιλογές, όπως το 90% και το 95%, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν έναν πιο ισορροπημένο συμβιβασμό ανάμεσα στη διάρκεια χρήσης και τη μακροχρόνια προστασία της μπαταρίας.

Ο συντάκτης του MacRumors έχει ήδη ενεργοποιήσει το όριο του 80% στο iPhone 18 Pro Max, σχεδιάζοντας να επανεξετάσει την κατάσταση της μπαταρίας τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μέχρι τότε, θα συνεχίσει να προτιμά τη φόρτιση μέσω USB-C, παρακολουθώντας κατά πόσο η ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία της νέας συσκευής επηρεάζει την αυτονομία και τη φθορά της.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο περιορισμός φόρτισης μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια διατήρηση της μπαταρίας, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητα την ιδανική επιλογή για όλους. Για όσους χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή αυτονομία καθημερινά, η βελτιστοποιημένη φόρτιση ή ένα υψηλότερο όριο, όπως το 90% ή το 95%, ενδέχεται να αποδειχθεί πιο πρακτική λύση.

Διαβάστε ακόμη

Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI (pics)

HELLENiQ ENERGY: Γκάζι στις μπαταρίες, καμπανάκι για τις καθυστερήσεις

Κόκκινα δάνεια: Ολες οι νέες ρυθμίσεις – Οι χρόνοι και οι διαδικασίες – Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ