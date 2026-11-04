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Ένας από τους «νονούς της τεχνητής νοημοσύνης», ο Τζέφρι Χίντον, δήλωσε ότι ενδέχεται τελικά η ανθρωπότητα να ήταν σε καλύτερη θέση εάν δεν είχε αναπτύξει ποτέ τη συγκεκριμένη τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι η AI θα μπορούσε να προκαλέσει ένα περιστατικό μεγάλης κλίμακας μέσα στο 2026 ή το 2027, όπως μια προσωρινή διακοπή της λειτουργίας χρηματοπιστωτικών συστημάτων ή συστημάτων ηλεκτροδότησης.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας πληροφορικής δήλωσε στον Guardian ότι δεν ανήκει στους λεγόμενους «καταστροφολόγους» όσον αφορά την τεχνολογία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοποριακή έρευνά του για τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε ένα «υπέροχο μέλλον», ωστόσο παραδέχθηκε ότι «ίσως τελικά να ήμασταν καλύτερα αν δεν την είχαμε αναπτύξει ποτέ».

Ο 78χρονος Χίντον εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, και ενδεχομένως νωρίτερα, η ανθρωπότητα θα γνωρίζει εάν μπορεί να διαχειριστεί τους κινδύνους της τεχνολογίας και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ριζική αφθονία».

Η εναλλακτική προοπτική είναι πολύ πιο σκοτεινή.

«Αποτυγχάνουμε να διαχειριστούμε τους κινδύνους και καταλήγουμε με ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, τεράστια πολιτισμικά προβλήματα, μαζική ανεργία και, ουσιαστικά, μια κοινωνία που διαλύεται», προειδοποίησε.

Το ντοκιμαντέρ και η ευθύνη του «νονού της AI»

Ο Χίντον μίλησε πριν από την προβολή ενός νέου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «AI: Probably Nothing to Worry About» («Τεχνητή νοημοσύνη: Μάλλον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»).

Ο τίτλος προτάθηκε από ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν ο ίδιος και ο πρώην συνάδελφός του στη Google, Ντέμις Χασάμπης.

Ο Χίντον δηλώνει στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ:

«Αισθάνομαι ότι έχω καθήκον. Έχω αποκτήσει μια φήμη που με καθιστά εκπρόσωπο αυτής της προσπάθειας και πρέπει να τη διακινδυνεύσω όλη για αυτόν τον σκοπό».

Σκληρή επίθεση σε Άλτμαν, Ζάκερμπεργκ και Μασκ

Μιλώντας στον Guardian, ο Χίντον επέκρινε την ανάληψη κινδύνων από τους επικεφαλής ορισμένων εκ των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να κυκλοφορούν ολοένα ισχυρότερα μοντέλα AI, καθώς ανταγωνίζονται για την τεχνολογική κυριαρχία και την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους.

Ο Χίντον δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται «καθόλου» τον Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT.

«Πιστεύω ότι ο Ζάκερμπεργκ, ο Μασκ και ο Σαμ Άλτμαν κατανοούν τους κινδύνους και δεν δίνουν δεκάρα. Προτιμούν τα χρήματα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου», ανέφερε.

Ο επιστήμονας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο, μεγάλωσε στο Μπρίστολ και πέρασε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο Άλτμαν βρίσκεται επικεφαλής μίας από τις λίγες κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες AI που πρωταγωνιστούν σήμερα στον ανταγωνισμό με την Κίνα για την ανάπτυξη της ισχυρότερης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άλτμαν είχε επιμείνει τον Σεπτέμβριο ότι:

«Ο κόσμος πρέπει να μας εμπιστεύεται ότι θα κάνουμε το σωστό, επειδή είναι το σωστό και επειδή αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος αυτής της ευθύνης».

Από τα νευρωνικά δίκτυα στην παραίτηση από τη Google

Ο Χίντον ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και περίπου 44 χρόνια.

Τη δεκαετία του 1970 διατύπωσε την έννοια του νευρωνικού δικτύου, ενός μαθηματικού συστήματος που μπορεί να μαθαίνει και να αποκτά εμπειρία με τρόπο παρόμοιο με εκείνον των ανθρώπων.

Το 2023 αποχώρησε από τη Google, προκειμένου να μπορεί να μιλά ελεύθερα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Τότε είχε προειδοποιήσει:

«Εάν αυτά τα συστήματα παρασυρθούν στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο, θα βρεθούμε σε μπελάδες».

«Το Τσερνόμπιλ της τεχνητής νοημοσύνης» μπορεί να έρθει σύντομα

Ο Χίντον συνέκρινε περιστατικά που σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI συντόνισαν ενέργειες για να παραβιάσουν τον ιστότοπο της Hugging Face, με το μερικό πυρηνικό ατύχημα που συνέβη το 1979 στον σταθμό Three Mile Island της Πενσιλβάνια.

Κατά την άποψή του, το περιστατικό αυτό λειτούργησε ως προειδοποιητικό σήμα.

«Είτε αργότερα φέτος είτε του χρόνου, θα δούμε το Τσερνόμπιλ και αυτό ίσως αρκεί για να κάνει τους ανθρώπους να δώσουν πραγματικά προσοχή», δήλωσε.

Το περιστατικό που παρομοιάζει με το Τσερνόμπιλ δεν θα είναι απαραίτητα ένα πυρηνικό ατύχημα.

Στα παραδείγματα που έδωσε περιλαμβάνονται μια κυβερνοεπίθεση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα προκαλούσε εκτεταμένη μείωση της ηλεκτροδότησης, ή ένα συμβάν που θα έθετε εκτός λειτουργίας το χρηματοπιστωτικό σύστημα για μία εβδομάδα.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε; Θα μπορούσαμε να ανακάμψουμε από κάτι τέτοιο, αλλά αυτό θα τους έκανε να αφυπνιστούν και να δώσουν προσοχή», είπε.

Όταν ρωτήθηκε σε ποιους αναφερόταν, απάντησε:

«Στους ηγέτες του κόσμου, εκτός από τον Τραμπ».

Η σύγκρουση για τη ρύθμιση της AI και η στάση Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι «απορρίπτει πλήρως κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκοσμιοποιητικού σχεδίου» για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, επιθυμεί οι εταιρείες που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα μοντέλα AI να αυτορρυθμίζονται, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι οι κανονιστικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα.

Ο Χίντον, αντίθετα, υποστηρίζει ένα αυστηρότερο σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και 32 ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων η Σιγκαπούρη, η Γερμανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Το σχέδιο προβλέπει υποχρεωτικές δοκιμές των προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητη αξιολόγηση και κοινά διακυβερνητικά πρότυπα.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham), έχει δηλώσει ότι θα αξιοποιήσει τη βρετανική προεδρία της G20 το επόμενο έτος για να επιδιώξει συμφωνία πάνω σε ένα «ενιαίο σύνολο παγκόσμιων αρχών και προτύπων».

Όπως εξήγησε, ο στόχος είναι οι κανόνες αυτοί να επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύοντας παράλληλα από τους κινδύνους.

«Χρειαζόμαστε έναν FDA για την τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Χίντον θεωρεί ότι ο έλεγχος των μοντέλων AI πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζεται στην έγκριση φαρμάκων.

«Χρειαζόμαστε κάτι σαν τον αμερικανικό FDA για τα φάρμακα, όπου οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάζουν πολύ ισχυρά στατιστικά στοιχεία σε μια ανεξάρτητη αρχή, αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει περισσότερα οφέλη από όσα προβλήματα προκαλεί, προτού κυκλοφορήσει», δήλωσε.

Ο επιστήμονας επικαλέστηκε την ιστορική περίπτωση της θαλιδομίδης, ενός φαρμάκου που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και προκάλεσε σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες.

«Μάθαμε από τη θαλιδομίδη ότι το να κυκλοφορεί πρώτα ένα προϊόν και μετά να καταφεύγουμε σε αγωγές δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Αυτό που λένε οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι να αντιμετωπίσουμε την AI όπως αντιμετωπίσαμε τη θαλιδομίδη».

Η σύγκριση με τον Οπενχάιμερ

Ο ρόλος του Χίντον ως ενός από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων.

Ένας φίλος του Χίντον τού αγόρασε μάλιστα ένα καπέλο στο στιλ εκείνου που φορούσε ο Οπενχάιμερ.

Ωστόσο, ο ίδιος επιμένει:

«Δεν ήμουν ο Οπενχάιμερ».

Για να εξηγήσει τη θέση του, επικαλείται τους χιλιάδες άλλους επιστήμονες που εργάζονταν επίσης στον τομέα των νευρωνικών δικτύων.

Παρά τους κινδύνους που περιγράφει, ο Χίντον εξακολουθεί, σε γενικές γραμμές, να ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να αποφύγει μια καταστροφή.

«Το ένστικτό μου λέει ότι εξακολουθούμε να έχουμε τον έλεγχο», δήλωσε.

«Είναι πολύ πιθανό να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα πετύχει μόνο εάν καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά είναι επίσης πολύ πιθανό να καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια».

Το ντοκιμαντέρ «AI: Probably Nothing to Worry About» θα προβληθεί στο Channel 4 στις 12 Νοεμβρίου, στις 22:00.