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Οι ειδικοί της Kaspersky συνέκριναν τις δημοφιλέστερες πρακτικές ψηφιακής υγιεινής σε smartphones και υπολογιστές και διαπίστωσαν ότι οι συνήθειες των χρηστών διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες πραγματοποιούν περισσότερες ενέργειες για να διατηρούν τα smartphones τους καθαρά και ενημερωμένα σε σχέση με τους υπολογιστές τους. Η Kaspersky αναδεικνύει τις πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των συσκευών και των δεδομένων τους.

Η έρευνα* που διεξήγαγε το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky το 2026 έδειξε ότι οι χρήστες smartphones είναι αισθητά πιο συνεπείς όσον αφορά στην ενημέρωση των συσκευών τους, καθώς το 77% πραγματοποιεί τακτικά ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών, έναντι 53% των χρηστών υπολογιστών. Διαφορετικές συνήθειες καταγράφονται και στη διαχείριση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων. Το 72% των χρηστών smartphones διαχειρίζεται ή διαγράφει τακτικά φωτογραφίες και βίντεο, έναντι 49% των χρηστών υπολογιστών. Παράλληλα, μόλις το 46% των χρηστών smartphones οργανώνει αρχεία και email σε φακέλους ή ακολουθεί συγκεκριμένο σύστημα ονοματοδοσίας αρχείων, ενώ στους χρήστες υπολογιστών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 57%.

Όσον αφορά τη διαγραφή λογισμικού που δεν χρησιμοποιείται, το 73% των κατόχων smartphones διαγράφει εφαρμογές που χρησιμοποιεί σπάνια, ενώ μόλις το 47% των χρηστών υπολογιστών κάνει το ίδιο. Ο περιορισμένος διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος στα smartphones πιθανότατα ενισχύει αυτή τη συνήθεια, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να διαγράφουν συχνότερα εφαρμογές που δεν χρειάζονται. Ωστόσο, οι ειδικοί της Kaspersky επισημαίνουν ότι η διαγραφή παλιών ή περιττών εφαρμογών από τους υπολογιστές είναι εξίσου επωφελής για την απόδοση και την ασφάλεια της συσκευής. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση περιττών εφαρμογών μπορεί να επιβραδύνει την απόδοση του υπολογιστή, ενώ ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα και ιστορικό χρήσης, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στόχο κυβερνοεγκληματιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δύο κατηγορίες χρηστών, μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό ακολουθεί πρακτικές ψηφιακής υγιεινής που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια. Μόλις το 33% των χρηστών smartphones και το 31% των χρηστών υπολογιστών αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους, ενώ το 29% και το 28%, αντίστοιχα, δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων. Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό όσων ελέγχουν ή ενημερώνουν τις άδειες εφαρμογών και τις ρυθμίσεις απορρήτου, το οποίο ανέρχεται σε μόλις 20% στους χρήστες smartphones και 16% στους χρήστες υπολογιστών. Οι ειδικοί της Kaspersky επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ψηφιακής υγιεινής αποτελούν σημαντικά μέτρα για την προστασία προσωπικών και οικονομικών δεδομένων. Για την ενίσχυση της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση μιας εξειδικευμένης λύσης ασφαλείας, όπως το Kaspersky Password Manager. Εκτός από την ασφαλή αποθήκευση διαπιστευτηρίων και τραπεζικών καρτών, η λύση διαθέτει ειδική λειτουργία «κρυφού θησαυροφυλακίου» για την αποθήκευση σημαντικών εγγράφων, όπως σαρωμένα διαβατήρια ή ταυτότητες και αρχεία PDF, καθώς και ηλεκτρονικών διευθύνσεων και σημειώσεων.

Όλες οι παραπάνω διαφορές στις συνήθειες καθαρισμού και συντήρησης μεταξύ υπολογιστών και κινητών συσκευών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον διαφορετικό τρόπο χρήσης τους. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, την ανταλλαγή μηνυμάτων, την παρακολούθηση περιεχομένου και τη γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, για την πλειονότητα των χρηστών (58%), τα κινητά τηλέφωνα έχουν πλέον γίνει η βασική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο, γεγονός που πιθανότατα ενθαρρύνει την υιοθέτηση περισσότερων πρακτικών ψηφιακής υγιεινής.

Ωστόσο, οι υπολογιστές εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση αρχείων και τη χρήση προγραμμάτων, καθώς και για την καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα. Μάλιστα, για ένα σημαντικό ποσοστό (58%) των χρηστών ηλικίας 61 ετών και άνω, ο υπολογιστής παραμένει η βασική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι ειδικοί της Kaspersky υπογραμμίζουν ότι η ψηφιακή υγιεινή είναι εξίσου σημαντική και για τις δύο κατηγορίες συσκευών. Οι χρήστες θα πρέπει, επομένως, να δίνουν την ίδια προσοχή στην ασφάλεια και τη σωστή συντήρηση τόσο των κινητών συσκευών όσο και των προσωπικών τους υπολογιστών.

«Κάθε συσκευή που χρησιμοποιούμε, είτε πρόκειται για τηλέφωνο είτε για υπολογιστή, περιέχει όλο και περισσότερα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα. Φωτογραφίες, μηνύματα, τραπεζικά στοιχεία, επαγγελματικά έγγραφα, κωδικοί πρόσβασης – όλα αυτά έχουν αξία και αποτελούν στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες. Η παραμέληση βασικών πρακτικών ψηφιακής υγιεινής, όπως η διαγραφή λογαριασμών που δεν χρησιμοποιούνται, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η διαχείριση των ρυθμίσεων απορρήτου, αφήνει αυτές τις πληροφορίες εκτεθειμένες σε πιθανούς κινδύνους. Οι λύσεις της Kaspersky έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να έχουν τον έλεγχο του ψηφιακού τους αποτυπώματος, συνδυάζοντας την αυτοματοποιημένη προστασία με εργαλεία που καθιστούν την τακτική συντήρηση της ασφάλειας ευκολότερη και αποτελεσματικότερη», σχολιάζει η Marina Titova, Vice President στο Consumer Business της Kaspersky.

Η Kaspersky δίνει στους χρήστες τις ακόλουθες συμβουλές για πιο αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακής υγιεινής:

Ρυθμίστε μια μηνιαία ή τριμηνιαία υπενθύμιση στο ημερολόγιό σας , ώστε να θυμάστε να ελέγχετε τακτικά τις συσκευές και τους λογαριασμούς σας.

, ώστε να θυμάστε να ελέγχετε τακτικά τις συσκευές και τους λογαριασμούς σας. Ελέγχετε και διαγράφετε τακτικά παλιούς λογαριασμούς που δεν χρησιμοποιείτε, καθώς και αποθηκευμένους τρόπους πληρωμής. Αποθηκεύστε τα διαπιστευτήρια και τα οικονομικά σας δεδομένα σε έναν password manager, ώστε να έχετε συγκεντρωμένα και ασφαλή τα στοιχεία των λογαριασμών σας σε ιστότοπους και εφαρμογές.

Αποθηκεύστε τα διαπιστευτήρια και τα οικονομικά σας δεδομένα σε έναν password manager, ώστε να έχετε συγκεντρωμένα και ασφαλή τα στοιχεία των λογαριασμών σας σε ιστότοπους και εφαρμογές. Ρυθμίστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, όπου αυτό είναι δυνατό. Το Kaspersky Premium επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τακτικά αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρουν πληροφορίες σε συσκευές Windows. Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα σε εξωτερικές συσκευές ή υπηρεσίες αποθήκευσης cloud, σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Το Kaspersky Premium επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τακτικά αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρουν πληροφορίες σε συσκευές Windows. Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα σε εξωτερικές συσκευές ή υπηρεσίες αποθήκευσης cloud, σε κρυπτογραφημένη μορφή. Εγκαταστήστε ολοκληρωμένο λογισμικό ασφαλείας για να προστατεύσετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και να μειώσετε τον κίνδυνο παραβίασης των δεδομένων σας.

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τους κινδύνους που τις συνοδεύουν, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Διαβάστε το Kaspersky Daily Blog για τα τελευταία νέα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και συμβουλές για την προστασία σας στο ψηφιακό περιβάλλον.

*Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 7.200 συμμετέχοντες από 18 χώρες (Βραζιλία, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ).

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