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Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει πλέον ριζικά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι κινηματογραφικές παραγωγές. Ταινίες χωρίς πραγματικούς ηθοποιούς, σειρές που παράγονται με ελάχιστο κόστος και ψηφιακοί χαρακτήρες που αντικαθιστούν ανθρώπους συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα για τη βιομηχανία του θεάματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Σιγκαπούρη, όπου ο εορτασμός της 61ης επετείου από την ανεξαρτησία της συνοδεύτηκε από δύο κινηματογραφικές παραγωγές με χαρακτήρες δημιουργημένους εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρώτη, με τίτλο Bersama Majulah, παρουσιάζει τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εισβολή ζόμπι. Η δεύτερη, Trace Project, αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού που μεγαλώνει και γίνεται ο πρώτος αστροναύτης της Σιγκαπούρης που ταξιδεύει στον Άρη.

Παρότι τα σενάρια γράφτηκαν από ανθρώπους, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία των δύο ταινιών δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της AI, σύμφωνα με το Fortune.

Η τάση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην Κίνα. Περισσότερο από το 95% των άνω των 120.000 κινεζικών μικροδραμάτων (microdramas) που κυκλοφόρησαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στις παραγωγές που ξεχώρισαν βρίσκεται το You, and Only You, μια σειρά δέκα σύντομων επεισοδίων που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TVB του Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή αυτού του είδους στο Χονγκ Κονγκ με χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί μέσω AI.

Η επέλαση της AI αλλάζει τον χάρτη της απασχόλησης

Οι συνέπειες αυτής της τεχνολογικής μετάβασης είναι ήδη ορατές στην κινεζική κινηματογραφική βιομηχανία.

Στο Χενγκντιάν, την πόλη που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Χόλιγουντ της Κίνας», τα κινηματογραφικά στούντιο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ολοένα περισσότεροι δημιουργοί επιλέγουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή σύντομων σειρών και ταινιών.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα τους επαγγελματίες του κλάδου, από τους ηθοποιούς μέχρι τους εργαζομένους στις εταιρείες παραγωγής.

«Έχουν γίνει πολλές απολύσεις στην Κίνα», επισημαίνει ο Chris Shaw, επικεφαλής της Σχολής Κινηματογράφου και Animation Puttnam στο Lasalle College of the Arts της Σιγκαπούρης.

«Πολλοί ηθοποιοί και στούντιο έχουν ξαφνικά εξαφανιστεί», προσθέτει, περιγράφοντας τις ανατροπές που προκαλεί η νέα τεχνολογία.

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση της AI, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι θεατές θα αποδεχθούν ταινίες και σειρές στις οποίες οι χαρακτήρες και η εικόνα δημιουργούνται από αλγορίθμους.

Για ορισμένους δημιουργούς, πάντως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο απειλή, αλλά και ευκαιρία για μεγαλύτερη εκπροσώπηση διαφορετικών πολιτισμών στη μεγάλη οθόνη.

Η Pax Chen, στο στούντιο της οποίας δημιουργήθηκε το Trace Project, εκτιμά ότι η AI μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της περιορισμένης παρουσίας Ασιατών στις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

«Οι άνθρωποι αγαπούν τις ταινίες επειδή βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτές. Οι Ασιάτες, όμως, δεν βλέπουν συχνά τον εαυτό τους στις ταινίες του Χόλιγουντ», σημειώνει.

Ανάλογη είναι η προσέγγιση του Joel Boh, ιδρυτή του κινηματογραφικού στούντιο Edenstone και παραγωγού του Bersama Majulah.

«Ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια τα εργαλεία του κινηματογράφου δεν ήταν τόσο προσβάσιμα», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, προτιμά να αξιοποιεί μια τεχνολογία που εξακολουθεί να έχει αδυναμίες αλλά εξελίσσεται, προκειμένου να αφηγηθεί μια καλή ιστορία, παρά να μην έχει καθόλου τη δυνατότητα να την παρουσιάσει.

Παραγωγές με ελάχιστο προϋπολογισμό αλλάζουν τα δεδομένα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η θεαματική μείωση του κόστους παραγωγής. Η ταινία του Joel Boh κόστισε μόλις 8.000 δολάρια Σιγκαπούρης, δηλαδή περίπου 6.315 δολάρια ΗΠΑ.

Στην Κίνα, το κόστος μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο.

Σύμφωνα με το κινεζικό μέσο Caixin Global, ορισμένες μεγάλες εταιρείες στην πόλη Χανγκζού χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν δραματικές παραγωγές διάρκειας 100 λεπτών με προϋπολογισμό μικρότερο από 20.000 γιουάν, περίπου 2.981 δολάρια.

Πρόκειται για ποσά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητα για την παραγωγή μιας ολοκληρωμένης ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς.

Εκτός από το οικονομικό όφελος, η AI επιτρέπει στους δημιουργούς να ολοκληρώνουν παραγωγές σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την ανάγκη για πολυάριθμα συνεργεία, φυσικά σκηνικά και εκτεταμένα γυρίσματα.

Αυτή η εξέλιξη διευκολύνει την είσοδο νέων δημιουργών στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα εντείνει τον ανταγωνισμό για τα παραδοσιακά κινηματογραφικά στούντιο.

Πνευματικά δικαιώματα: Διαφορετικοί κανόνες σε Ασία και Δύση

Η εξάπλωση των παραγωγών με τεχνητή νοημοσύνη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και της εργασίας των καλλιτεχνών.

Στην Ασία, το ρυθμιστικό περιβάλλον εμφανίζεται περισσότερο ευέλικτο σε σύγκριση με τις δυτικές αγορές.

«Η Κίνα δεν έχει τη νομοθεσία που θα εμπόδιζε τους ανθρώπους να δημιουργούν ταινίες με τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει ο Ian Dixon, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Επικοινωνίας και Πληροφορίας Wee Kim Wee του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang της Σιγκαπούρης.

«Και σίγουρα δεν θα δούμε ανθρώπους να διαδηλώνουν στους δρόμους, όπως κάνουν οι Αμερικανοί σεναριογράφοι και ηθοποιοί», προσθέτει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, οι αντιδράσεις απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές έχουν ήδη εκδηλωθεί δυναμικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η απεργία του συνδικάτου ηθοποιών SAG-AFTRA το 2023, όταν η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές που έφεραν οι υπηρεσίες streaming βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του κλάδου.

Ένα ακόμη περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η δημιουργία ψεύτικων βίντεο με τους Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ, μέσω του μοντέλου Seedance 2.0 της ByteDance, στα οποία οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονταν να εμπλέκονται σε σωματική σύγκρουση.

Εργαλεία παραγωγής βίντεο με AI, όπως το Seedance 2.0 και το HappyHorse της Alibaba, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε αγορές όπου η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυστηρότερη.

Οι θεατές δεν έχουν εγκαταλείψει την ανθρώπινη δημιουργία

Παρά την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στην κινηματογραφική παραγωγή, η αποδοχή της από το κοινό δεν είναι δεδομένη.

Οι θεατές φαίνεται να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ανοχή τη χρήση AI σε σύντομα βίντεο και μικροδράματα, τα οποία προορίζονται για γρήγορη κατανάλωση. Όταν όμως πρόκειται για κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, οι επιφυλάξεις παραμένουν ισχυρές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξίας που εξακολουθεί να αποδίδεται στην ανθρώπινη δημιουργικότητα προέρχεται από την Κίνα.

Τον περασμένο Αύγουστο, η ταινία κινουμένων σχεδίων Niu Lai, με πρωταγωνιστή μια αγελάδα, κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, παρά την ιδιαίτερα απλή αισθητική της.

Η παραγωγή δημιουργήθηκε από μια μητέρα και τον γιο της, χωρίς προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία.

Αρχικά, το πρόχειρο σχέδιο και η απουσία επαγγελματικής τεχνικής προκάλεσαν αμηχανία. Στη συνέχεια, όμως, το κοινό άρχισε να αντιμετωπίζει την ταινία ως μια ευχάριστη εναλλακτική απέναντι στον αυξανόμενο όγκο περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι θεατές συνέρρευσαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, οδηγώντας την ταινία σε εισπράξεις 60 εκατ. γιουάν, περίπου 9,1 εκατ. δολαρίων, στο κινεζικό box office.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ξεπέρασε ακόμη και το Spider-Man: Brand New Day.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: ενώ η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου ταχύτερη και φθηνότερη από ποτέ, το ανθρώπινο στοιχείο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σύνδεση μιας ταινίας με το κοινό.

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