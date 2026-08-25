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Η Gen Z είναι η γενιά με την εντονότερη παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά ταυτόχρονα και εκείνη που εμφανίζεται περισσότερο εκτεθειμένη απέναντι στις κυβερνοαπειλές. Αν και αφιερώνει περισσότερο χρόνο online και δηλώνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την πλοήγησή της στον ψηφιακό κόσμο, είναι λιγότερο πιθανό σε σχέση με τις άλλες γενιές να χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) στις κινητές συσκευές ή να ανανεώνει συχνά τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα που διεξήγαγε το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky, με τη συμμετοχή 7.200 ατόμων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 57% των ατόμων που ανήκουν στη Gen Z δηλώνει ότι περνά περισσότερο χρόνο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο παρά εκτός αυτού, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις γενιές που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Τα smartphones βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής ψηφιακής τους δραστηριότητας, καθώς το 67% τα χαρακτηρίζει ως τη βασική συσκευή μέσω της οποίας αποκτά τακτικά πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, σχεδόν έξι στους δέκα συμμετέχοντες της Gen Z, ποσοστό 59%, αναφέρουν ότι νιώθουν άνετα και με αυτοπεποίθηση μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 28% πιστεύει ότι διαθέτει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, στοιχείο που φανερώνει την απόσταση ανάμεσα στην καθημερινή εξοικείωση με την τεχνολογία και στις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψηφιακών κινδύνων.

Η συγκεκριμένη αυτοπεποίθηση, ωστόσο, δεν μεταφράζεται πάντοτε σε ανάλογες πρακτικές ασφάλειας. Μόνο το 27% των ερωτηθέντων της Gen Z χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς στις κινητές του συσκευές, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στις υπόλοιπες γενιές. Αντίστοιχα, τα μέλη της συγκεκριμένης γενιάς είναι λιγότερο πιθανό να προχωρούν σε συχνή αλλαγή των κωδικών πρόσβασής τους.

Οι επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς είναι ήδη ορατές. Πάνω από τους μισούς εκπροσώπους της Gen Z, και συγκεκριμένα το 52%, αναφέρουν ότι έχουν ήδη δεχθεί επιθέσεις οι οποίες σχετίζονταν με τις συσκευές τους, τους online λογαριασμούς τους ή τα προσωπικά τους δεδομένα. Ειδικότερα, το 17% έχει βιώσει παραβίαση λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 12% έχει χάσει την πρόσβαση σε λογαριασμό gaming.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ακόμη ότι στα smartphones αποθηκεύονται ορισμένα από τα δεδομένα που θεωρούνται περισσότερο πολύτιμα από τη Gen Z. Το 38% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει απολύτως κρίσιμες τόσο τις φωτογραφίες όσο και τα προσωπικά έγγραφα που διατηρεί στη συσκευή του. Μάλιστα, σε σύγκριση με τις άλλες γενιές, η Gen Z θεωρεί μεγαλύτερης αξίας τα προσωπικά έγγραφα που αποθηκεύονται στο κινητό. Την ίδια στιγμή, το 30% αξιολογεί ως εξαιρετικά σημαντικούς τους κωδικούς πρόσβασης και τα στοιχεία σύνδεσης στους λογαριασμούς του.

Παρότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους χρήστες, τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στα smartphones δεν διαθέτουν πάντοτε επαρκή προστασία. Η αξιοποίηση λύσεων που προορίζονται για την προστασία της ψηφιακής ζωής παραμένει σε χαμηλά επίπεδα μεταξύ των καταναλωτών και κυρίως στη Gen Z, ενώ μόλις το 28% πραγματοποιεί σε τακτική βάση αντίγραφα ασφαλείας (backup) των σημαντικών δεδομένων που διατηρεί στο κινητό του.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί απειλές που δεν περιορίζονται απλώς στην πιθανότητα απώλειας μιας συσκευής. Η παραβίαση ενός smartphone μπορεί να επιτρέψει στους κυβερνοεγκληματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, έγγραφα ταυτοποίησης, λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και σε πολλά ακόμη δεδομένα που αποτελούν μέρος της ψηφιακής ζωής του χρήστη.

Η προστασία ως μέρος των καθημερινών ψηφιακών συνηθειών

Η Kaspersky προτείνει στους χρήστες να εντάξουν την κυβερνοασφάλεια στην καθημερινή ψηφιακή τους ρουτίνα και να μην την αντιμετωπίζουν ως ένα ζήτημα που τους αφορά μόνο αφού συμβεί κάποιο περιστατικό. Δεδομένου ότι τα smartphones έχουν εξελιχθεί στην κύρια συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο για μεγάλο αριθμό χρηστών της Gen Z, τα μέτρα προστασίας είναι απαραίτητο να καλύπτουν τόσο τις κινητές συσκευές όσο και τους σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές.

Κατά τη σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi, όπως εκείνα που διατίθενται σε καφέ, αεροδρόμια, πανεπιστήμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους, η χρήση ενός αξιόπιστου VPN μπορεί να προσφέρει ένα πρόσθετο επίπεδο ιδιωτικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κρυπτογράφησης της διαδικτυακής κίνησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των δεδομένων που μεταφέρονται.

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