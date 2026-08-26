Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι εξάρθρωσαν επιχείρηση κυβερνοεπιθέσεων από Κινέζους χάκερς, η οποία φέρεται να ευθύνεται για παραβιάσεις συστημάτων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, της NASA, της Federal Reserve, της Γερουσίας και άλλων ευαίσθητων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κατέσχεσε διαδικτυακούς τομείς που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες χάκινγκ, γνωστές ως «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, είχαν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας κυβερνοεπιθέσεων.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ακόμη το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, καθώς και τέσσερις εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Το Πεκίνο αρνείται συστηματικά ότι βρίσκεται πίσω από επιχειρήσεις κυβερνοεπιθέσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δύο πλατφόρμες λειτουργούσαν από την εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, με έδρα την Κίνα. Μεταξύ των πελατών της, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνονταν η πολιτική υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας, δηλαδή το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, καθώς και οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η υπολογιστική υποδομή της ομάδας χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2018 για την παραβίαση κρίσιμων υποδομών και άλλων ευαίσθητων δικτύων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες.

Ειδικοί που παρακολουθούν την κινεζική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο επισημαίνουν ότι ιδιωτικοί ανάδοχοι πραγματοποιούν συστηματικά κυβερνοεπιθέσεις υψηλού προφίλ για λογαριασμό διαφόρων κινεζικών κρατικών υπηρεσιών.

Διαβάστε ακόμη

Άμυνα: Οι ελληνικές εισηγμένες που διεκδικούν μερίδιο από τη νέα μεγάλη πίτα στα εξοπλιστικά

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Σεπτέμβριος ψηφίζει πτώση (γράφημα + πίνακας)

ΕΕ: Οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία σκοντάφτουν στην Αθήνα – Οργή των Ελλήνων εφοπλιστών για τα ουκρανικά πλήγματα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ