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Ένα νέο προγραμματιζόμενο προσωπικό ρομπότ από μια γαλλοαμερικανική εταιρεία σημειώνει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, φέρνοντας παράλληλα στην επιφάνεια το πόσο βαθιά αλληλένδετες παραμένουν οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της τεχνολογίας. Το ρομπότ λειτουργεί με τσιπ της κινεζικής Rockchip (εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σαγκάης), η οποία με τη σειρά της αξιοποιεί αρχιτεκτονική της βρετανικής ARM.

Το πολύχρωμο ρομπότ «Microduck», δημιουργία της Pollen Robotics (γαλλικής θυγατρικής της Hugging Face), έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 10.000 μονάδων από την κυκλοφορία του την Πέμπτη. Με τιμή διάθεσης στα 399 δολάρια, η συσκευή έχει ήδη αποφέρει έσοδα που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας γρήγορα καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων παραγγελιών πέραν του αρχικού στόχου για τα Χριστούγεννα του 2026.

Η τεχνολογία πίσω από την «πάπια» και ο ρόλος της Rockchip

Τα ρομπότ σε σχήμα πάπιας, βάρους 800 γραμμαρίων, αποτελούν ταυτόχρονα διαδραστικό παιχνίδι και πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open-source). Μέσω αισθητήρων, κινητήρων και του επεξεργαστή RK3566 της Rockchip, το ρομπότ μπορεί να εκπαιδεύεται μέσω εικονικών προσομοιώσεων και στοχευμένων οδηγιών.

Σύμφωνα με τον Lian Jye Su, επικεφαλής αναλυτή της Omdia, η Rockchip αποτελεί βασικό προμηθευτή για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται απευθείας στις συσκευές (on-device AI) και όχι στο cloud, κυρίως για εργασίες μηχανικής όρασης όπως η ανίχνευση αντικειμένων. Παρά την ευρεία παρουσία της, ο αναλυτής σημειώνει ότι τα τσιπ της εταιρείας δεν προορίζονται για σύνθετες συσκευές edge AI που απαιτούν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους για την τοπική εκτέλεση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η οικονομική αύξηση της Rockchip αντικατοπτρίζει αυτή τη ζήτηση: τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε αύξηση 40% στα λειτουργικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου (στα 2,88 δισ. γιουάν / $428 εκατ.) και άλμα άνω του 60% στα καθαρά κέρδη.

Εξαγορά μαμούθ από την Nvidia και ραγδαία ανάπτυξη

Το Microduck είναι το δεύτερο προϊόν της Pollen Robotics μετά την εξαγορά της από την Hugging Face πέρυσι. Το πρώτο τους κοινό μοντέλο, που κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη, είχε επίσης ξεπεράσει τις 10.000 πωλήσεις.

Η επιτυχία αυτή έρχεται εν μέσω πληροφοριών από το The Information ότι η Nvidia συμφώνησε να εξαγοράσει την Hugging Face έναντι 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο. Ο συνιδρυτής της Hugging Face, Thomas Wolf, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του ότι η τεράστια ζήτηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της αγοράς στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού του ρομπότ.

Έκρηξη στην αγορά των προσωπικών ρομπότ

Η επιτυχία του Microduck εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση λανσαρίσματος προσωπικών και εκπαιδευτικών ρομπότ:

Zeroth: Η νεοφυής εταιρεία παρουσίασε ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε μέγεθος παιδιού με τιμή 8.888 γιουάν , καταγράφοντας 247 προπαραγγελίες στην πλατφόρμα JD.com στην Κίνα, ενώ ετοιμάζεται να αποκαλύψει το σύστημα ρομποτικής ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί.

Mondo Robotics: Το ρομπότ-καμεραμάν τύπου «Wall-E», που θυμίζει GoPro με ρόδες, συγκέντρωσε άνω των $4 εκατομμυρίων στο Kickstarter (ξεπερνώντας κατά 80 φορές τον αρχικό στόχο των $50.000), με τις παραδόσεις των συσκευών των $549 να ξεκινούν τον Οκτώβριο.

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