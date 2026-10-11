Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το μέλλον του επαγγελματικού μπάσκετ ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα, ψηφιακή εποχή, καθώς ο επίτροπος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αποκάλυψε ότι η λίγκα ενδέχεται να εισαγάγει μια νέα «έξυπνη μπάλα» στους αγώνες του πρωταθλήματος ήδη από το 2027.

Σε συνεργασία με την επίσημη κατασκευάστρια εταιρεία Wilson, το ΝΒΑ αναπτύσσει μια μπάλα στην οποία είναι ενσωματωμένος ένας μικροσκοπικός αισθητήρας Bluetooth, βάρους μόλις ενός γραμμαρίου. Ο αισθητήρας αυτός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση, την περιστροφή και τις ανεπαίσθητες αλλαγές στην τροχιά της μπάλας, χωρίς να αλλοιώνει στο ελάχιστο το συνολικό της βάρος των 620 γραμμαρίων ή την αίσθηση αναπήδησης στο παρκέ, όπως αναφέρει το CNBC.

Οι πιλοτικές δοκιμές στη G League, τη Summer League και σε φιλικούς αγώνες της προετοιμασίας στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, με τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου να δηλώνουν ανίκανοι να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή και την ψηφιακή μπάλα. Η άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας εστιάζει στη βελτίωση της διαιτησίας, καθώς το τσιπ θα παρέχει ακριβή δεδομένα για το αν ένας παίκτης ακούμπησε οριακά τη μπάλα πριν αυτή βγει εκτός γηπέδου ή αν η τροχιά ενός σουτ αλλοιώθηκε από κάποιο άγγιγμα. Παράλληλα, ο Σίλβερ διαβλέπει μια τεράστια εμπορική ευκαιρία στο μέλλον με την κυκλοφορία μιας καταναλωτικής έκδοσης, η οποία θα επιτρέπει σε αθλητές κάθε ηλικίας να αναλύουν τις γωνίες και τις περιστροφές των σουτ τους μέσω γραφημάτων για τη βελτίωση της τεχνικής τους.

Το Μέτωπο των Wearables και η Διαμάχη με την NBPA για τα Δεδομένα

Εκτός από την έξυπνη μπάλα, το ΝΒΑ εξετάζει και την εισαγωγή φορετών συσκευών (wearables) κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων. Αν και ένα πιλοτικό πρόγραμμα με συσκευές καρπού για τους διαιτητές ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία με το κέντρο αναπαραγωγής για αλλαγές στο σκορ και επανεξετάσεις φάσεων, η επέκταση της τεχνολογίας στους ίδιους τους παίκτες συναντά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις με την Εθνική Ένωση Καλαθοσφαιριστών (NBPA).

Ενώ οι αθλητές χρησιμοποιούν ήδη συσκευές παρακολούθησης για τον ύπνο και τη φυσική τους κατάσταση εκτός γηπέδου, το συνδικάτο εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για το πώς τα βιομετρικά δεδομένα της αγωνιστικής δράσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις διοικήσεις των ομάδων. Ο μεγαλύτερος φόβος έγκειται στο ενδεχόμενο στοιχεία όπως η πτώση της ταχύτητας ή η κόπωση ενός παίκτη να αξιοποιηθούν αρνητικά εις βάρος του κατά τις διαπραγματεύσεις νέων συμβολαίων. Ο Άνταμ Σίλβερ αναγνώρισε τη βασιμότητα αυτών των ανησυχιών, τονίζοντας ωστόσο πως η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης είναι θέμα χρόνου, καθώς είναι παράλογο οι αθλητές να φορούν τεχνολογικά βοηθήματα 22 ώρες την ημέρα και να τα βγάζουν μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Διαβάστε ακόμη

Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό

Οι «κομάντος» της εποπτείας μπαίνουν στις τράπεζες – Στο μικροσκόπιο τα δάνεια υψηλού κινδύνου

Στα 1.000 ευρώ η μέση σύνταξη από τον Δεκέμβριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ