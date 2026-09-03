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Ο όμιλος Stella Hotels Collection, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, επέλεξε το Salesforce Agentforce Marketing (πρώην Marketing Cloud) για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών marketing και την αναβάθμιση της προσωποποιημένης επικοινωνίας με τους επισκέπτες της.

Μέχρι πρότινος, ο όμιλος Stella Hotels Collection χρησιμοποιούσε διαφορετικά συστήματα και κατακερματισμένες πηγές δεδομένων, γεγονός που περιόριζε την εξατομικευμένη επικοινωνία με τους επισκέπτες σε μεγάλη κλίμακα. Η υιοθέτηση του Agentforce Marketing καλύπτει αυτήν την ανάγκη, συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα των επισκεπτών σε μία ενιαία πλατφόρμα και επιτρέποντας την υλοποίηση αυτοματοποιημένων, στοχευμένων καμπανιών μέσω email και mobile καναλιών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του ομίλου Stella Hotels Collection, καθώς θα επιτρέψει στην ομάδα marketing να σχεδιάζει και να υλοποιεί καμπάνιες ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και με σημαντικά λιγότερες χειροκίνητες διαδικασίες.

Η υλοποίηση της λύσης πραγματοποιείται από τη NetU Group, πιστοποιημένο συνεργάτη της Salesforce από το 2014, με βαθιά τεχνογνωσία στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την επιτυχημένη εφαρμογή της πλατφόρμας.

Η Βίκυ Μαλταμπέ, Executive Director του ομίλου, δήλωσε: «Ο όμιλος Stella Hotels Collection επενδύει διαρκώς στη δημιουργία εμπειριών που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Η συνεργασία μας με τη Salesforce αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση των ψηφιακών μας δυνατοτήτων και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας. Η υιοθέτηση του Agentforce Marketing ως ενιαίας πλατφόρμας marketing automation θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε καλύτερα τη διαχείριση των δεδομένων μας, να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες και να υποστηρίξουμε πιο προσωποποιημένες στρατηγικές επικοινωνίας».

Η Βίκυ Μερκουράκη, Senior Account Executive της Salesforce, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τα Stella Hotels Collection αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της Salesforce στον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Μέσα από το Agentforce Marketing, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα τους, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων τους και να δημιουργούν πιο προσωποποιημένες εμπειρίες για τους επισκέπτες τους, οικοδομώντας πιο ουσιαστικές και διαρκείς σχέσεις μαζί τους».

Η συμφωνία μεταξύ της Salesforce και του ομίλου Stella Hotels Collection ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2026, ενώ το έργο της υλοποίησης, σε συνεργασία με τη NetU, ξεκίνησε τον Ιούλιο. Παράλληλα, ο όμιλος Stella Hotels Collection συμμετέχει στο πρόγραμμα Premier Success της Salesforce, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης της πλατφόρμας και την ταχύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

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