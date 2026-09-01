Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Salesforce και η Anthropic ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας, παρουσιάζοντας το Claudeforce, το οποίο συνδυάζει την ευφυΐα και τις προηγμένες δυνατότητες συλλογισμού του Claude με την αξιόπιστη επιχειρησιακή υποδομή της Salesforce. Μέσω της συνεργασίας, τα δεδομένα, οι ροές εργασίας, η επιχειρησιακή λογική και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης της Salesforce καθίστανται προσβάσιμα με ασφάλεια, τροφοδοτώντας ενέργειες που εκτελούνται μέσω ΑΙ σε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Το Claudeforce ξεκινά με το Salesforce in Claude, ένα plugin με 37 προεγκατεστημένες δεξιότητες για πωλήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες και στους AI agents να αξιοποιούν δεδομένα πωλήσεων και εσόδων σε πραγματικό χρόνο, να αυτοματοποιούν ενημερώσεις του pipeline και να εκτελούν ελεγχόμενες ενέργειες απευθείας από το Claude, μέσω της ενσωμάτωσης του Salesforce στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν περισσότερες ενσωματώσεις μεταξύ Claude, Salesforce και Slack, διευρύνοντας την αμοιβαία αξιοποίηση των τεχνολογιών τους.

Το Salesforce in Claude βασίζεται στο AIforce, την αξιόπιστη εταιρική υποδομή της Salesforce, η οποία συνδέει τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις ροές εργασίας με οποιονδήποτε ΑΙ agent μέσω MCP servers, APIs και εργαλείων CLI, χωρίς σύνθετες και δαπανηρές ενσωματώσεις.

Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την επιχειρησιακή Τεχνητή Νοημοσύνη και την αλληλεπίδραση με το εταιρικό λογισμικό. Αντί οι χρήστες να πλοηγούνται χειροκίνητα σε στατικές διεπαφές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους, οι ΑΙ agents μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα, ροές εργασίας και κανόνες, μετατρέποντας το λογισμικό σε ένα σύστημα που τροφοδοτεί κάθε διεπαφή.

Ενσωμάτωση δύο κατευθύνσεων

Οι δεξιότητες του Claudeforce αναπτύχθηκαν από κοινού από τη Salesforce και την Anthropic και σχεδιάστηκαν ειδικά ώστε να αξιοποιούν τις δυνατότητες συλλογισμού, τη χρήση εργαλείων από agents και το generative UI του Claude, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο dashboard και επεκτείνοντας τις δυνατότητες του Claude.

Καθώς καμία επιχείρηση δεν οργανώνει τις πωλήσεις της με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, το Salesforce in Claude διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακοί κανόνες εφαρμόζονται όταν εκτελείται μια ενέργεια, καθώς ο έλεγχος ταυτότητας και τα δικαιώματα διαχειρίζονται κεντρικά. Κάθε μέλος της ομάδας πωλήσεων αποκτά πρόσβαση από την πρώτη ημέρα, χωρίς να απαιτούνται ρυθμίσεις ανά χρήστη, νέα μοντέλα δικαιωμάτων ή έλεγχος για κάθε λογαριασμό.

Το Claude συνδυάζει συλλογισμό πολλαπλών βημάτων και εκτέλεση σύνθετων εργασιών με την αυστηρή προσέγγιση της Anthropic ως προς την ασφάλεια και την ερμηνευσιμότητα. Είναι διαθέσιμο στο Agentforce ως μοντέλο συλλογισμού για το Atlas Reasoning Engine, τροφοδοτώντας αυτόματα τα Agentforce Vibes και Agentforce Coworker, ενώ διατίθεται και στο Agent Builder.

Μέσω του Amazon Bedrock, το Claude είναι διαθέσιμο εντός του Salesforce Trust Boundary, επιτρέποντας στους πελάτες –συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που λειτουργούν σε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο– να αναπτύσσουν εξειδικευμένες εφαρμογές AI ανά τομέα, διατηρώντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων και των ΑΙ workloads.

Slack: Εκεί όπου άνθρωποι και ΑΙ agents συνεργάζονται

Σημαντικό ρόλο στη νέα συνεργασία διαδραματίζει και το Slack, το οποίο λειτουργεί ως κοινός χώρος εργασίας για ανθρώπους και ΑΙ agents. Με το Claude ως προεπιλεγμένο μοντέλο του Slack, η Salesforce γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του διαλόγου της ομάδας και της αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης. To Claude ενισχύει το Slackbot για μεγαλύτερη εξατομικευμένη παραγωγικότητα, υποστηρίζει τη λήψη ομαδικών αποφάσεων μέσω του Claude Tag και επιταχύνει το coding. Αντί να διαχειρίζονται διαφορετικά εργαλεία, οι ομάδες μπορούν πλέον να επεξεργάζονται σύνθετες αποφάσεις μαζί με το Claude στο Slack και να εκτελούν άμεσα ελεγχόμενες ενέργειες υψηλής αξίας στο Salesforce, χωρίς να διακόπτουν τη ροή της εργασίας τους.

Αμοιβαία ενσωμάτωση τεχνολογιών

Η Salesforce και η Anthropic είναι και στρατηγικοί πελάτες η μία της άλλης. H Anthropic χρησιμοποιεί το Salesforce ως το προτιμώμενο CRM της και το Slack ως την κύρια πλατφόρμα συνεργασίας των εσωτερικών της ομάδων. Παράλληλα, τα Salesforce Shield, Backup και Sandboxes υποστηρίζουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη. Βάσει αυτής της υποδομής, νέες δυνατότητες –από headless εμπειρίες και διασυνδεδεμένα δεδομένα έως αυτοματοποίηση– αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Tο Slackbot έχει επίσης μετασχηματίσει τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων της Salesforce, συμβάλλοντας σε οφέλη παραγωγικότητας που αντιστοιχούν σε 8,1 εκατ. ώρες εργασίας ετησίως, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το Claude είναι το προεπιλεγμένο μοντέλο για τα Slack AI, Slackbot, Salesforce in Claude, Headless 360, Agentforce Coworker και Claude Code στη Salesforce. Η Salesforce θα καταστήσει τα Claude Code και Claude Enterprise διαθέσιμα σε όλους τους developers και knowledge workers της ως προτιμώμενα εργαλεία AI και παραγωγικότητας, ενώ το Claude είναι ο πρώτος πάροχος LLM που ενσωματώνεται πλήρως στο Salesforce Trust Boundary.

Διαθεσιμότητα

Το Salesforce στο Claude είναι ήδη διαθέσιμο σε επιλεγμένους πελάτες στο πλαίσιο πιλοτικής λειτουργίας και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε open beta έκδοση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πρόσθετες προεγκατεστημένες δεξιότητες αναμένεται να αρχίσουν να διατίθενται στο γ’ τρίμηνο του 2026.

Διαβάστε ακόμη

Μειώσεις τιμών: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

Ρεύμα: Με αυξήσεις μπαίνει ο Σεπτέμβριος – Ανησυχία για το δεύτερο μέτωπο ακρίβειας μετά τα καύσιμα

Πλειστηριασμοί: Πώς ήρθε η ανατροπή για την τιμή του πρώην «Athenaeum Palace» στη Λ. Συγγρού (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ