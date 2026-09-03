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Η OpenAI κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για να μετατρέψει το ChatGPT από ένα έξυπνο chatbot στο απόλυτο κέντρο ελέγχου για κάθε επαγγελματία. Σε πρόσφατη παρουσίασή της, η εταιρεία ανακοίνωσε την πλήρη ενσωμάτωση του πανίσχυρου εργαλείου προγραμματισμού Codex AI στην desktop εφαρμογή του ChatGPT, δημιουργώντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

Παράλληλα, η εταιρεία αποκάλυψε τη νέα εξειδικευμένη ρύθμιση «Work», αλλά και το λανσάρισμα της νέας, πολυαναμενόμενης οικογένειας μοντέλων GPT-5.6.

Η στρατηγική της OpenAI είναι ξεκάθαρη: ανάπτυξη κορυφαίων μοντέλων, άμεση διάθεσή τους στην τεράστια βάση χρηστών του ChatGPT –το οποίο αγγίζει πλέον το 1 δισεκατομμύριο χρήστες– και πλήρης ενσωμάτωση στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Το ChatGPT Desktop γίνεται το νέο σου «γραφείο»

Η νέα λειτουργία «Work» φέρνει τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του Codex απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή σου. Δεν πρόκειται απλώς για μια προσθήκη, αλλά για μια βαθιά ενοποίηση.

Αυτόνομη δράση: Το ChatGPT θα μπορεί πλέον να λειτουργεί αυτόνομα μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser).

Το ChatGPT θα μπορεί πλέον να λειτουργεί αυτόνομα μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser). Διαχείριση αρχείων: Θα έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά και να τροποποιεί αρχεία απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη.

Θα έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά και να τροποποιεί αρχεία απευθείας στον υπολογιστή του χρήστη. Πέρα από τον προγραμματισμό: Αν και το Codex ξεκίνησε ως εργαλείο για developers, πλέον η χρήση του επεκτείνεται ραγδαία στην ανάλυση δεδομένων και την έρευνα, καταγράφοντας πάνω από 5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα.

«Εργαζόμαστε για να ενοποιήσουμε την εμπειρία χρήσης στον ιστό, στα κινητά και στους υπολογιστές — αλλά θέλουμε να το κάνουμε με προσοχή, όχι απλώς να ενώσουμε δύο πράγματα με έναν διακόπτη», δήλωσε ο Andrew Ambrosino, επικεφαλής του Codex.

Η μάχη των κολοσσών της AI και το χρηματιστήριο

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης έχει χτυπήσει κόκκινο. Η OpenAI παλεύει να διατηρήσει τα πρωτεία απέναντι στην Anthropic, τη Google, τη Meta (η οποία μόλις ανακοίνωσε το πρώτο της μοντέλο επί πληρωμή), τη SpaceXAI, αλλά και τα χαμηλότερου κόστους κινεζικά μοντέλα.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η OpenAI έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για την είσοδό της στο χρηματιστήριο (IPO). Ωστόσο, η πορεία της έρευνας, ο ανταγωνισμός και οι κυβερνητικοί κανονισμοί κρατούν το τοπίο ρευστό. Όταν ο CEO της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, ρωτήθηκε από το CNBC για το αν η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα γίνει εντός του έτους, η απάντησή του ήταν λακωνική: «Δεν ξέρω».

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