Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Revolut Ltd. έλαβε υπό όρους έγκριση για να λειτουργήσει ως εθνική τράπεζα στις ΗΠΑ, ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να επεκταθεί στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου.

Η έγκριση από το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) θα επιτρέψει, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, στη Revolut να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών της Federal Reserve, να δέχεται καταθέσεις πελατών με ομοσπονδιακή ασφάλιση έως 250.000 δολάρια ανά λογαριασμό, καθώς και να προσφέρει προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Μέχρι σήμερα, η Revolut βασιζόταν σε συνεργαζόμενες τράπεζες για την παροχή υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

«Το να είμαστε τράπεζα θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Revolut στις ΗΠΑ, Τσετίν Ντουρανσόι. «Όχι απαραίτητα ευκολότερη, αλλά καλύτερη, καθώς θα μπορούμε να προσφέρουμε ένα ακόμη πιο διαφοροποιημένο σύνολο προϊόντων», πρόσθεσε ο Ντουρανσόι, πρώην ανώτερο στέλεχος της Visa Inc. και της Capital One Financial Corp., ο οποίος προηγουμένως ηγούνταν της πλατφόρμας αποταμίευσης Raisin.

Η Revolut, η οποία αποτιμήθηκε στα 115 δισ. δολάρια σε πώληση μετοχών που ξεκίνησε τον Ιούλιο, έχει θέσει τις ΗΠΑ στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξής της. Η μεγαλύτερη startup της Ευρώπης έχει δεσμεύσει 500 εκατ. δολάρια για την αμερικανική αγορά μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ενώ έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων προσφέροντας δωρεάν μετακινήσεις με το μετρό στους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

Η ομάδα της Revolut στις ΗΠΑ αριθμεί λίγο περισσότερα από 100 άτομα, αριθμός που η εταιρεία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα αυξηθεί μετά την απόκτηση της τραπεζικής άδειας.

Αρκετές εταιρείες fintech και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχουν υποβάλει αιτήσεις για τραπεζικές άδειες στις ΗΠΑ προς το OCC και την Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), καθώς στελέχη του κλάδου θεωρούν ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον έχει γίνει πιο φιλικό υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Revolut ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «εργάζεται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων αιτήσεων και εγκρίσεων» με την FDIC και τη Federal Reserve, καθώς και για την τελική έγκριση από το OCC.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αίτησή της για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ τον Μάρτιο. Η αντίστοιχη διαδικασία στη Βρετανία διήρκεσε πολύ περισσότερο, καθώς η Revolut εξασφάλισε τραπεζική άδεια έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

Η εταιρεία είχε υποβάλει αίτηση για βρετανική άδεια το 2021 και εισήλθε στο λεγόμενο στάδιο «κινητοποίησης» τον Ιούλιο του 2024, λειτουργώντας ως τράπεζα με περιορισμούς μέχρι η Prudential Regulation Authority (PRA) της Bank of England να κρίνει ότι μπορούσε να λειτουργήσει ως πλήρης δανειστής.

Κανονικά, η βρετανική ρυθμιστική αρχή ολοκληρώνει τη διαδικασία μέσα σε έναν χρόνο, αν και στην περίπτωση της Revolut επρόκειτο για την πρώτη φορά που μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους ζητούσε αντίστοιχη άδεια. Έκτοτε, η Revolut έχει αποκτήσει τραπεζικές άδειες σε σημαντικές αγορές, όπως η Αυστραλία και η Γαλλία.

Η Revolut συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες παγκοσμίως, με περισσότερους από 80 εκατ. πελάτες διεθνώς και στόχο να φτάσει τα 100 εκατ. χρήστες. Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε την πρώτη μεγάλη τραπεζική της δραστηριότητα εκτός Ευρώπης, στο Μεξικό.

«Η υπό όρους έγκριση από το OCC αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη δημιουργία της προτεινόμενης Revolut Bank US», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Νικ Στορόνσκι. «Μας δίνει τη βάση για να αναπτυχθούμε στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου και να προσφέρουμε την πλήρη εμπειρία της Revolut σε εκατομμύρια Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμη

METLEN: Στρατηγική συμφωνία με την Coca-Cola 3E για πράσινη ενέργεια μέσω δεκαετούς PPA στην Ελλάδα

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Νέα δεξαμενή αξίας από τα data centers – Στα 27 ευρώ η τιμή στόχος

Alpha Bank: Οι νέοι πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού – Ποιοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ