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Ο Σαμ Άλτμαν υποστηρίζει ότι οι ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες ποσότητες νερού που απαιτούνται για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικές και βασίζονται σε μια αντίληψη που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την κατανάλωση νερού, στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Sources» με τον Άλεξ Χιθ, το οποίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο Άλτμαν ανέφερε ότι, παρά την ευρέως διαδεδομένη άποψη πως τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για τη λειτουργία και την ψύξη του εξοπλισμού τους, η συνολική κατανάλωσή τους είναι στην πραγματικότητα περίπου αντίστοιχη με εκείνη ενός κτιρίου γραφείων.

«Πρόκειται για μια αντίληψη που έχει διαδοθεί ευρέως και είναι δύσκολο να αλλάξει, όμως δεν πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται όταν εξετάζεται πιο προσεκτικά», δήλωσε.

Μια έκθεση του 2024 από επιτροπή της πολιτειακής κυβέρνησης της Βιρτζίνια εξέτασε την κατανάλωση νερού στα κέντρα δεδομένων της περιοχής. Η έκθεση διαπίστωσε ότι, παρότι ορισμένες εγκαταστάσεις καταναλώνουν πολύ περισσότερο νερό από άλλες, τα περισσότερα κέντρα δεδομένων χρησιμοποιούν περίπου την ίδια ποσότητα ή και λιγότερο νερό από ένα μεγάλο κτίριο γραφείων.

Η κατανάλωση νερού αποτελεί κεντρικό θέμα ανησυχίας όσον αφορά τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με το Business Insider. Μια έκθεση της Gallup που δημοσιεύθηκε τον Μάιο διαπίστωσε ότι το 71% των Αμερικανών δήλωσαν ότι αντιτίθενται στην κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην περιοχή τους, με το 70% να δηλώνει ότι ανησυχεί συγκεκριμένα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν την επίδραση στους φυσικούς πόρους, με το 18% να αναφέρει συγκεκριμένα το νερό.

Έρευνα του Business Insider που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι τα κέντρα δεδομένων έχουν συμβάλει στην επιδείνωση του προβλήματος της λειψυδρίας στη Δύση, εν μέρει λόγω των συστημάτων εξατμιστικής ψύξης, τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Η Data Center Coalition, μια επαγγελματική ένωση του κλάδου, αναφέρει ότι οι κατασκευαστές κέντρων δεδομένων χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για την ψύξη του εξοπλισμού. Ορισμένα συστήματα επαναχρησιμοποιούν το ίδιο νερό, ενώ άλλα δεν απαιτούν καθόλου νερό. Παράλληλα, οι εταιρείες εφαρμόζουν πρακτικές που περιορίζουν την κατανάλωση νερού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητά του σε κάθε περιοχή.

Ο Άλτμαν συνέκρινε επίσης την κατανάλωση νερού του ChatGPT με την ποσότητα νερού που απαιτείται για την καλλιέργεια αμυγδάλων στην Καλιφόρνια, τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Όπως ανέφερε, για την καλλιέργεια ενός μόνο αμυγδάλου στην Καλιφόρνια απαιτείται περισσότερο νερό από όσο καταναλώνεται για χιλιάδες ερωτήσεις στο ChatGPT. Πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι που τρώνε 12 αμύγδαλα τη φορά, ως επί το πλείστον, δεν αισθάνονται ότι κάνουν κάτι τρομερό όσον αφορά την κατανάλωση νερού».

Το Business Insider δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει με δικά του στοιχεία αν η σύγκριση του Άλτμαν είναι ακριβής. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η καλλιέργεια ενός μόνο αμυγδάλου απαιτεί πολύ περισσότερο νερό από μια ερώτηση σε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Ο Άλτμαν έχει αναφέρει ότι μια απλή ερώτηση στο ChatGPT καταναλώνει περίπου 0,32 χιλιοστόλιτρα νερού, ενώ η Google έχει δηλώσει ότι μια αντίστοιχη ερώτηση στο Gemini καταναλώνει περίπου 0,26 χιλιοστόλιτρα. Μια μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι για την καλλιέργεια ενός αμυγδάλου στην Καλιφόρνια απαιτούνται κατά μέσο όρο 3,56 λίτρα νερού.

Παρότι ο Άλτμαν θεωρεί «υπερβολικές» τις ανησυχίες σχετικά με την κατανάλωση νερού από την τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύει ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα ώστε να βελτιωθεί η στάση του κοινού απέναντι στην τεχνολογία.

«Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσουν οι άνθρωποι την τεχνητή νοημοσύνη είναι να τους προσφέρει πραγματική αξία», δήλωσε ο Άλτμαν. Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ώστε τα προϊόντα αυτά να γίνουν πιο εύχρηστα και οι άνθρωποι να μπορούν να αντλούν από αυτά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξία».

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