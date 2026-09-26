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Η μάχη για την κυριαρχία στα smartphones υψηλής κατηγορίας περνά πλέον μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, με τη MediaTek να κάνει ένα νέο μεγάλο βήμα παρουσιάζοντας επεξεργαστές που βασίζονται στις πιο προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής ημιαγωγών.

Η εταιρεία από την Ταϊβάν αποκάλυψε ένα νέο chip για κινητά τηλέφωνα, κατασκευασμένο με την κορυφαία διαδικασία παραγωγής της TSMC, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην αμερικανική Qualcomm στην ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά των premium συσκευών.

Η στρατηγική της MediaTek βασίζεται στην αυξανόμενη ζήτηση για συσκευές που μπορούν να εκτελούν περισσότερες εφαρμογές AI απευθείας στη συσκευή, χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση με υποδομές cloud.

Νέοι επεξεργαστές Dimensity με τεχνολογία αιχμής

Η MediaTek παρουσίασε τον Dimensity 9600 Pro, τον πρώτο επεξεργαστή smartphone της εταιρείας που κατασκευάζεται με τη διαδικασία παραγωγής 2 νανομέτρων της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και τον Dimensity 9600M, ο οποίος βασίζεται σε τεχνολογία 3nm της TSMC και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς των κορυφαίων smartphones.

Τα πρώτα μοντέλα κινητών που θα εξοπλιστούν με τους νέους επεξεργαστές αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα, ενώ η MediaTek έχει ήδη σημαντική παρουσία σε συσκευές Κινέζων κατασκευαστών όπως η Xiaomi, η Oppo και η Vivo.

Ο Dimensity 9600 Pro διαθέτει ειδική μονάδα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης (NPU), η οποία επιτρέπει την εκτέλεση πιο σύνθετων εφαρμογών γενετικής AI απευθείας στο κινητό.

Σύμφωνα με τη MediaTek, η νέα NPU προσφέρει βελτίωση κατά 51% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά στην επεξεργασία των εντολών του χρήστη πριν από την παραγωγή απαντήσεων από ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.

Η μάχη με την Qualcomm στην premium αγορά

Η κίνηση της MediaTek εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να περιορίσει το προβάδισμα της Qualcomm στα ακριβότερα smartphones, όπου τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους και οι νέες δυνατότητες AI δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές τσιπ.

Η χρηματιστηριακή αξία της MediaTek ξεπέρασε μάλιστα εκείνη της Qualcomm νωρίτερα μέσα στη χρονιά, γεγονός που αποτυπώνει την ενίσχυση της θέσης της στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών.

Ο JC Hsu, ανώτερος αντιπρόεδρος της εταιρείας, ανέφερε ότι η MediaTek συνεργάζεται με τους κατασκευαστές smartphones ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους εξαρτημάτων.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η γενικότερη μετατόπιση της αγοράς προς ακριβότερες συσκευές δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην κατηγορία των premium μοντέλων.

Η άνοδος του κόστους παραγωγής, η αυξημένη ζήτηση για προηγμένα εξαρτήματα και η ανάγκη ενσωμάτωσης περισσότερων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης πιέζουν συνολικά την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Επέκταση της MediaTek πέρα από τα κινητά

Η MediaTek δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αγορά των smartphones. Ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και σε ειδικά σχεδιασμένους ημιαγωγούς, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές AI.

Ο πρώτος επιταχυντής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, σχεδιασμένος για μεγάλο αμερικανικό πάροχο υπηρεσιών cloud, αναμένεται να περάσει σε μαζική παραγωγή μέσα στο τέταρτο τρίμηνο.

Η εταιρεία ενίσχυσε πρόσφατα τη χρηματοοικονομική της θέση, αντλώντας περίπου 3,9 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολόγων.

Στην έκδοση συμμετείχε η Nvidia με επένδυση ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ συμμετείχε και η Alphabet, μακροχρόνιος συνεργάτης της MediaTek στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα γενιά επεξεργαστών της MediaTek σηματοδοτεί έτσι την προσπάθεια της εταιρείας να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού στην αγορά των κινητών συσκευών και των υποδομών επόμενης γενιάς.

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