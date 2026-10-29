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Περιορισμούς στη χρήση των δημοφιλών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI και Claude της Anthropic επιβάλλει η σουηδική κυβέρνηση, επικαλούμενη κινδύνους για την προστασία ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

Οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Σουηδίας δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές εκδόσεις των δύο εφαρμογών μέσω των προγραμμάτων περιήγησης στους υπηρεσιακούς υπολογιστές τους. Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια των αρχών να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούνται για την εκτέλεση δημόσιων καθηκόντων.

Η παρέμβαση δεν συνιστά γενική απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο, αλλά επιβάλλει αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χρήση εφαρμογών που επεξεργάζονται υπηρεσιακά δεδομένα.

Οι έλεγχοι που αποκάλυψαν προβληματικές πρακτικές

Η απόφαση ακολούθησε αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους σχετικά με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από εργαζομένους στη Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών.

Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν προβληματικές, καθώς οι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες AI για κυβερνητικές εργασίες χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι μηχανισμοί προστασίας των πληροφοριών.

Το βασικό ζήτημα αφορά την πιθανότητα ευαίσθητα υπηρεσιακά δεδομένα να εισάγονται σε εξωτερικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να υπάρχει δεσμευτική συμφωνία που να καθορίζει πώς αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και προστατεύονται.

Οι σουηδικές αρχές εξέφρασαν ανησυχία ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, πληροφορίες θα μπορούσαν να διατηρούνται από τις πλατφόρμες ή να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων.

Πρόκειται για έναν κίνδυνο που συνδέεται κυρίως με τη χρήση μη εγκεκριμένων υπηρεσιών και την απουσία κατάλληλων συμβατικών εγγυήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί διαρροή δεδομένων, όπως αναφέρει το euronews.

Starting today, Swedish government officials can no longer use ChatGPT or Claude at work. Do you support the decision? https://t.co/yGh1dc4yCd https://t.co/Eo6CFwzjbg — Cybernews (@Cybernews) October 26, 2026

Το πρόβλημα του «shadow IT» στις δημόσιες υπηρεσίες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το λεγόμενο «shadow IT», δηλαδή η χρήση ψηφιακών εφαρμογών από εργαζομένους χωρίς αυτές να έχουν εγκριθεί ή να ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορικής του οργανισμού.

Η πρακτική αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία με την ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα διαδικτυακούς βοηθούς για τη σύνταξη κειμένων, την επεξεργασία εγγράφων και την ανάλυση πληροφοριών.

Ωστόσο, όταν οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται εκτός του εγκεκριμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να μην έχουν επαρκή εικόνα για τη διαχείριση των δεδομένων.

Ο Μίκαελ Βέτερκραντς, διευθυντής Ψηφιοποίησης στα Κυβερνητικά Γραφεία της Σουηδίας, επισήμανε ότι η χρήση πλατφορμών χωρίς τις απαιτούμενες συμφωνίες ασφαλείας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές συνέπειες για την προστασία των πληροφοριών της κυβέρνησης.

Microsoft Copilot: Η εναλλακτική που προκρίνει η Σουηδία

Αντί των δημόσια προσβάσιμων εκδόσεων των ChatGPT και Claude, οι σουηδικές αρχές προτείνουν τη χρήση του Microsoft Copilot.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει περάσει από διαδικασία αξιολόγησης ασφαλείας και καλύπτεται από συμφωνία μεταξύ της Microsoft και της σουηδικής κυβέρνησης, η οποία ρυθμίζει ζητήματα προστασίας των δεδομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κυβερνητικοί υπάλληλοι θα εξακολουθήσουν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη διευκόλυνση της εργασίας τους, αλλά μέσα σε ένα περισσότερο ελεγχόμενο πλαίσιο.

Παράλληλα, ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων θα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ChatGPT και Claude, όχι όμως απευθείας από τις δημόσιες ιστοσελίδες των υπηρεσιών.

Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ειδικής πλατφόρμας βοηθών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτύξει οι σουηδικές αρχές, ώστε να εφαρμόζονται οι απαιτούμενες δικλίδες ασφαλείας.

Περιορισμοί και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες

Η αυστηρότερη αντιμετώπιση των εφαρμογών AI δεν περιορίζεται σε μία μόνο κυβερνητική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Sveriges Radio, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Σουηδίας, αντίστοιχοι περιορισμοί έχουν υιοθετηθεί από τη Σουηδική Φορολογική Υπηρεσία, καθώς και από την Εθνική Υπηρεσία Φροντίδας Ιδρυματοποιημένων Ατόμων.

Την ίδια στιγμή, η Σουηδική Αρχή Επιβολής του Νόμου εξετάζει το ζήτημα, προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση ανάλογων εργαλείων στο δικό της εργασιακό περιβάλλον.

Στον κατάλογο των μη εγκεκριμένων εφαρμογών βρίσκεται ήδη και το DeepSeek, το κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει προκαλέσει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων.

Όπως αναφέρεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα απαγόρευση των προϊόντων και υπηρεσιών της κινεζικής εταιρείας.

Το δίλημμα μεταξύ παραγωγικότητας και ασφάλειας

Η υπόθεση αναδεικνύει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης: πώς μπορούν να αξιοποιούν τα οφέλη της νέας τεχνολογίας χωρίς να εκθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες σε μη ελεγχόμενες εφαρμογές.

Οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να επιταχύνουν πολλές καθημερινές διαδικασίες, όμως η χρήση τους σε κρατικά συστήματα απαιτεί σαφείς κανόνες για την πρόσβαση, την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων.

Η επιλογή της Σουηδίας δείχνει ότι οι κυβερνήσεις δεν στρέφονται απαραίτητα εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση της σε υπηρεσίες που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και εγκριθεί.

Το ζητούμενο είναι να παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη εργαλείο υποστήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς η ευκολία χρήσης της να λειτουργεί εις βάρος της ασφάλειας των κρατικών πληροφοριών.