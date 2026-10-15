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Η μεγαλύτερη απειλή από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ενδέχεται να μην έχει καμία σχέση με τα καταστροφικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας, στα οποία οι μηχανές αποκτούν τον έλεγχο και στρέφονται εναντίον των ανθρώπων.

Αντίθετα, σύμφωνα με ειδικούς, ένας πολύ πιο διακριτικός αλλά ενδεχομένως σοβαρός κίνδυνος μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται: η σταδιακή απώλεια της ικανότητας των ανθρώπων να σκέφτονται, να οργανώνουν τις ενέργειές τους και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς την υποστήριξη της AI.

Το φαινόμενο περιγράφεται ως «αποδυνάμωση» των ανθρώπινων δεξιοτήτων και συνδέεται με τη σταδιακή υποχώρηση της κριτικής σκέψης, της ικανότητας σχεδιασμού, αλλά και ορισμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων, καθώς ολοένα περισσότερες καθημερινές λειτουργίες ανατίθενται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Δρ. Samuele Vinanzi, αναπληρωτής καθηγητής Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam της Βρετανίας, εκτιμά ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πραγματικούς κινδύνους της νέας τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει, ολοένα περισσότερες επιστημονικές μελέτες υποδηλώνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

«Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μικρές αποφάσεις θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε έναν πληθυσμό που δυσκολεύεται να σκεφτεί χωρίς τη βοήθεια της AI και είναι λιγότερο ικανός να κατανοεί, να ελέγχει και, όταν χρειάζεται, να παρακάμπτει τα συστήματα από τα οποία εξαρτάται», προειδοποιεί.

Γιατί η εξάρτηση από την AI θεωρείται μεγαλύτερη απειλή

Σύμφωνα με τον Vinanzi, τα σενάρια στα οποία μια υπερπροηγμένη τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνει τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα ή οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, δεν αποτελούν τις πιο ρεαλιστικές απειλές.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι ενέργειες στον πραγματικό κόσμο εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς και από τις διαθέσιμες υλικές υποδομές.

Κατά συνέπεια, οι ιδιαίτερα δραματικές προβλέψεις για την AI συχνά παραβλέπουν τους πρακτικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να διέπουν τη λειτουργία της.

Αντίθετα, θεωρεί πολύ πιο πιθανό ένα σενάριο στο οποίο οι ανθρώπινες ικανότητες εξασθενούν σταδιακά, επειδή όλο και περισσότερες πνευματικές εργασίες εκτελούνται από μηχανές.

Ο κίνδυνος, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα να αποκτήσουν οι μηχανές υπερβολική δύναμη, αλλά να χάσουν οι άνθρωποι μέρος της δικής τους αυτονομίας.

Πώς η καθημερινή ευκολία μπορεί να εξελιχθεί σε γνωστική εξάρτηση

Η αποδυνάμωση των ανθρώπινων δεξιοτήτων δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Αντίθετα, αναπτύσσεται σταδιακά, μέσα από μικρές επιλογές που επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητα.

Στην ψυχολογία, η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη λεγόμενη «γνωστική εκφόρτωση» (cognitive offloading), δηλαδή την τάση των ανθρώπων να χρησιμοποιούν εξωτερικά εργαλεία προκειμένου να περιορίζουν την πνευματική προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Όταν κάποιος βασίζεται συστηματικά στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξει ένα κείμενο, να οργανώσει ένα σχέδιο, να αναζητήσει πληροφορίες ή να λάβει αποφάσεις, η χρήση αυτών των εργαλείων γίνεται ολοένα πιο αυτονόητη.

Με την πάροδο του χρόνου, η ευκολία μπορεί να μετατραπεί σε εξάρτηση, καθιστώντας δυσκολότερη την επιστροφή σε διαδικασίες που απαιτούν προσωπική ανάλυση, συγκέντρωση και κριτική αξιολόγηση.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην απλή χρήση της τεχνολογίας, αλλά αφορά τον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι εξακολουθούν να ελέγχουν και να αμφισβητούν τις απαντήσεις που λαμβάνουν.

Το περιστατικό στις ΗΠΑ που αναδεικνύει την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου

Για να καταδείξει τη σημασία της ανεξάρτητης κρίσης, ο Vinanzi επικαλείται ένα πρόσφατο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την αναφορά του, λανθασμένη πληροφορία που παρήγαγε chatbot τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να έφερε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κοντά στην απόφαση να επιβιβαστούν σε πλοίο με κινεζική σημαία.

Το σύστημα είχε υποστηρίξει, λανθασμένα, ότι το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που προορίζονταν για πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Η κρίση αποφεύχθηκε επειδή κάποιος αμφισβήτησε τις πληροφορίες και προχώρησε σε επανεξέταση των στοιχείων. «Ακριβώς αυτό το είδος κριτικής σκέψης είναι που κινδυνεύουμε να χάσουμε», τονίζει ο Vinanzi.

Το περιστατικό, όπως το περιγράφει ο καθηγητής, αναδεικνύει τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης όταν χρησιμοποιούνται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε αποφάσεις με σοβαρές συνέπειες.

Η βασική προειδοποίηση είναι ότι η AI μπορεί να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης, αλλά η άκριτη αποδοχή των απαντήσεών της ενδέχεται να περιορίσει την ανθρώπινη ικανότητα ανεξάρτητης σκέψης και ελέγχου.

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