Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο ερευνητές που κάποτε βρέθηκαν πολύ κοντά στο να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στο φιλόδοξο Project Prometheus του Τζεφ Μπέζος επέλεξαν τελικά διαφορετική διαδρομή — και τώρα παρουσιάζουν τη δική τους πρόταση για το πώς μπορεί να μοιάζει η επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να επικεντρώνεται στη γλώσσα, όπως τα σημερινά μεγάλα μοντέλα, το νέο τους σύστημα επιχειρεί να «κατανοήσει» τον φυσικό κόσμο, τον χώρο, τον χρόνο και τη συμπεριφορά της ύλης.

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκεται η Accelerated Understanding Inc., η εταιρεία που ίδρυσαν η Anima Anandkumar και ο Benedikt Jenik. Το μοντέλο που ανέπτυξαν είναι σχεδιασμένο ώστε να επεξεργάζεται όγκους πληροφοριών τόσο μεγάλους, ώστε ένας μεμονωμένος υπολογιστής ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διαχείρισή τους.

Σε δοκιμές, το σύστημα κατάφερε να χειριστεί 5 τρισεκατομμύρια μονάδες δεδομένων μέσα σε ένα μόνο prompt. Η κλίμακα αυτή είναι περίπου 5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούν συνήθως να δεχθούν κορυφαία μοντέλα των Anthropic και Google.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η ποσότητα των δεδομένων αντιστοιχεί περίπου στο να «διαβάσει» ένα σύστημα το μυθιστόρημα «Πόλεμος και Ειρήνη» του Τολστόι πέντε εκατομμύρια φορές σε μία συνεδρία.

Το πραγματικά διαφορετικό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι απλώς η κλίμακα. Το νέο μοντέλο δεν σχεδιάστηκε για συνομιλίες, συγγραφή κειμένων ή γλωσσική κατανόηση. Ο στόχος του είναι να μοντελοποιεί και να προβλέπει φαινόμενα της φυσικής.

Από τα language models στα μοντέλα του φυσικού κόσμου

Τα συστήματα όπως το ChatGPT εκπαιδεύονται σε τεράστιους όγκους κειμένου και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν σχέσεις μεταξύ λέξεων, φράσεων και εννοιών, ώστε να προβλέπουν ποια πληροφορία είναι πιθανότερο να ακολουθήσει.

Η Accelerated Understanding ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Το δικό της σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει πώς εξελίσσονται φυσικά φαινόμενα στον χώρο και στον χρόνο, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια πιο άμεση υπολογιστική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου.

Η εταιρεία έχει επίσης εγκαταλείψει την αρχιτεκτονική Transformer, πάνω στην οποία στηρίζονται τα περισσότερα μεγάλα μοντέλα AI. Αντί γι’ αυτή χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση, τους λεγόμενους neural operators, στην ανάπτυξη των οποίων είχε συμβάλει στο παρελθόν η Anandkumar.

Η ίδια περιγράφει τη διαφορά ως μετατόπιση από μια αντίληψη της νοημοσύνης που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο σε ένα μοντέλο που βάζει στο επίκεντρο τη φύση. Η γλώσσα, με άλλα λόγια, δεν αποτελεί πλέον το βασικό μέσο μέσω του οποίου η AI επιχειρεί να κατανοήσει τον κόσμο.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη μεγαλύτερη συζήτηση για τα world models, δηλαδή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επιχειρούν να αποκτήσουν βαθύτερη αντίληψη της χωρικής και φυσικής πραγματικότητας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλες εταιρείες που συνδέονται με γνωστούς ερευνητές του κλάδου, όπως οι Yann LeCun και Fei-Fei Li.

Η Accelerated Understanding, πάντως, επιχειρεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Η φιλοδοξία είναι οι neural operators να μπορούν να προβλέπουν όχι μόνο όσα είναι άμεσα ορατά, αλλά και φυσικές μεταβολές ή αλληλεπιδράσεις που δεν μπορούν να παρατηρηθούν εύκολα με το ανθρώπινο μάτι.

Chips, ρομπότ, καιρός και ενέργεια

Οι πιθανές εφαρμογές εκτείνονται πολύ πέρα από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι ο σχεδιασμός ημιαγωγών, ένας τομέας όπου ακόμη και μικρές αλλαγές σε θερμοκρασίες, υλικά και γεωμετρία μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις επιδόσεις ενός chip.

Η εταιρεία εκτιμά ότι ένα σύστημα με βαθύτερη γνώση της φυσικής θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή καλύτερων υλικών, στη βελτιστοποίηση των θερμικών χαρακτηριστικών και στη μείωση του αριθμού των δοκιμών που απαιτούνται πριν από την παραγωγή.

Η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στη ρομποτική, όπου τα συστήματα AI πρέπει να αντιλαμβάνονται δυνάμεις, κινήσεις και αλληλεπιδράσεις με πραγματικά αντικείμενα.

Ένας ακόμη τομέας είναι η πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, μέσω ταχύτερων μοντέλων που μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους μετεωρολογικών δεδομένων.

Παράλληλα, η Accelerated Understanding βλέπει δυνατότητες στην ενέργεια και τη γεωλογία, όπου η ανάλυση σύνθετων υπογείων δομών αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αναζήτηση και αξιοποίηση πόρων.

Η κεντρική ιδέα είναι ότι αντί κάθε βιομηχανία να χρειάζεται ένα διαφορετικό, εξαιρετικά εξειδικευμένο μαθηματικό μοντέλο, ένα ενιαίο σύστημα AI θα μπορούσε να απαντά σε ένα μεγάλο εύρος ερωτημάτων φυσικής.

Στην πρώτη φάση, πάντως, η εταιρεία προσανατολίζεται κυρίως σε enterprise πελάτες και όχι σε εφαρμογές για το ευρύ κοινό.

Η πρόταση που δεν προχώρησε με τον Μπέζος

Η ιστορία της Accelerated Understanding αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σχέσης των δύο ιδρυτών με το Project Prometheus.

Στα τέλη του 2024, ο επενδυτής και επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας Vik Bajaj συναντήθηκε με την Anandkumar και τον Jenik σε εστιατόριο της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες, προκειμένου να συζητήσουν μια πιθανή συνεργασία.

Ο Bajaj θα γινόταν στη συνέχεια συνιδρυτής του Project Prometheus μαζί με τον Τζεφ Μπέζος.

Η Anandkumar είχε ήδη σημαντική εμπειρία στον χώρο. Είχε εργαστεί στο παρελθόν στην Amazon και είχε συμμετάσχει σε κλειστές συναντήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργάνωνε ο Μπέζος.

Παράλληλα, είχε περάσει πέντε χρόνια στη Nvidia, ενώ ο Jenik, σύζυγός της, δραστηριοποιείται στον χώρο των υποδομών AI.

Η πρόταση συνεργασίας που παρουσιάστηκε αργότερα στους δύο ερευνητές προέβλεπε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την Anandkumar. Θα μπορούσε να αποτελέσει το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και να αναλάβει την ευθύνη για το επιστημονικό της όραμα.

Η ίδια και ο Jenik θα μπορούσαν να αποκτήσουν συνολικά μερίδιο 35%, ενώ οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους θα ξεκινούσαν από 1 εκατ. δολάρια και θα αυξάνονταν στα 2 εκατ. δολάρια μετά τους πρώτους τρεις μήνες.

Η πρόταση περιλάμβανε επίσης περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε δεσμευμένη χρηματοδότηση έως τον γύρο Series B, με τη συμμετοχή επενδυτών μεταξύ των οποίων και ο Μπέζος.

Παρά τους ιδιαίτερα γενναιόδωρους όρους, η Anandkumar και ο Jenik επέλεξαν να ακολουθήσουν ανεξάρτητη πορεία και να συνεχίσουν την ανάπτυξη της δικής τους εταιρείας.

Το Project Prometheus συνέχισε ξεχωριστά και τον Ιούνιο του 2026 άντλησε 12 δισ. δολάρια σε γύρο Series B, με στόχο την ανάπτυξη AI για την αυτοματοποίηση της παραγωγής σύνθετων φυσικών συστημάτων.

Η σύνδεση με τη Nvidia και τον Jensen Huang

Η Accelerated Understanding δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη χρηματοδότησή της. Η Anandkumar έχει αναφέρει, ωστόσο, ότι η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με παρόχους υπολογιστικής ισχύος που διαθέτουν μεγάλα hardware clusters για την ανάπτυξη και λειτουργία των μοντέλων της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση της Anandkumar με τη Nvidia.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι ο Jensen Huang ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε αρχικά να ακολουθήσει αυτή την ερευνητική κατεύθυνση.

Η Anandkumar εντάχθηκε στη Nvidia το 2018 και ανέλαβε ομάδα επιστημόνων που διερευνούσε νέους τρόπους αξιοποίησης των GPUs σε εφαρμογές αιχμής της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα από τα πρώτα σημαντικά projects της ομάδας αφορούσε την πρόγνωση του καιρού. Η έρευνα έδειξε ότι συστήματα AI θα μπορούσαν να επιταχύνουν σημαντικά τις προβλέψεις, διατηρώντας ακρίβεια αντίστοιχη με εκείνη των πολύπλοκων αριθμητικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη μετεωρολογία.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τον Huang, ο οποίος παρουσίασε τη δουλειά της Anandkumar πάνω στους neural operators στο GTC του 2021.

Όταν εκείνη του εξήγησε ότι τέτοιου είδους συστήματα θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν ακόμη και τη δουλειά θεωρητικών φυσικών, η αντίδρασή του ήταν χαρακτηριστική: «Θέλω να τους φάει όλα τα μεσημεριανά».

Το στοίχημα της Accelerated Understanding είναι πλέον ακριβώς αυτό: να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τη γλώσσα και να τη χρησιμοποιήσει ως εργαλείο κατανόησης, προσομοίωσης και πρόβλεψης του ίδιου του φυσικού κόσμου. Αν η προσέγγιση αποδειχθεί αποτελεσματική σε πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές, θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο ανταγωνιστικό κύκλο στην AI, όπου η αξία δεν θα μετριέται μόνο με το πόσο καλά «μιλά» ένα μοντέλο, αλλά και με το πόσο καλά καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το σύμπαν.

Διαβάστε επίσης

Wall Street: Ο «κακός» Σεπτέμβριος και οι ενδιάμεσες εκλογές – Τι δείχνουν 60 χρόνια ιστορίας

G20: Η αμερικανική συνταγή Μπέσεντ δοκιμάζεται στο Ασβιλ – Χρέος, Κίνα, Ιράν και CEOs

Τέλος εποχής στην Apple: Το τελευταίο συγκινητικό μήνυμα ως CEO του Τιμ Κουκ – «Θα μου λείψει αυτή η δουλειά»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ