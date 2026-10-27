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Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την επιστημονική πρόοδο μέσα στην επόμενη τριετία, οδηγώντας σε ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά πολλούς κλάδους, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Σόου Ζι Τσιου (Shou Zi Chew). Μιλώντας στο συνέδριο DBS Asia Future Forward στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της δημοφιλούς πλατφόρμας εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια είναι εξαιρετικά πιθανό να σημειωθούν σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις με τη βοήθεια της AI, σε πεδία όπως η φυσική, η βιοτεχνολογία, η χημεία και η επιστήμη των υλικών.

Οι επενδύσεις της ByteDance στην επιστημονική έρευνα

Οι προβλέψεις του Τσιου διατυπώνονται την ώρα που η ByteDance, η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, διευρύνει την παρουσία της στην τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας σε ερευνητικές δραστηριότητες που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές εφαρμογές για καταναλωτές.

Τον περασμένο Απρίλιο, η ερευνητική μονάδα Seed της ByteDance παρουσίασε το Protenix-v2, ένα εξειδικευμένο μοντέλο AI που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη και τον σχεδιασμό βιομοριακών δομών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών.

Ο επικεφαλής του TikTok υποστήριξε ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προοπτικές πολύ ευρύτερες από τις σημερινές χρήσεις της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων συνοδεύεται από κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωσή τους με τις ανθρώπινες αξίες.

Όπως εξήγησε, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις θα είναι να διασφαλιστεί ότι τα προηγμένα μοντέλα και οι αυτόνομες μηχανές θα ενεργούν σύμφωνα με κανόνες και αρχές που οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητους.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Τσιου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση της τεχνολογικής εξέλιξης, κυρίως στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις της AI σε βάθος χρόνου ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τις σημερινές προσδοκίες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια αξιοποίησης των πραγματικών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος που παρατηρείται σήμερα, ιδιαίτερα στις επιστημονικές εφαρμογές, ακολουθεί μια εξαιρετικά απότομη ανοδική πορεία.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης

Αναφερόμενος στις μελλοντικές δυνατότητες της τεχνολογίας, ο Τσιου υποστήριξε ότι οι προσδοκίες για τα άμεσα αποτελέσματά της ενδέχεται να είναι υπερβολικές, ενώ αντίθετα οι μακροχρόνιες επιδράσεις της πιθανότατα δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί επαρκώς.

«Πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα πιθανώς την υπερεκτιμούμε, αλλά μακροπρόθεσμα πιθανώς την υποτιμούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αισιόδοξη αυτή εκτίμηση συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου διοχετεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικά προγράμματα που αξιοποιούν την AI.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση, η Meta και η Google γνωστοποίησαν τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλία συνολικού ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, με αντικείμενο την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να προβλέπουν τη συμπεριφορά των κυττάρων. Βασική επιδίωξη είναι η επιτάχυνση της βιολογικής έρευνας και η διευκόλυνση της ανακάλυψης νέων θεραπειών.

Από την πλευρά της, η ByteDance συνεχίζει να αναπτύσσει δικά της συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα αναζητεί δυνατότητες συνεργασίας με επιστημονικές ομάδες και ερευνητές.

Ο Τσιου ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί με επιστήμονες για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην έρευνα, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές εργασίες με ιδιαίτερα ενθαρρυντικές προοπτικές.

Κατά την εκτίμησή του, η συμβολή της AI στις επιστημονικές ανακαλύψεις αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές της νέας τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του TikTok, επηρεάζοντας διαδικασίες όπως η παραγωγή περιεχομένου, οι εξατομικευμένες προτάσεις προς τους χρήστες, η αναζήτηση πληροφοριών και ο έλεγχος των δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα.

Οι κίνδυνοι από τα αυτόνομα συστήματα AI

Παρά τις σημαντικές ευκαιρίες, ο επικεφαλής του TikTok προειδοποίησε ότι η συνεχής ενίσχυση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση αυστηρότερων μηχανισμών προστασίας και ασφάλειας, ιδιαίτερα όσο επεκτείνεται η χρήση αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρούς τους κινδύνους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, επισημαίνοντας ότι οι χρήστες ενδέχεται να παραχωρούν σε συστήματα AI εκτεταμένες εξουσιοδοτήσεις, χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τις συνέπειες αυτής της επιλογής.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη δυνατότητα των ψηφιακών πρακτόρων να πραγματοποιούν αγορές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα σύστημα θα μπορούσε, στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει μια εντολή, να προχωρήσει σε περισσότερες αγορές από εκείνες που αρχικά επιθυμούσε ο χρήστης. Παράλληλα, ο Τσιου αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την προστασία των ψηφιακών τους υποδομών.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μειώνει σημαντικά το κόστος πραγματοποίησης κακόβουλων ενεργειών, επιτρέποντας σε επιτήδειους να οργανώνουν απάτες και κυβερνοεπιθέσεις με λιγότερους πόρους και μεγαλύτερη ευκολία.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να επενδύσουν σε αποτελεσματικότερα εργαλεία προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους αυξανόμενους κινδύνους.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η ραγδαία μείωση του κόστους δημιουργίας προβλημάτων ασφάλειας μέσω της AI καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών μηχανισμών εταιρειών όπως το TikTok.