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Η SK Hynix Inc. εξετάζει τη σκοπιμότητα δημιουργίας κοινοπραξίας για την παραγωγή τσιπ μνήμης στην Ιαπωνία, μία από τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι προκειμένου να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο το κόστος παραγωγής.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μνημών DRAM και flash, εξετάζει διάφορες τοποθεσίες για τη δημιουργία εργοστασίου που θα λειτουργεί από κοινού με εταίρο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της SK Inc., Τσέι Τάε-γουόν, στο περιθώριο συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων των εμπορικών επιμελητηρίων της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας στο Σεντάι.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατρέψει την SK Hynix, με έδρα το Ιτσόν, στο «διαμάντι» του SK Group, καθώς τα προϊόντα της συμβάλλουν στην κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών της Nvidia Corp. και των εταιρειών που αναπτύσσουν data centers για εφαρμογές AI.

Την περασμένη εβδομάδα, η SK Hynix πραγματοποίησε τελετή θεμελίωσης για εγκατάσταση συσκευασίας τσιπ στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα διερευνά περαιτέρω διεθνή επέκταση.

«Ψάχνουμε σε ολόκληρη την Ιαπωνία»

«Εξετάζουμε ολόκληρη την Ιαπωνία», δήλωσε ο Τσέι. «Οπουδήποτε υπάρχει καλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού».

Απέφυγε, πάντως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για πιθανούς εταίρους, συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ιαπωνία ή για το είδος του προϊόντος που θα μπορούσε να κατασκευάζεται στη νέα μονάδα.

Η SK, οι δραστηριότητες της οποίας εκτείνονται από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες έως τους ημιαγωγούς, καθορίζει σε επίπεδο ομίλου την κατανομή κεφαλαίων για τις μεγάλες επενδύσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο μιας μικρής εξαγοράς ιαπωνικής εταιρείας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Η μορφή οποιασδήποτε συνεργασίας —είτε πρόκειται για συνεπένδυση είτε για κοινοπραξία— θα εξαρτηθεί από τον εταίρο και το προϊόν που θα κατασκευάζεται.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων για τις ανάγκες της AI

Η SK Hynix αναζητεί σε ολόκληρο τον κόσμο πιθανές τοποθεσίες για νέες μονάδες παραγωγής τσιπ, προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων που δημιουργεί η AI, την ώρα που καλείται να κινηθεί μέσα σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν τις τεχνολογικές φιλοδοξίες της Κίνας.

Η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση ύψους 54 τρισ. γουόν (39 δισ. δολαρίων) των εγκαταστάσεων παραγωγής τσιπ στη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, κατασκευάζει προηγμένη μονάδα συσκευασίας μνημών στο Γουέστ Λαφαγιέτ της Ιντιάνα.

Η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στην Ιαπωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της SK Hynix να εμβαθύνει τη συνεργασία με Ιάπωνες πελάτες και προμηθευτές.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη σημαντική έμμεση συμμετοχή στην Kioxia Holdings Corp., την εταιρεία παραγωγής μνημών flash με έδρα το Τόκιο. Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Κουάκ Νο-Τζουνγκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία «εξετάζει προσεκτικά πώς μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού την αγορά NAND flash με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας».

HBM και NAND στο επίκεντρο της ζήτησης

Μαζί με τις μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM), η ζήτηση για NAND έχει επίσης αυξηθεί απότομα, καθώς εταιρείες με τεράστια επενδυτικά προγράμματα, όπως η Meta Platforms Inc. και η Amazon.com Inc., ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση ολοένα μεγαλύτερης χωρητικότητας αποθήκευσης δεδομένων με υψηλότερες επιδόσεις από τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους.

Η ανταγωνίστρια της SK Hynix, Micron Technology Inc., διαθέτει ήδη εργοστάσιο στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία.

Η χώρα φιλοξενεί επίσης ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών της SK Hynix, από τη μη εισηγμένη Namics Corp. έως τον μεγάλο κατασκευαστή εξοπλισμού ημιαγωγών Tokyo Electron Ltd., καθώς και πελάτες όπως η Sony Group Corp. και η Nintendo Co.

Παράλληλα, η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να προσφέρει σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις σε διεθνείς κατασκευαστές τσιπ, όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), για την επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας στη χώρα.

Οι επενδυτικές κινήσεις πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ασιατικών χωρών.

«Η Κορέα και η Ιαπωνία ενώνονται για να σχηματίσουν ένα οικονομικό μπλοκ», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τσέι, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κορέας.

«Οι δύο χώρες όχι μόνο συνεργάζονται, αλλά μπορούν και να αλληλοσυμπληρώνονται», πρόσθεσε.

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