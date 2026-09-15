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Σε λίγους και ισχυρούς ναυπηγικούς ομίλους παραμένει συγκεντρωμένη η ιαπωνική αγορά κατασκευής πλοίων ξηρού φορτίου, με την εικόνα του σημερινού orderbook να επιβεβαιώνει ότι οι παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ πλοιοκτητών και ναυπηγείων εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις νέες παραγγελίες.

Σύμφωνα με ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, η NSY αποτελεί με μεγάλη διαφορά τον μεγαλύτερο ιαπωνικό κατασκευαστή bulk carriers. Στον ενεργό στόλο βρίσκονται σήμερα 1.299 πλοία κατασκευής της, αριθμός που αντιστοιχεί στο 36,6% του συνόλου των εν ενεργεία ιαπωνικής κατασκευής bulkers.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Tsuneishi, με 686 πλοία και μερίδιο 19,3%, ενώ ακολουθεί η Oshima με 423 πλοία και 11,9%. Η Namura αντιπροσωπεύει ακόμη 10% και η Shin Kurushima 7,8%. Πρόκειται ουσιαστικά για τον πυρήνα της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στον κλάδο του dry bulk.

Η κυριαρχία των μεγάλων ομίλων δεν αποτελεί μόνο κληρονομιά των προηγούμενων δεκαετιών. Αποτυπώνεται ακόμη εντονότερα στο σημερινό βιβλίο παραγγελιών. Η NSY διαθέτει 125 bulk carriers υπό παραγγελία, ελέγχοντας το 34,5% του ιαπωνικού orderbook.

Η Oshima ακολουθεί με 76 πλοία και μερίδιο 21%, ενώ η Tsuneishi έχει 63 παραγγελίες, που αντιστοιχούν στο 17,4%. Μόνο οι NSY και Oshima συγκεντρώνουν έτσι το 55,5% των bulk carriers που βρίσκονται σήμερα υπό ναυπήγηση στην Ιαπωνία.

Η εικόνα δείχνει ότι η φήμη ενός ναυπηγείου, η αξιοπιστία δοκιμασμένων σχεδιάσεων και οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επηρεάζουν ουσιαστικά την κατανομή των νέων συμβολαίων.

Πίσω από τους συνολικούς αριθμούς, ωστόσο, διαμορφώνεται ένας σαφής καταμερισμός της αγοράς ανά τύπο πλοίου. Στα Capesize, η NSY έχει αποκτήσει σχεδόν δεσπόζουσα θέση, καθώς αντιπροσωπεύει το 63,8% του ενεργού στόλου ιαπωνικής κατασκευής και το 60,5% του σημερινού orderbook. Αντίστοιχη είναι η εικόνα της Tsuneishi στα Kamsarmax, όπου το ναυπηγείο συνδέεται με το 52,3% του ενεργού στόλου και το 48,4% των νέων παραγγελιών.

Στα Ultramax, η αγορά μοιράζεται κυρίως μεταξύ NSY και Oshima. Οι δύο όμιλοι μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% του ενεργού στόλου και περισσότερο από το 75% του orderbook.

Η ενίσχυση των Ultramax αποτελεί παράλληλα μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύνθεση της ιαπωνικής παραγωγής. Οι πλοιοκτήτες στρέφονται περισσότερο προς μεγαλύτερα geared bulkers, αναζητώντας αυξημένη μεταφορική ικανότητα, καλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία.

Διαφορετική είναι η κατάσταση στα Handysize, όπου η κατασκευή παραμένει κατανεμημένη σε μεγαλύτερο αριθμό ναυπηγείων. Η NSY διατηρεί την πρώτη θέση με 33,4% του ενεργού στόλου, αλλά ακολουθούν Namura με 15%, Onomichi με 10,8%, Kanda με 9,2%, Shin Kurushima με 8,5% και Oshima με 8%. Η πολυδιάσπαση συνεχίζεται και στις νέες παραγγελίες. Η NSY ελέγχει 25,4%, η Onomichi 19%, η Oshima 17,5%, η Namura 14,3% και η Shin Kurushima 8,7%.

Σε αντίθεση επομένως με τα Capesize και τα Kamsarmax, κανένας κατασκευαστής δεν έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση στα Handysize, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντική τεχνογνωσία στη συγκεκριμένη κατηγορία παραμένει διασκορπισμένη σε αρκετά ιαπωνικά ναυπηγεία.

Η ανάλυση της Xclusiv έχει ιδιαίτερη σημασία και για την αγορά Sale & Purchase, καθώς ένα ιαπωνικής κατασκευής bulker δεν αποτιμάται αποκλειστικά με βάση την ηλικία, τη χωρητικότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Το όνομα του ναυπηγείου, το ιστορικό του συγκεκριμένου design και η αποδοχή που έχει αποκτήσει ένας τύπος πλοίου μεταξύ των αγοραστών μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά όσο και τη μεταπωλητική αξία.

Ορισμένα ιαπωνικά ναυπηγεία έχουν δημιουργήσει ισχυρή βάση αγοραστών σε συγκεκριμένες κατηγορίες bulk carriers, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές μεταχειρισμένων και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές τους.

Ιστορικά, το μεγάλο κύμα της ιαπωνικής παραγωγής dry bulk εντοπίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2010, με το 2012 να αποτελεί το έτος-κορύφωση ως προς τις παραδόσεις πλοίων που εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα σε ενεργό υπηρεσία.

Η σημερινή εικόνα, όμως, δείχνει ότι η Ιαπωνία δεν στηρίζεται μόνο στην παράδοση. Το orderbook αποκαλύπτει μια αγορά με έντονη εξειδίκευση ανά κατηγορία πλοίου, όπου λίγοι μεγάλοι όμιλοι διατηρούν τον πρώτο λόγο, ενώ τα Handysize αποτελούν τη χαρακτηριστική εξαίρεση, με πολύ ευρύτερη ναυπηγική βάση.

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