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Σε σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του Xbox Game Pass προχωρά η Microsoft, καθώς θα καθιερώσει μηνιαία χρονικά όρια στο cloud gaming για τους συνδρομητές της υπηρεσίας. Με τη νέα πολιτική καταργείται ουσιαστικά η απεριόριστη πρόσβαση που είχαν μέχρι σήμερα οι παίκτες στο cloud. Όσοι εξαντλούν τις ώρες που προβλέπει το πακέτο τους και επιθυμούν να συνεχίσουν το παιχνίδι μέσω streaming θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν πρόσθετη χρέωση.

Σύμφωνα με το CNBC, το νέο σύστημα πρόκειται να εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο συνδρομητικό μοντέλο που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Microsoft στον συγκεκριμένο τομέα.

Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να συνδέσει περισσότερο το κόστος των υπηρεσιών της με την πραγματική χρήση τους. Η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ επιβαρύνει τις υποδομές cloud όχι μόνο της Microsoft αλλά και των ανταγωνιστών της, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας.

Αντίστοιχη κατεύθυνση ακολουθείται ήδη σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, όπως τα GitHub Copilot και Microsoft 365 Copilot, όπου οι χρεώσεις συνδέονται ολοένα περισσότερο με τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Το Xbox εξήγησε ότι η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη επειδή το κόστος παροχής υπηρεσιών cloud gaming αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο αριθμός των χρηστών και οι ώρες παιχνιδιού. Η καθιέρωση μηνιαίων ορίων, σύμφωνα με την εταιρεία, θα της επιτρέψει να διατηρήσει διαθέσιμη την υπηρεσία και ταυτόχρονα να συνεχίσει τις επενδύσεις στην αξιοπιστία και στις επιδόσεις της.

Η Microsoft αναγνωρίζει, πάντως, ότι για ένα μέρος των συνδρομητών η νέα πολιτική θα μεταφραστεί στην πράξη σε υψηλότερο κόστος χρήσης.

Πόσες ώρες θα προσφέρει κάθε συνδρομή

Τα νέα χρονικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο συνδρομής. Οι χρήστες του Game Pass Ultimate, με μηνιαίο κόστος 22,99 δολάρια ή περίπου 19,76 ευρώ, θα διαθέτουν έως 15 ώρες cloud gaming κάθε μήνα.

Για τους συνδρομητές του Game Pass Premium, το οποίο κοστίζει 14,99 δολάρια ή περίπου 12,88 ευρώ μηνιαίως, το όριο θα διαμορφώνεται στις 10 ώρες παιχνιδιού μέσω cloud.

Το οικονομικότερο Game Pass Essential, με τιμή 9,99 δολάρια ή περίπου 8,59 ευρώ τον μήνα, θα περιλαμβάνει πέντε ώρες cloud gaming.

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα επηρεάσει άμεσα σχετικά περιορισμένο αριθμό πελατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, μόλις το 4% των συνδρομητών του Game Pass ξεπερνά κάθε μήνα τα νέα χρονικά όρια κάνοντας streaming παιχνιδιών μέσω cloud.

Η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής πόσο θα κοστίζει η αγορά πρόσθετου χρόνου για τους συνδρομητές που θα εξαντλούν τις ώρες του πακέτου τους.

Παράλληλα, το Xbox ανακοίνωσε ότι πρόσβαση στο cloud gaming θα μπορούν να αγοράζουν και χρήστες που δεν διαθέτουν συνδρομή Game Pass. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν χρόνο στο cloud προκειμένου να κάνουν streaming τίτλων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.

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