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Ο τουρισμός ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως βασικός πυλώνας του εξωτερικού ισοζυγίου υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία το 2026. Σύμφωνα με το δελτίο 7 Ημέρες Οικονομία της Eurobank, Πίσω από την ισχυρή εικόνα, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, ενώ η εξέλιξη της δαπάνης των επισκεπτών σε πραγματικούς όρους εμφανίζεται πιο συγκρατημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 4,7 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό μήνα για την τουριστική δραστηριότητα, καθώς ο Ιούλιος είχε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στις συνολικές ετήσιες ταξιδιωτικές εισπράξεις, με ποσοστό 18,7%, πίσω μόνο από τον Αύγουστο με 19,3%.

Την ίδια ώρα, οι ταξιδιωτικές πληρωμές, δηλαδή οι δαπάνες των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό, ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 23%.

Ως αποτέλεσμα, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διευρύνθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 5,9%. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και συνέβαλε στην αντιστάθμιση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Ο τουρισμός καλύπτει τα δύο τρίτα του ελλείμματος αγαθών

Η βαρύτητα του τουρισμού στο εξωτερικό ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την κρίση χρέους.

Σε όρους κυλιόμενου 12μήνου έως τον Ιούλιο του 2026, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αντιστοιχούσε στο 91,4% του συνολικού πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Την πενταετία πριν από την κρίση χρέους, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 61,9%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η συμβολή του τουρισμού στην κάλυψη του εμπορικού ελλείμματος. Το ταξιδιωτικό πλεόνασμα αντιστάθμιζε το 66,8% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, έναντι μόλις 26,1% κατά μέσο όρο την περίοδο Ιουλίου 2003 – Ιουλίου 2008.

Η μεγάλη αυτή μεταβολή δεν οφείλεται μόνο στην ενίσχυση του ταξιδιωτικού πλεονάσματος, αλλά και στη μείωση του ελλείμματος αγαθών σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Στη σημαντική προσαρμογή του ελλείμματος κατά την περίοδο της κρίσης συνέβαλε καθοριστικά η υποχώρηση των εισαγωγών, λόγω της έντονης συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης.

Η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό

Η αυξημένη συμμετοχή του ταξιδιωτικού ισοζυγίου στο πλεόνασμα των υπηρεσιών επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού στις ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών και συνολικά στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Ταυτόχρονα, όμως, η μεγάλη υποχώρηση της σχετικής συμβολής των μεταφορών σημαίνει ότι το πλεόνασμα των υπηρεσιών έχει γίνει περισσότερο συγκεντρωμένο στον τουρισμό. Αυτό αυξάνει την έκθεση της οικονομίας σε διαταραχές που πλήττουν ειδικά την τουριστική δραστηριότητα, όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση της συμβολής των μεταφορών, με αξιοποίηση τόσο της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας όσο και της ισχυρής διεθνούς παρουσίας της ελληνικής ναυτιλίας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγωγών υπηρεσιών και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε κλαδικές διαταραχές.

Λιγότεροι τουρίστες τον Ιούλιο, αλλά μεγαλύτερη δαπάνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούλιο. Οι δύο βασικές παράμετροι κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση: η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε.

Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε στα 685,4 ευρώ, από 623,1 ευρώ τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 10%.

Αντίθετα, οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 3,1%, με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση να περιορίζεται στους 6,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 6,8 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Μέρος της αύξησης της μέσης δαπάνης φαίνεται να συνδέεται με τις υψηλότερες τιμές. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αυξήθηκε κατά 4,2% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν την ταξιδιωτική δαπάνη και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακριβής αποπληθωριστής της. Πληρέστερη εικόνα θα υπάρξει με τη δημοσίευση των στοιχείων για τη μέση διάρκεια παραμονής και τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, τα οποία δημοσιεύονται ανά τρίμηνο.

Στα 13,5 δισ. ευρώ οι εισπράξεις στο επτάμηνο

Η εικόνα για το σύνολο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 13,5 δισ. ευρώ, από 12,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν επίσης, στα 2,3 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,7%.

Έτσι, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου έφθασε τα 11,2 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 11,5%.

Σε αντίθεση με όσα καταγράφηκαν μόνο τον Ιούλιο, στο επτάμηνο ο κύριος παράγοντας που τροφοδότησε την αύξηση των εισπράξεων ήταν η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης.

Ο αριθμός των ταξιδιωτών έφθασε τα 20 εκατομμύρια, από 18,5 εκατομμύρια το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε πολύ πιο συγκρατημένα, κατά 2,9%, στα 642,5 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι τιμές στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια αυξήθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025.

Το «καμπανάκι» από τη μέση δαπάνη

Η διαφορά ανάμεσα στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι και στην άνοδο των τιμών στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τον τουρισμό αποτελεί ένδειξη ασθενέστερης πορείας της ταξιδιωτικής δαπάνης σε πραγματικούς όρους.

Η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,9% στο επτάμηνο, όταν οι τιμές στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια ενισχύθηκαν κατά 5,4%.

Η πλήρης εικόνα θα προκύψει όταν δημοσιευθούν τα στοιχεία για τη μέση διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι και τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, δύο παράγοντες που από κοινού καθορίζουν την εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι.

Συνολικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρέμειναν σε ισχυρή ανοδική τροχιά στο επτάμηνο του 2026, ενισχύοντας τον ρόλο του τουρισμού στο εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών και στηρίζοντας την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Η σύνθεση της ανάπτυξης, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζει ένα γνώριμο χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού: ο αριθμός των επισκεπτών αποτελεί τον βασικό μοχλό αύξησης των εσόδων, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς.

Η ενίσχυση της πραγματικής ταξιδιωτικής δαπάνης, με μεγαλύτερη συμβολή της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι και όχι μόνο των αφίξεων, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εξαγωγών υπηρεσιών, θα μπορούσε να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του εξωτερικού τομέα υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας.

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