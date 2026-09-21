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Στην απόκτηση 2.033.797 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Bank κατά το διάστημα μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου, με μέση τιμή κτήσης 4,8343 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.832.079,81 ευρώ.

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 31.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 26.6.2026, κατά το διάστημα 14.09.2026 – 18.09.2026, αγοράστηκαν συνολικά 2.033.797 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης 4,8343 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.832.079,81 €.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 8.249.171 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,37% του συνόλου των μετοχών της.

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