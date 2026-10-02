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Από τη ζωντανή κουλτούρα του καφέ στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη γοητεία της παλιάς πόλης των Χανίων, οι Έλληνες ταξιδιώτες μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους διαδρομή στον κόσμο του καφέ από την Ελλάδα, πριν ανακαλύψουν μερικά από τα πιο ξεχωριστά ροφήματα καφέ του κόσμου.

Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από μια πρωινή συνήθεια στην Ελλάδα: αποτελεί αφορμή για μια παύση, για συνάντηση, για εξερεύνηση και για να γνωρίσει κανείς έναν προορισμό όπως οι ντόπιοι.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, η Booking.com προσκαλεί τους λάτρεις του καφέ να γνωρίσουν προορισμούς όπου κάθε φλιτζάνι γίνεται μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας, ξεκινώντας από δύο ξεχωριστές ελληνικές πόλεις και συνεχίζοντας σε ορισμένους από τους πιο χαρακτηριστικούς προορισμούς καφέ σε όλο τον κόσμο.

Με τέσσερις στους πέντε ταξιδιώτες (81%) να δηλώνουν ότι επιθυμούν να δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις και παραδοσιακά προϊόντα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, τα τοπικά ροφήματα και οι συνήθειες γύρω από τον καφέ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη θέση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν έναν προορισμό.

Για τους ταξιδιώτες στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να σημαίνει έναν freddo espresso στη Θεσσαλονίκη, μια χαλαρή στάση για καφέ στα Χανιά ή ακόμη και ένα ταξίδι στο εξωτερικό με αφορμή ένα χαρακτηριστικό ρόφημα που συνδέεται με την τοπική κουλτούρα.

Ένα ταξίδι με πρωταγωνιστή τον καφέ ξεκινά από την Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: η ενέργεια της πόλης, οι αγορές και τα διαλλείματα για καφέ

Με τους ζωντανούς δρόμους, το ιστορικό κέντρο και την έντονη κουλτούρα καφέ που τη διακρίνουν, η Θεσσαλονίκη αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για ταξιδιώτες που θέλουν να συνδυάσουν τον καφέ με το φαγητό, τον πολιτισμό και την αστική ζωή. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης μπορεί να οδηγήσει τους επισκέπτες από την Πλατεία Αριστοτέλους στα καφέ, τα εστιατόρια και τους πάγκους της Αγοράς Μοδιάνο, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για να γνωρίσουν την πόλη με τον δικό της ρυθμό.

Χανιά: ένα πιο χαλαρό διάλλειμα για καφέ στην Κρήτη

Στα Χανιά, ο καφές ταιριάζει απόλυτα με τους πιο χαλαρούς ρυθμούς της ημέρας. Οι επισκέπτες μπορούν να περιπλανηθούν στην παλιά πόλη, να ανακαλύψουν τα γραφικά σοκάκια και την τοπική αγορά και να κάνουν μια στάση σε κάποιο από τα καφέ που συνδυάζουν την κρητική φιλοξενία, τη χαλαρή ζωή στην ύπαιθρο και τις γεύσεις του νησιού. Τα Χανιά αποτελούν ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν την τοπική γαστρονομία και τα ποτά με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη μοναδική ατμόσφαιρα της πόλης-λιμανιού.

Από την Ελλάδα στην Ιταλία: καφές, πολιτισμός και σύντομες αποδράσεις στην πόλη

Η Ιταλία είναι η χώρα με τους περισσότερους προορισμούς στο top 20 των αναζητήσεων των ταξιδιωτών από την Ελλάδα για τον Οκτώβριο του 2026, με έξι πόλεις να περιλαμβάνονται στη σχετική κατάταξη. Η Ρώμη και το Μιλάνο αποτελούν ιδιαίτερα ταιριαστές επιλογές για ένα ταξίδι με επίκεντρο τον καφέ, συνδυάζοντας μοναδικές τελετουργίες γύρω από τον καφέ με τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την αστική εξερεύνηση.

Ρώμη: μια στάση για espresso ανάμεσα στα αξιοθέατα

Ως ο κορυφαίος προορισμός στις αναζητήσεις των ταξιδιωτών από την Ελλάδα για τον Οκτώβριο του 2026, η Ρώμη προσφέρει αμέτρητους τρόπους για να απολαύσει κανείς τον καφέ ως μέρος μιας σύντομης απόδρασης στην πόλη.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους με έναν espresso σε ένα παραδοσιακό καφέ ή μπαρ, πριν εξερευνήσουν τους ιστορικούς δρόμους, τις πλατείες και τα αξιοθέατα της πόλης, μετατρέποντας τον καφέ σε ένα απλό, αλλά αξέχαστο κομμάτι της Ρωμαϊκής εμπειρίας.

Μιλάνο: καφές, μόδα και αστική ζωή

Το Μιλάνο, το οποίο κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των προορισμών που αναζήτησαν οι Έλληνες ταξιδιώτες, συνδυάζει την ιταλική κουλτούρα του καφέ, το design, τη μόδα και την ζωντανή ατμόσφαιρα της πόλης. Από έναν γρήγορο καφέ στο μπαρ μέχρι ένα μεγαλύτερο διάλλειμα ανάμεσα σε μουσεία, μπουτίκ και εστιατόρια των γειτονιών της πόλης, το Μιλάνο προσφέρει στους ταξιδιώτες πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν τον ξεχωριστό του ρυθμό.

Ho Chi Minh City, Βιετνάμ: καφές σε κάθε γωνία

Η κουλτούρα του καφέ στην Πόλη Χο Τσι Μινχ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρυθμό της καθημερινής ζωής, από τα παραδοσιακά καφέ του δρόμου μέχρι τα σύγχρονα coffee shops. Οι ταξιδιώτες μπορούν να δοκιμάσουν αγαπημένες τοπικές επιλογές, όπως το cà phê sữa đá, έναν δυνατό παγωμένο καφέ με ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα, ή το cà phê trứng, τον χαρακτηριστικό βιετναμέζικο «egg coffee», εξερευνώντας παράλληλα τις αγορές, την αρχιτεκτονική και τις ζωντανές γειτονιές της πόλης.

Κοατεπέκ, Μεξικό: από τις φυτείες καφέ μέχρι το φλιτζάνι

Γνωστό ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς καφέ στο Μεξικό, το Κοατεπέκ προσφέρει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το ταξίδι του καφέ από τον κόκκο μέχρι το φλιτζάνι. Βρίσκεται στην πολιτεία Βερακρούς και συνδυάζει πολύχρωμους δρόμους, καφέ, αγορές τροφίμων και το Museo del Café, όπου οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για την παράδοση της καλλιέργειας καφέ στην περιοχή.

Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη ξενάγηση γύρω από τον καφέ, προκειμένου να γνωρίσουν την τοπική παραγωγή και να δοκιμάσουν τους καφέδες της περιοχής που καλλιεργούνται σε μεγάλο υψόμετρο, οι οποίοι συχνά ξεχωρίζουν για την ισορροπημένη οξύτητα και τις διακριτικές νότες ξηρών καρπών.

*Μεθοδολογία: Τα δεδομένα αναζήτησης βασίζονται σε αναζητήσεις καταλυμάτων που πραγματοποίησαν ταξιδιώτες από την Ελλάδα από την 1η Ιουλίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, για διαμονές με ημερομηνία άφιξης τον Οκτώβριο του 2026, σε προορισμούς εκτός Ελλάδας στην Booking.com

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