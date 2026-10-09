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Nέα μελέτη εστιάζει στο κόστος καθημερινών εξόδων στις διακοπές, προκειμένου να αναδείξει τους προορισμούς όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν περισσότερο τις διακοπές τους με μικρότερο προϋπολογισμό.

Το καλοκαίρι αποτελεί πλέον παρελθόν με τις πιο σκοτεινές, κρύες και βροχερές ημέρες του χειμώνα να είναι εδώ.. Μια ηλιόλουστη απόδραση τους επόμενους μήνες μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση για μια αλλαγή σκηνικού, χωρίς όμως να απαιτείται ένα υπέρογκο ποσό χρημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Post Office Travel Money δημοσίευσε την έκθεση Winter Sun Report 2026, η οποία αναλύει το κόστος βασικών τουριστικών αγορών, σε 24 δημοφιλείς προορισμούς, καταγράφοντας πού έχουν τη μεγαλύτερη αξία τα χρήματα των ταξιδιωτών.

Για το 2026, την πρώτη θέση στη λίστα καταλαμβάνει το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, ενώ ακολουθεί η Μομπάσα στην Κένυα, που εμφανίζεται ως μία από τις πιο οικονομικές επιλογές για χειμερινή απόδραση.

Παρότι δεν αποτελεί τον κλασικό προορισμό που συνδέεται με τον χειμερινό ήλιο, το Τόκιο βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κολόμπο στη Σρι Λάνκα και το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη.

Η υψηλότερη ευρωπαϊκή παρουσία εντοπίζεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, που καταλαμβάνει την έκτη θέση, ενώ ακολουθούν η Costa del Sol στην Ισπανία και η Τενερίφη στις Κανάριες Νήσους.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Πούντα Κάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία και η Πενανγκ στη Μαλαισία, οι οποίες ολοκληρώνουν τη δεκάδα των πιο οικονομικών επιλογών για ταξίδια με ήλιο τον χειμώνα.

Αντίθετα, ορισμένοι προορισμοί καταγράφονται ως ιδιαίτερα ακριβοί, μεταξύ των οποίων η Scarborough στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, το St. George’s στη Γρενάδα και η Φουνσάλ στη Μαδέρα.

Οι πιο οικονομικές χειμερινές αποδράσεις στον ήλιο για το 2026

– Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

– Μομπάσα, Κένυα

– Τόκιο, Ιαπωνία

– Κολόμπο, Σρι Λάνκα

– Πουκέτ, Ταϊλάνδη

– Αλγκάρβε, Πορτογαλία

– Costa del Sol, Ισπανία

– Τενερίφη, Κανάριες Νήσοι

– Πούντα Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία

– Πενανγκ, Μαλαισία

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