Το πρώτο μεγάλο ταξίδι μετά το σχολείο μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για γνωριμία με την Ευρώπη. Οι νέοι που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026 μπορούν να διεκδικήσουν ένα δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο μέσω του DiscoverEU, της δράσης του Erasmus+ που δίνει τη δυνατότητα σε νέους να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται στην αρχή της ενήλικης ζωής τους και θέλουν να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις και πολιτισμούς. Παράλληλα με το πάσο, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες αποκτούν και κάρτα εκπτώσεων DiscoverEU, η οποία προσφέρει μειωμένες τιμές σε καταλύματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Ο νέος κύκλος αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Για τον συγκεκριμένο κύκλο προβλέπεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η επιλογή των δικαιούχων δεν αφορά μόνο τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν και σε σύντομο κουίζ, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης κατά την υποβολή.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στον νέο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2008, καθώς πρόκειται για την ηλικιακή ομάδα που συμπληρώνει τα 18 χρόνια της μέσα στο 2026.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης επιλέξιμης χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+.

Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής, ανάλογα με την περίπτωση.

Πότε και για πόσο μπορούν να ταξιδέψουν

Οι νέοι που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους από 1η Μαρτίου 2027 έως 31 Μαΐου 2028.

Το ταξιδιωτικό πάσο παρέχει τη δυνατότητα για έως 7 ημέρες ταξιδιού μέσα σε διάστημα έως ενός μήνα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν περισσότερες από μία επιλέξιμες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ταξιδέψουν και σε τουλάχιστον μία χώρα διαφορετική από εκείνη της κατοικίας τους.

Η βασική επιλογή μετακίνησης είναι το τρένο, καθώς το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κυρίως για σιδηροδρομικά ταξίδια. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις και άλλοι τρόποι μεταφοράς, ιδίως για νέους που κατοικούν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση με τρένο δεν είναι πάντα εφικτή.

Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως πέντε συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του προγράμματος.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιμένουν έως τον Ιανουάριο του 2027 για τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου κύκλου. Όσοι επιλεγούν θα λάβουν στη συνέχεια τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιοποίηση του ταξιδιωτικού πάσου και τον προγραμματισμό της ευρωπαϊκής τους διαδρομής.

Για τους νέους που μόλις ολοκλήρωσαν το σχολείο, το DiscoverEU αποτελεί έτσι μια δυνατότητα να συνδυάσουν ταξίδι, πολιτιστικές εμπειρίες και γνωριμία με την Ευρώπη, με σημαντικό μέρος του κόστους των μετακινήσεων να καλύπτεται μέσω του προγράμματος.

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