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Τον Σεπτέμβριο του 2026, στα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece διακινήθηκαν 5,7 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,2% (+229K επιβάτες) σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:

Σημαντικά ορόσημα: Τον Σεπτέμβριο του 2026, σημειώθηκαν δύο σημαντικά ορόσημα. Τα αεροδρόμια Κεφαλονιάς (EFL) και Σκιάθου (JSI) ξεπέρασαν τα επίπεδα επιβατικής κίνησης ολόκληρου του έτους 2025 σε λιγότερο από εννέα μήνες του 2026.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (TIF): Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η επιβατική κίνηση από και προς την πόλη σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χάρη στον αυξημένο αριθμό τακτικών πτήσεων. Η πρόσθετη χωρητικότητα που προσέφεραν οι αεροπορικές εταιρείες συνέβαλε στη θετική πορεία της επιβατικής κίνησης που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (+16Κ επιβάτες/+6,2%).

Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2026 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 196Κ επιβάτες /+4,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Ρόδου (+48Κ/4,8%), Χανίων (+41Κ/7,9%), Κέρκυρας (+35Κ/4,8%), Θεσσαλονίκης (+31Κ/5,1%), Κεφαλονιάς (+18Κ/13,4%), Σκιάθου (+16Κ/+15,6%) και Ακτίου (+11Κ/6,8%), σε αντίθεση με τη μείωση που καταγράφηκε στα αεροδρόμια Σαντορίνης (-7.4Κ/-3,4%) και Ζακύνθου (-6.8Κ/-1,7%).

Κίνηση στη Μέση Ανατολή: (+44K επιβάτες / +31,5%): Η κίνηση συνέχισε να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρουσίασαν αύξηση (75,3% τον Σεπτέμβριο του 2026 έναντι 74,1% τον Σεπτέμβριο του 2025), η οποία οφείλεται επίσης στην αύξηση της χωρητικότητας (+56Κ θέσεις / +29,4%).

Ποσοστό πληρότητας: Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (84,2% έναντι 85,4%), με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα, εκτός από τα αεροδρόμια Ρόδου, Ζακύνθου και Κω, τα οποία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Βασικά στοιχεία:

Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 873Κ επιβάτες (Δ: +33Κ / Δ%: 4,0% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 15%)

Διεθνής επιβατική κίνηση: 4,8 εκατ. επιβάτες (Δ: +196Κ / Δ%: +4,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 85%)

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 285 εκατομμύρια επιβάτες.

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